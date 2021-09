Corte evaluará seguridad de firmantes del Acuerdo de Paz en sesión técnica

El próximo 13 de septiembre la Corte Constitucional realizará una sesión técnica para escuchar a firmantes del Acuerdo de Paz, el Gobierno, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, entre otras organizaciones, sobre la situación de seguridad de los antiguos integrantes de las Farc.



La citación se dio en el marco del estudio de cuatro tutelas acumuladas que interpusieron desmovilizados que se encuentran en Nariño, Guaviare y Norte de Santander, exponiendo la grave situación en la que se encuentran y en las que piden la declaratoria de un estado de cosas inconstitucional al respecto.



(Le puede interesar: Corte pide explicaciones por medidas contra el covid para mayores de 70)

El caso está en manos de la magistrada Cristina Pardo quien habría presentado a sus colegas de la Sala Plena en la Corte una ponencia pidiendo, en efecto, reconocer dicho estado de cosas inconstitucionales.



Ahora, la Sala acordó en un auto de 33 páginas, realizar una sesión técnica virtual previa a tomar una decisión de fondo, al estimar necesario "escuchar a las autoridades públicas, a la Misión de Verificación de Naciones Unidas, y a organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil".



Por eso, citó a los demandantes, al Ministro de Hacienda, al Comisionado para la Paz, al Consejero Presidencial para la Estabilización, al director de la Agencia Nacional para la Reincorporación, al director de la Unidad Nacional de Protección, al Presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, al Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, a la representación de la Misión de Apoyo al Acuerdo de Paz de la OEA, a la representación de las personas delegadas del componente Comunes ante la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI) y a la representación del Instituto Kroc.



(Le puede interesar: El debate por la despenalización del suicidio médicamente asistido)

Estas personas, salvo los demandantes, deben explicar en razón de sus competencias cuánto es el porcentaje de recursos del Presupuesto General de la Nación para materializar las garantías de seguridad de la población signataria del Acuerdo de Paz.



Y explicar cuántos son los recursos provenientes de la Cooperación Internacional en términos tanto porcentuales, antes y después de la orden proferida por la Sección de primera instancia con Ausencia de Responsabilidad del Tribunal para la Paz de la JEP que, en abril, avocó el trámite de medidas cautelares colectivas pro riesgo de violencia a excombatienes y que acoge al menos a 193 personas.



(Le puede interesar: Corte alerta por suspensión de casos de personas que buscan llegar a la JEP)



Esa decisión dispuso que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público debía definir los

rubros presupuestarios y los planes aprobados a las instituciones encargadas de implementar el Sistema Integral de Seguridad para la vigencia 2020, así como las disposiciones legales que lo vinculan con la implementación del Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz (PMI) y los respectivos CONPES, lo cual permitió que la UNP obtuviera para la vigencia 2020, más de ($13.500.000) con destino al cuerpo de seguridad faltante para cubrir necesidades.



El Gobierno y las entidades citadas deben explicar qué rubros ejecutó del Plan Plurianual de Inversiones para la Paz en el periodo comprendido entre 2018-2020, año a año y los que proyecta ejecutar para los años 2021 y 2022 en relación con la reincorporación política, social y/o económica en cumplimiento del Acuerdo Final.



(Le puede interesar: Corte Suprema no le ha dictado orden de captura a Armando Benedetti)



Y exponer qué "logros se han alcanzado respecto de las metas del Plan de Inversiones para la Paz, puntualizando los resultados relacionados con la reincorporación política, social y/o económica en cumplimiento del Acuerdo Final y con la implementación del componente de garantía de seguridad de las y los firmantes del AFP que se encuentran en ese proceso de reincorporación".

Además, la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Unidad Nacional de Protección deberá exponer en la sesión técnica las actividades realizadas para articular distintas autoridades a las que corresponde adelantar “acciones para la seguridad, prevención y protección de los

excombatientes”.



Y explicar "qué actividades específicas se han realizado y qué medidas se han adoptado para fortalecer la implementación de la gestión preventiva del riesgo de violaciones a los derechos humanos de las personas en reincorporación y en qué sentido a mejorado el nivel de respuesta de los actores institucionales y comunitarios y se ha articulado las acciones emprendidas entre los diferentes niveles de gobierno".



(Le puede interesar: Aníbal Gaviria: Corte confirma medida de aseguramiento en su contra)



La Corte también quiere escuchar a diversas entidades sobre el estado actual de la implementación del Plan Estratégico de Seguridad y Protección y, en particular, las medidas materiales de prevención y contra la estigmatización adoptadas; así como por el papel de los y las exintegrantes de las Farc la mesa bipartita.



Igualmente, la idea es que se expongan los avances de la Mesa Técnica de Seguridad

y Protección, que es una institución cuya finalidad consiste en desarrollar y coordinar las medidas para lograr materializar la seguridad y la protección de quienes suscribieron el Acuerdo de Paz.



Y se le pidió al presidente de la JEP, magistrado Eduardo Cifuentes, que precise "de manera concreta las dificultades que en materia de seguridad enfrentan las y los comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y las dificultades que han

encontrado tanto el Tribunal para la Paz como las Salas de Justicia para adelantar su labor, dadas por los riesgos de seguridad o por otras circunstancias".



(Le puede interesar: Interponen tutela contra el presidente Duque por no escuchar a la oposición)

¿Qué estudia la Corte?

El alto tribunal estudia cuatro tutelas acumuladas.



