¿Usted coordinó beneficios para el testigo Monsalve, senador Cepeda?

Le preguntamos al senador Iván Cepeda, implacable acusador del expresidente Uribe por compra y manipulación de testigos, si los excesos del testigo Monsalve en la cárcel y los beneficios recibidos por su exesposa sugieren ofrecimientos de beneficios para las acusaciones.



¿Qué opina de las fotos y videos publicados recientemente del testigo estrella contra Álvaro Uribe, Juan Guillermo Monsalve? Ellos revelan excesos, y hasta bacanales en la cárcel dónde está recluido…



El imputado en este proceso se llama Álvaro Uribe Vélez y me parece inmoral la maniobra de convertir al testigo de cargo, a su exesposa la médica Deyanira Gómez y a las víctimas del proceso en imputados. El fiscal Gabriel Jaimes intenta producir un vulgar cambio de roles.

Juan Guillermo Monsalve, el denominado testigo estrella del caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Foto: Archivo particular

¿Pero estas revelaciones no develan sus privilegios carcelarios?



Fotografías y grabaciones de Monsalve hay muchas; por ejemplo, aquellas de la década de 1990 en las que estaba con traje camuflado en compañía de paramilitares en la hacienda Guacharacas, o los videos que grabó el propio Monsalve de las ofertas y presiones de Cadena para que se retractara. Curiosamente, esas imágenes no han tenido ningún interés para el fiscal.



¿Y por qué esto de la cárcel no se había investigado?



Sí se investigó por la Corte Suprema. La inspección del Inpec a la casa fiscal en la que ha estado Monsalve se produjo hace dos años. El material incautado era conocido por la defensa de Uribe. Pero ahora, estos supuestos hallazgos se revelan como si fueran escandalosos descubrimientos hechos por Jaimes.

¿En esos privilegios de los que goza Monsalve, usted ha tenido que ver?



Que en la cárcel Picota se produzcan actos de indisciplina es censurable. En su momento, la Corte recordó que el respeto del régimen de esos establecimientos está a cargo de las autoridades carcelarias y que el señor Monsalve es un testigo que, por su situación de alto riesgo, debía estar en un lugar donde se garantizara su seguridad. De ahí que no es cierto que se gestionaran privilegios. ¿Qué tiene que ver esto con la responsabilidad del exsenador imputado?



¡Claro que tiene que ver!



Déjeme terminar. Los hechos que se investigan son soborno en actuación penal, y fraude procesal presuntamente cometidos por Uribe en condición de determinador. Y hasta donde hemos podido comprobar, el fiscal Jaimes no ha ejecutado un solo acto investigativo, óigase bien, para esclarecer esa autoría.



¿Usted sostiene que el fiscal Jaimes no ha investigado nada?



No solo eso, ha intentado anular, botar al cesto de la basura, el abundante y sólido acervo probatorio acumulado por la Corte que demuestra la culpabilidad de Uribe.



No creo que haya elementos para sostener que el fiscal Jaimes haya despreciado toda la investigación de la Corte…



No es problema de creencias sino de evidencias. Lo que sostengo es que no solo la ha despreciado, sino que ha intentado borrarla.



Es que el hecho de no estar de acuerdo con las conclusiones de la Corte no necesariamente lo indica…



Desde el inicio, el fiscal Jaimes ha dejado claro que su único interés es buscar la preclusión.



Se están investigando una serie de tarjetas sim allanadas en la cárcel a Monsalve, y que, al parecer, utilizaba según interlocutor. ¿Por qué la Corte tardó casi un año en evaluarlas?



Le repito, la Corte analizó esos elementos incautados, y en cuanto a la Fiscalía, a pesar de sus esfuerzos por inculpar a Monsalve, no encontró ninguna evidencia. En cambio, no investigó numerosas conversaciones entre Uribe y Diego Cadena, en las cuales hay órdenes explícitas para obtener falsos testimonios.



¿Y las SIM cards?



Repito, no han revelado una sola oferta o negociación para supuestamente evitar que Monsalve se retracte del testimonio que ha sostenido por años.



Una respuesta de sí o no: ¿usted le ha ayudado a Juan Guillermo Monsalve a mejorar sus condiciones carcelarias?



No. He adelantado gestiones para evitar que lo asesinen, como ha ocurrido con otros testigos contra Uribe.



¿Por qué no ha salido a rechazar los excesos cometidos por medio de esos privilegios?



Rechazo esas faltas, pero el régimen disciplinario de los reclusos está a cargo de las autoridades penitenciarias, no de la Corte ni de las víctimas.



¿Usted también colaboró para que la señora Deyanira Gómez, exesposa de Monsalve, pudiera obtener un refugio diplomático o humanitario por fuera de Colombia?



No. Ella fue reconocida como víctima en este proceso, por haber sido blanco de distintos ataques luego de que el exsenador Uribe afirmara, en una conversación con Cadena, que ella “es peligrosa”. Por eso se vio obligada a tramitar un asilo político, con el apoyo de entidades internacionales.



¿Cómo conoció a Deyanira, senador Cepeda?



Recuerdo que fue en 2018, cuando denunció que a su esposo lo estaban buscando emisarios del hoy exsenador Uribe con el fin de presionarlo y sobornarlo.



Deyanira es casi como el eslabón perdido de todo este proceso…



No. El eslabón perdido en la investigación de Jaimes se llama Álvaro Uribe.

El expresidente Álvaro Uribe y Deyanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve, testigo estrella del proceso. Foto: EL TIEMPO - Archivo particular

Deyanira Gómez viene de ser pareja de un miembro de las Farc, e informes de altos oficiales de inteligencia y contrainteligencia dan fe de que ella colaboraba con el movimiento. Luego se hizo muy amiga del coronel del Ejército Juan Pablo Prado Torres, aparentemente intentando interceptar a las Fuerzas Militares. Y finalmente aterriza como médica en la cárcel donde se casó con Monsalve, ya condenado a 40 años de cárcel por secuestro. No me puede negar que es un personaje bastante particular…



Ella es una médica, hoy reconocida como víctima en un proceso judicial, y se deben respetar sus derechos. ¿Pero, además, dónde están esos publicitados informes de inteligencia? En todo caso, no figuran en el expediente judicial. Son piezas de propaganda sucia para desvirtuar los testimonios de ella, elementos de la campaña mediática calumniosa contra quienes estamos en el proceso.

¿También son propaganda sucia las revelaciones de los excesos de Monsalve?



Repito, no son “revelaciones” ni pruebas de ningún soborno. Son hechos conocidos que el fiscal Jaimes en compañía de la defensa de Uribe presentan como cortina de humo.



Inédito o no, lo importante es saber si esos informes dicen la verdad…



La verdad está en la investigación adelantada por la Corte y es que la violación al régimen disciplinario de la cárcel no prueba la inocencia del imputado.



¿A usted no le parece por lo menos irregular que el exmagistrado Barceló, de la Corte, le haya pedido a la esposa de su investigado, Uribe, que grabara a su abogado?



La Corte Suprema de Justicia no es una organización criminal, como afirma Uribe. Sus actuaciones tienen plena legalidad. Lo que no es normal es que Uribe tenga abogados que sean de mostrar en sociedad, y otros que permanecen en la penumbra, y que tienen una clientela de narcotraficantes y paramilitares siempre dispuestos a negociar testimonios por prebendas. Hoy, Cadena afronta un juicio por los mismos delitos por los que se investiga a su jefe, que, al mismo tiempo, le muestra lealtad e intenta deslindarse de sus retorcidas actuaciones.

Tampoco termina de aclararse por qué la Corte grabó ilegalmente al expresidente Uribe…



Fueron interceptaciones legalmente obtenidas. Tres providencias de distintas salas de la Corte lo corroboran. Lo que no se entiende es la constante alusión del exsenador Uribe a que esas grabaciones no contienen evidencia sobre alguna conducta ilegal suya. Y al mismo tiempo su obsesión por borrarlas del expediente…

Algo parecido pasa en sus conversaciones con Monsalve, perdón que se lo diga, que se pierden, se refunden, se daña el celular, también como para que no aparezcan en el expediente…



La diferencia que hay entre la víctima y el imputado en este caso es que yo no tengo ninguna conversación ilegal, ningún abogado en la sombra o un séquito de paramilitares declarando a mi favor.



La Corte también fue muy hermética, si investigó lo suficiente como usted sostiene, sobre lo que encontró en las SIM cards y los computadores y celulares de Monsalve. ¿En ellas aparecen conversaciones suyas relacionadas con el caso Uribe?



