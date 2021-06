Senador Richard Aguilar rinde indagatoria en la Corte Suprema

Ante el magistrado César Augusto Reyes de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia rinde indagatoria este viernes el senador y exgobernador de Santander Richard Aguilar Villa.



Aguilar es investigado desde marzo pasado por presuntas irregularidades en contratos que suscribió entre 2014 y 2015 cuando lideraba el departamento.



La Sala de Instrucción le abrió investigación formal a Aguilar por la presunta comisión de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, interés ilícito en la celebración de contratos, y asociación para la comisión de delitos contra la administración pública.



En particular, se cuestiona un contrato para el reforzamiento del Estadio en la Villa Olímpica de Bucaramanga, firmado en 2015 y otro para la interventoría de esa obra suscrito también ese año.



A esos contratos, se suman tres para obras viales que fueron firmados en 2014 y uno más para el suministro del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en ese mismo año.



Aguilar deberá dar sus explicaciones sobre si hubo o no un direccionamiento de su parte para que los contratos fueran suscritos que ciertos contratistas.



El exgobernador ha dicho públicamente que se trata de falsos testimonios en su contra de delincuentes "que buscan obtener rebajas de penas a cambio de inculparme. Se esclarecerá la verdad, brillará la justicia".