La primera acumula escritos presentados por Nubia Amparo Ortega Arcos y Dora Pepinosa Calderón y los accionantes Henry Paul Rosero López, José Alfonso Rodríguez Muñoz, Tomás Ignacio Erira Erira, Ricardo Palomino Ducuará y Francisco Gamboa Hurtado, firmantes del Acuerdo de Paz eintegrantes del Partido Comunes.



Todos viven en la Nueva Área de Reincorporación de Tallambí, municipio de Cumbal (Nariño) y hacen parte de la Cooperativa Multiactiva Frontera Sur que esa localidad, en la que pusieron en marcha proyectos productivos como la cría, reproducción y comercialización de ganado porcino, clases de costura para habitantes de la zona, el relleno de recebo de las vías que comunican al territorio aledaño con otras zonas, cultivo de caña y maíz, entre otras actividades.



(Le puede interesar: ‘Nuestra política criminal es populista y no es coherente’: Cristina Pardo)



Estas personas alegaron que, desde hace más de dos años, se ha corroborado la existencia de riesgos colectivos por la presencia en áreas cercanas del grupo armado autodenominado “Oliver Sinisterra” y del Eln.



A finales de 2017, el excombatiente Alberto López Palomino presentó una petición escrita ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que les fuera concedido un esquema de seguridad. La UNP dijo en noviembre de 2018 que en efecto estaban en riesgo extraordinario y el 30 de agosto de 2019 aprobó medidas colectivas de seguridad que, no obstante, advierten los tutelantes, no han sido implementadas.



(Le puede interesar: Corte estudiará tutela de la comunidad raizal afectada por el huracán Iota)

La segunda tutela la interpuso Ricardo Palomino Ducuará, firmante del Acuerdo de Paz, presidente de la Junta de Acción Comunal del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), ubicado en Tumaco (Nariño) en el que se encuentran alrededor de 90 excombatientes de la Columna Móvil Daniel Aldana y del Frente 29 de las antiguas Farc.



Palomino Ducuará señaló que la situación de orden público ha afectado de manera considerable al puerto de Tumaco (Nariño) en el que se encuentran activos y se disputan el poder territorial diferentes grupos al margen de la ley, entre otros aspectos, para consolidar su dominio en relación con las rutas del narcotráfico.



En 2018, la UNP dispuso un esquema de protección colectivo. No obstante, Palomino asegura que el mismo ha venido funcionando de manera irregular y que es insuficiente.



(Le puede interesar: Excomandante del Ejército y dos generales, a versión por 'falsos positivos)



La tercera tutela la presentó Francisco Gamboa Hurtado, líder del antiguo ETCR Aureliano Buendía, situado en Charras (Guaviare) y quien hace parte del Consejo Político Departamental del partido Farc en ese departamento. Gamboa dijo que hace más de dos años presenta una compleja situación de seguridad dado que ha sufrido amenazas y hostigamiento por su liderazgo social. Aunque ha pedido en varias oportunidades protección y tiene un esquema aprobado de la UNP, estas medidas no se han materializado.



Y la cuarta tutela la puso Emiro del Carmen Ropero Suárez quien solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal, a la seguridad y a la

paz que se han visto amenazados por la situación de riesgo y la falta de concreción de las medidas efectivas de protección y reincorporación. Actualmente trabaja como promotor de Derechos Humanos y ha visto como 13 integrantes de su familia han sido asesinados en Norte de Santander.



(Lea además: La dura respuesta del presidente de la JEP a la propuesta de amnistía de Álvaro Uribe)



En las tutelas, los accionantes piden declarar que existe un Estado de Cosas Inconstitucional frente a la situación de derechos y seguridad de la población firmante del Acuerdo Final, así como consecuencia de su "precaria implementación".

¿Qué ha dicho el Gobierno y los organismos de control?

En respuesta a las acciones de tutela, la Presidencia de la República, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Consejería Presidencial para la Estabilización aseguraron que no se ha dado la vulneración de ningún derecho fundamental, por lo cual no se cumple uno de los requisitos para que sean estudiados los recursos judiciales. Y estimó que la mayoría de reclamos le competen a la Unidad Nacional de Protección.



La UNP dijo que el Acuerdo creó un programa de protección integral para salvaguardar a los integrantes del nuevo partido Comunes y que, por tanto, no puede desempeñar funciones que institucionalmente corresponden a otra entidad o persona jurídica.



(Le puede interesar: Tras 26 años, entregan cuerpo de joven desaparecido a sus familiares)



El Ministerio del Interior dijo que no vulneró derecho fundamental alguno de los accionantes y agregó que la acción de tutela era improcedente para solicitar la declaratoria del estado de cosas inconstitucional.



El Partido Comunes apoyó las tutelas y manifestó su preocupación sobre la existencia de un estado de cosas inconstitucional “contra la población de signatarios y signatarias del Acuerdo de Paz y contra la implementación misma de lo pactado”.



La JEP dijo que las pretensiones relativas al cumplimiento de lo pactado en el Acuerdo Final de Paz, escapaban de la órbita de competencia de esa justicia especial.



(Le puede interesar: Naranjo pide perdón por estigmatizar a estudiantes y defiende la protesta)



La Fiscalía dijo que ha avanzado de manera diligente “con las investigaciones penales contra afectaciones cometidas en contra de defensores de derechos humanos, líderes sociales y personas en proceso de reincorporación de las Farc”

justicia@eltiempo.com

En Twitter: justiciaET

Lea más noticias de Justicia

-¿Podría terminar investigado Pastrana por nueva versión de los Rodríguez?



-Los presos que tendrán que pagar su brazalete si quieren domiciliaria



-Declaran improcedente tutela de Gustavo Bolívar contra Bruno Díaz