Todo está en el expediente que ha tenido reserva judicial. El ruidoso anuncio de la Fiscalía es solo una serie de números que estaban contenidos en las tarjetas sim.



¿‘Contenidos’? ¿O sea, había números que utilizaba Monsalve especiales para comunicarse con usted?



No es ningún secreto que Monsalve me escribía sobre su situación de riesgo y los intentos de asesinarlo.

¿Y por qué no lo hacía por el teléfono normal?



La desesperación de Uribe y de Jaimes es que no han encontrado nada porque no podían encontrarlo. Uno se pregunta por qué tanta insistencia en este asunto. Lo que buscan a toda costa es trasladar a Monsalve a un lugar donde lo pueden matar.



No tenemos la película completa. No sabemos qué conversaba usted con Monsalve, y si direccionaba sus testimonios. Porque a usted le ocurrió un accidente con su teléfono, que se le dañó, lo cual solo le permitió entregarle a la Corte unos pantallazos parciales de esos chats. Y la Corte tuvo que contentarse con su afirmación, a la que hay que presumirle desde luego la buena fe…



La Corte, otras autoridades judiciales y agencias de inteligencia me han investigado por años. Tengo dos números de celular que he utilizado toda la vida, interceptados permanentemente por organismos de seguridad del Estado, algunas veces de manera legal y otras ilegal. Y nunca han encontrado absolutamente nada.



¿Si como usted dice, la investigación de la Corte es de años de trabajo, ahí no están contenidas las pruebas que necesita el fiscal Jaimes para tomar la decisión?



Sí están, pero no quiere utilizarlas y quiere ocultarlas con juegos pirotécnicos.



Puede ser porque la evaluación que él hace sobre sus conclusiones no sea la misma que la de la Corte...



La Fiscalía ha preferido volver a llamar a paramilitares que la Corte ordenó investigar por ser falsos testigos, tuvo que socorrer la accidentada declaración de Cadena e hizo un perfil psicológico de Monsalve, no de Uribe, a quien tampoco llamó a declarar.



Pero igual, en la Corte sucedió que tampoco pudo la defensa del expresidente Uribe contrainterrogar a Monsalve…



La defensa del exsenador Uribe ha interrogado al señor Monsalve en todos los escenarios.



Técnicamente, a Monsalve nunca lo pudieron interrogar los abogados de Uribe en la Corte por el caso de la supuesta manipulación de testigos.



Los abogados Granados y Lombana han interrogado al señor Monsalve, sin lograr que se retracte de lo que ha dicho desde hace una década: Álvaro y Santiago Uribe fueron creadores del grupo paramilitar de la hacienda Guacharacas.

El propósito de esta entrevista es preguntarle si es correcta la impresión que deja el conjunto de cosas que han pasado últimamente en este proceso. Una mujer, de comportamiento muy errático, termina aceptada como víctima, que cuenta con importantes ayudas para sacarla del país; es exesposa del principal testigo contra Uribe, Luis Guillermo Monsalve, sobre el cual se corrobora una vez más que está en una cárcel en unas condiciones especiales que le permiten privilegios y práctica de todo tipo de excesos. Y lo que aquí se está discutiendo es si hubo ayudas externas para que este testigo, apoyado por su exesposa, y por sus privilegios carcelarios, montara el caso contra el expresidente Uribe…



Es una narrativa perfecta para una preclusión mediática: el centro de atención no es el imputado, las pruebas y la Corte son ilegales, la Fiscalía debe investigar a las víctimas. No, lo que está quedando demostrado es otra cosa. La justicia ha ido esclareciendo que Uribe ha tenido un aparato de falsos testigos (muchos de ellos ligados a la Oficina de Envigado) a quienes contacta con abogados que mantiene en la penumbra, para evitar que se investigue sus vínculos con el paramilitarismo. Y eso se refleja en los hechos. Cuando tuvimos nuestra última entrevista, María Isabel, Uribe era todavía congresista; hoy ya no lo es, Cadena está en juicio, y su otro intermediario, el representante Prada, investigado. Hemos entrado en el fin del fin de Álvaro Uribe como figura autoritaria de la política en Colombia. Él y el país lo saben.



MARÍA ISABEL RUEDA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

