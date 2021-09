Separación de hecho da lugar a disolución de sociedad conyugal: Corte

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia determinó que las sociedades conyugales de los matrimonios se diluyen con la separación de hecho de los esposos y no cuando se emita la respectiva decisión judicial que puede venir después y que, cuando se emita, tendrá efectos retroactivos.



En consecuencia, dijo la Corte, los consortes no tienen derecho a hacer reclamos sobre bienes que sus exparejas hayan adquirido después de la separación de hecho.



(Le puede interesar: Abecé del fallo que ordenó darle personería jurídica a Colombia Humana)



Y señaló que hay una desigualdad en las normas que regulan el patrimonio social del matrimonio y el de la unión marital de hecho, pues las uniones libres no pueden conformar un patrimonio si uno de sus integrantes aún está casado.

Así lo indicó la Sala Civil en mayoría al estudiar el caso de una mujer que pedía que se anulara la venta que su exesposo había hecho de un inmueble a su nueva pareja, con quien primero convivió en unión marital de hecho y luego se casó.



El argumento de la mujer consistió en que su exesposo había adquirido el inmueble cuando todavía estaba vigente su matrimonio y, por lo tanto, este hacía parte de su sociedad conyugal y era un bien que no podía ser sustraído del patrimonio conjunto.



(Le puede interesar: Corte Constitucional otorga personería jurídica a la Colombia Humana)



La Corte no le dio la razón a la mujer y negó las pretensiones de su demanda al estimar que si bien es cierto que cuando el hombre adquirió el inmueble aún figuraba en los papeles como casado con la demandante, se habían separado de hecho desde hacía ocho años, y él ya vivía en una unión marital con su nueva pareja.



Este caso dio pie para que, por mayoría, la Sala de Casación civil aclarara tres temas claves relacionados con las sociedades conyugales y patrimoniales:

¿Cuándo comienzan estas sociedades?

Aunque se ha dicho que la sociedad conyugal o patrimonial solo se concreta al momento de su disolución, porque es cuando se da la separación por mitades de los bienes adquiridos durante la vida en pareja, la Corte Suprema dijo que esto genera una contradicción en el sistema jurídico que establece la comunidad de bienes desde el inicio del matrimonio.



Según la Corte, “las sociedades conyugales o patrimoniales, por tanto, con efectos concretos, no en potencia, nacen desde el matrimonio o desde la formación y consolidación de la unión marital de hecho, y perviven o permanecen, en general, durante su existencia”.



(Le puede interesar: Presencia de soldados en las calles de Bogotá vuelve a encender el debate)

¿Cuándo se disuelven?

Las sociedades conyugales culminan con el divorcio o la muerte de sus consortes. En este caso, la Corte Suprema estudió el alcance de esta disposición ante eventos de parejas que aparecen casadas en los papeles, pero que en realidad ya no viven juntas.



Según la sentencia, los jueces están obligados a buscar la verdad real cuando encuentren esos contratos matrimoniales que no se han disuelto en términos jurídicos, pero que en la práctica ya no existe, pues ya no hay convivencia, ayuda mutua, ni una comunidad de vida.



Bajo esos escenarios, la Sala dijo que las sociedades conyugales terminan cuando los consortes abierta e irrevocablemente se han separado de hecho, en forma permanente, definitiva e indefinida.



(Le puede interesar: Por caso de Richard Aguilar, abren investigación a gobernador de Santander)



Según explicó la Corte, "luego puede venir la decisión judicial que culmine formalmente el matrimonio, y que tendrá efectos retroactivos desde la separación de hecho, es decir, su función en el campo patrimonial es la de constatar y reconocer un hecho real que se dio desde hace rato".



¿Qué implicaciones tiene esto? Esto significa que los consortes no tienen derecho a hacer reclamos sobre bienes que sus exparejas hayan adquirido después de la separación de hecho.



“La separación de hecho implica una aceptación libre que no puede guarnecer soluciones injustas o enriquecimientos incausados, defendiendo la existencia de una apariencia formal de matrimonio sin que haya ejecución material recíproca de los deberes y obligaciones esenciales, comportamiento que del todo excluye la convivencia. La total e irrevocable ruptura de la convivencia, no puede engendrar con apoyo en puros formalismos incursión en la inequidad y en la mala fe en el ámbito de la esfera patrimonial para un cónyuge o compañero, permitiendo que uno de ellos se haga al patrimonio del otro, defendiendo una hipotética sociedad conyugal inexistente”, dice el fallo.



(Le puede interesar: Consejo de Estado mantiene investidura de Roy Barreras y Armando Benedetti)

¿Qué pasa con las uniones de hecho si hay matrimonios preexistentes?

La Sala Civil del alto tribunal recordó que la Constitución protege a todos los tipos de familia por igual, por lo cual no es posible privilegiar a una sobre la otra frente a los derechos patrimoniales sobre los bienes.



En todo caso, el alto tribunal señaló que hay una "desigualdad en las normas que regulan el patrimonio social del matrimonio y el de la unión marital de hecho", pues las uniones libres no pueden conformar un patrimonio si uno de sus integrantes aún está casado.



La Corte dijo que esta diferencia de trato no es justificable pues si bien busca evitar la concurrencia de sociedades conyugales y patrimoniales de hecho, es desproporcionada y discriminatoria.



(Le puede interesar: Gobierno pide a Corte ajustes a ley que prohibió castigo físico a menores)



Así las cosas, la Corte dijo que si una unión de hecho cumple los requisitos, "se debe evaluar de forma razonable si en estos casos existe una sociedad patrimonial aún cuando uno de sus integrantes no se haya divorciado, con el fin de proteger el patrimonio conjunto de los compañeros permanentes, y hacer prevalecer el criterio material de la convivencia y no el formalista, relacionado con un matrimonio vigente pero que en realidad ya no existe".



Si esto no sucede, dijo la Corte, se daría lugar a que si un compañero permanente no se ha divorciado ni disuelto su sociedad conyugal preexistente, esta absorba todos los bienes producto del trabajo, ayuda y socorro de los compañeros permanentes, lo que conllevaría una “discriminación y una injusticia del vínculo solemne sobre el consensual, y se propicia un enriquecimiento sin causa”.



"Todas las prerrogativas y obligaciones patrimoniales que el Código Civil establece a favor de los contrayentes unidos en matrimonio son aplicables, en pie de igualdad, a las que conviven sin necesidad de pregonar una presunción de derecho inexpugnable por la existencia del vínculo contractual solemne", puntualizó la Corte.



(Le puede interesar: Minsalud pide a la Corte tumbar el aval al matrimonio infantil)

justicia@eltiempo.com

En Twitter: justiciaET

Lea más noticias de Justicia

-Minjusticia formalizó petición a EE. UU. para que extradite al 'Mellizo'



-Procuraduría investiga a Gustavo Bolívar por financiación a primera línea



-El ritual de un animero en jornada de exhumación de 100 cuerpos de víctimas