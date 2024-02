Corte fija nuevas reglas para la cotización de semanas para la pensión en Colombia

Una nueva interpretación respecto a cómo se cotizan las semanas de pensión fue fijada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que determinó que estas deben ser contabilizar con días calendario.



(Lea: Corte ordena a Minjusticia garantizar la salud de los privados de la libertad)



A través de un comunicado, el alto tribunal explicó que mientras para la facturación y el pago de los aportes para pensión el mes tiene un periodo de 30 días, esto cambia a la hora de establecer el número de semanas que un ciudadano cotizó para su pensión, “pues en ese cálculo las semanas se deben contabilizar en días calendario”.

“De esa forma, la cotización se calcula en relación con el salario mensual o el ingreso percibido en el mismo período, sin perjuicio de que el período mensual de trabajo que cubre la cotización se contabilice en 28, 30 o 31 días, según corresponda, para ser transformados en semanas cotizadas mediante la división por siete, es decir, para efectos de establecer el número de semanas cotizadas el año debe tomarse según el calendario, esto es, 365 o 366 días, según corresponda”, aclara la sentencia de la Sala de Casación Laboral.



(Le invitamos a leer: Polémica por propuesta para crear órgano internacional contra impunidad en el país)



Para la Corte, este cambio es significativo pues garantiza que en el cálculo de las semanas cotizadas para pensión se tengan en cuenta todos los días laborados y cotizados, “para lo cual el mes ya no se contabiliza con 30 días, ni el año con 360 días, sino con los días que en realidad tuvo”.



“Este cambio puede hacer la diferencia a la hora de reconocer o no una prestación pues, bajo la nueva óptica de la Sala de Casación Laboral, ‘todo día cotizado se suma para ser transformado en semanas mediante la división por siete, arrojando así el número de cotizaciones a tener en cuenta’ ”, indicó la corporación.

Facebook Twitter Linkedin

Corte Suprema de Justicia Foto:

La decisión se tomó tras estudiar el caso de una mujer que, a nombre propio y de sus dos hijos menores de edad, le solicitó a Colpensiones que les reconociera la pensión de sobrevivientes de su esposo fallecido.



En segunda instancia, el Tribunal Superior de Bucaramanga les negó esa prestación, pues consideró que el causante de la pensión –el esposo fallecido-, no cumplió con el requisito de cotizar 50 semanas en los últimos tres años anteriores a su deceso.



(Además: JEP verificará medidas para proteger cementerio en Neiva donde habría desaparecidos)



A la Sala de Casación Laboral le correspondió determinar si, en efecto, no sumó las semanas necesarias para la pensión. Si la contabilización se hacía con 30 días calendario (360 días al año), el causante alcanzaba a sumar 344 días, es decir, 49,14 semanas, cifra que no puede ser aproximada a 50, ya que solo puede redondearse cuando las semanas superan las 49,5.



“En consecuencia, esa cifra les impedía a sus beneficiarios recibir su pensión. Pero, con el nuevo criterio de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, según el cual se deben tener en cuenta los días calendario que cotizó, el causante sumó 348 días que, al ser divididos por 7, dan un total de 49,71 semanas según su calendario laboral”, explicó la Corte.



Bajo estas consideraciones, el alto tribunal ordenó a Colpensiones pagar a los beneficiarios la pensión de sobreviviente reclamada.

En X: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

Más noticias de Justicia: