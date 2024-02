Efectos del fallo de la Corte que cambia reglas sobre semanas cotizadas para pensión

Una sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia definió una nueva interpretación sobre cómo se cotizan las semanas de pensión.



(Lea también: Corte fija nuevas reglas para la cotización de semanas para la pensión en Colombia).



El alto tribunal explicó que mientras para la facturación y el pago de los aportes para pensión el mes tiene un periodo de 30 días, esto cambia a la hora de establecer el número de semanas que un ciudadano cotizó para su pensión, pues en ese cálculo las semanas se deben contabilizar en días calendario, según la nueva interpretación.

Facebook Twitter Linkedin

Corte Suprema resolvió un caso y fijó lineamientos. Foto: Justicia y Archivo EL TIEMPO

“De esa forma, la cotización se calcula en relación con el salario mensual o el ingreso percibido en el mismo período, sin perjuicio de que el período mensual de trabajo que cubre la cotización se contabilice en 28, 30 o 31 días, según corresponda, para ser transformados en semanas cotizadas mediante la división por siete, es decir, para efectos de establecer el número de semanas cotizadas el año debe tomarse según el calendario, esto es, 365 o 366 días, según corresponda”, aclaró la sentencia de la Sala de Casación Laboral.

Este cambio puede hacer la diferencia a la hora de reconocer o no una prestación: Sala Laboral FACEBOOK

TWITTER

Para la Corte Suprema, este cambio es significativo, pues garantiza que en el cálculo de las semanas cotizadas para pensión se tengan en cuenta todos los días laborados y cotizados, “para lo cual el mes ya no se contabiliza con 30 días, ni el año con 360 días, sino con los días que en realidad tuvo”, señaló la Corte mediante un comunicado de prensa.



(Le puede interesar: Papa caliente entre Inpec y Fiscalía por tutela del padre de niños rescatados en selva).



“Este cambio puede hacer la diferencia a la hora de reconocer o no una prestación pues, bajo la nueva óptica de la Sala de Casación Laboral, ‘todo día cotizado se suma para ser transformado en semanas mediante la división por siete, arrojando así el número de cotizaciones a tener en cuenta’ ”, añadió la corporación.



En su decisión, la Corte consideró que la cotización, entendida como uno de los elementos financieros más importante del sistema de pensiones, que garantiza la acción protectora de la seguridad social a través del reconocimiento de las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivencia, “tiene que efectuarse de forma obligatoria durante la vigencia de la relación laboral, del contrato de prestación de servicios, de la actividad desarrollada como trabajador independiente o durante el período que sea elegido para ser beneficiario de los subsidios del fondo de solidaridad pensional”.

El caso

Facebook Twitter Linkedin

La Sala Laboral estudió el caso de una mujer que pedía la pensión de sobreviviente de su esposo fallecido. Foto: Martín García

La decisión se tomó tras estudiar el caso de una mujer que, a nombre propio y de sus dos hijos menores de edad, le solicitó a Colpensiones que les reconociera la pensión de sobrevivientes de su esposo fallecido.



En segunda instancia, el Tribunal Superior de Bucaramanga les negó esa prestación, pues consideró que el causante de la pensión –el esposo fallecido– no cumplió con el requisito de cotizar 50 semanas en los tres años anteriores a su deceso.



A la Sala de Casación Laboral le correspondió determinar si, en efecto, no sumó las semanas necesarias para la pensión.



Si la contabilización se hacía con 30 días calendario (360 días al año), el causante alcanzaba a sumar 344 días, es decir, 49,14 semanas, cifra que no puede ser aproximada a 50, ya que solo puede redondearse cuando las semanas superan las 49,5.



(Le puede interesar: Lowe León pierde round judicial contra el abogado de su expareja Andrea Valdiri).



“En consecuencia, esa cifra les impedía a sus beneficiarios recibir su pensión. Pero, con el nuevo criterio de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, según el cual se deben tener en cuenta los días calendario que cotizó, el causante sumó 348 días que, al ser divididos por 7, dan un total de 49,71 semanas según su calendario laboral”, explicó la Corte.



Bajo estas consideraciones, la Corte ordenó a Colpensiones pagar a los beneficiarios la pensión de sobreviviente reclamada, más el retroactivo pensional desde la fecha en que murió su ser querido, y la indexación de ese dinero para actualizarlo a valores presentes.

Las implicaciones

Facebook Twitter Linkedin

La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, en la posesión como viceministro de Iván Daniel Jaramillo. Foto: Mintrabajo

Sobre las implicaciones de este fallo, el abogado Diego Mauricio Téllez, del departamento de Derecho Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, indicó que en esta sentencia la Corte recoge su línea jurisprudencial con respecto a la contabilizacion de la cotización sobre 30 días "y en adelante, los periodos de cotización, semanas meses o años, se deben tomar en días calendario".



Por su parte, el viceministro de Empleo y Pensiones, Iván Daniel Jaramillo, dijo que el criterio jurisprudencial que se modificó “constituye la orientación de interpretación de la jurisdicción ordinaria laboral que debe ser tomado en consideración en aplicación de los principios de seguridad jurídica e igualdad”.

La sentencia expresamente recoge el criterio jurisprudencial precedente y se ordena tomar en consideración esta interpretación en adelante para el reconocimiento de prestaciones: Jaramillo FACEBOOK

TWITTER

(Más notas: Papa caliente entre Inpec y Fiscalía por tutela del padre de niños rescatados en selva).



Es decir, si bien este fallo versa sobre un caso puntual, en adelante las liquidaciones de semanas para la pensión deben seguir este modelo; de lo contrario, podrían interponerse demandas: “La sentencia expresamente recoge el criterio jurisprudencial precedente y se ordena tomar en consideración esta interpretación en adelante para el reconocimiento de prestaciones del sistema pensional”, afirmó.



Y el exviceministro del Trabajo Andrés Felipe Uribe señaló: “Mirándolo por encima, parece aritméticamente insignificante, pero a personas como la de la sentencia obviamente la beneficia. Yo pensaría que el cambio va a tener efectos prácticos en muy pocos casos, pero una vez más, en contadas ocasiones como la de la demanda, va a tener un efecto importante”.

En X: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com