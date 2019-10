Consejo de Estado negó pérdida de investidura del senador 'Manguito'

El Consejo de Estado negó una demanda que pedía la pérdida de investidura, también conocida como 'muerte política', del senador de la Alianza Social Independiente (ASI) e integrante de la coalición de ‘Los Decentes’, Jonatan Tamayo.



Tamayo, también conocido como 'Manguito', fue demandado por integrantes de otros partidos de la coalición de 'Los Decentes' y la UP, que consideraron que el senador violó el régimen de inhabilidades y de conflicto de intereses por no haberse alineado con los demás movimientos de la coalición, quienes se declararon en oposición al Gobierno.

Sin embargo, el alto tribunal indicó que el senador podía asumir una postura que no coincidiera con la llamada ‘Lista de los Decentes’, pues ninguno de los compromisos asumidos por su partido ASI dentro de la alianza lo obligaban a declararse en oposición al Gobierno.



Además, expresó el alto tribunal, cuando entró en vigencia el ‘Estatuto de la oposición’, los partidos que integraban la coalición estaban en libertad de decidir si se declaraban de Gobierno, en oposición a él o independientes.



Por esta razón, el Consejo de Estado consideró que la decisión del senador y de la ASI de declararse inicialmente como partido de Gobierno y posteriormente como independiente no son violatorias del ‘Estatuto de la Oposición’.



Finalmente, la alta corte consideró que no se pudo probar que de la manera como votó el senador durante la aprobación de ciertos proyectos de ley, objeciones gubernamentales o proyectos de actos legislativos pudiera evidenciarse que perseguía un interés individual, de su familia o de sus socios.

