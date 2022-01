De los nueve magistrados de la Sala Plena de la Corte Constitucional, cuatro no acompañaron la decisión de declarar el estado de cosas inconstitucional en materia de seguridad de los firmantes del acuerdo de paz, al estimar que no existían los elementos, que estrictamente hablando, se necesitan para ello.



¿Por qué salvaron su voto los magistrados Jorge Ibáñez, Alberto Rojas, Gloria Ortiz y Paola Meneses? EL TIEMPO le explica.



La decisión mayoritaria de la Corte consistió en declarar un bajo cumplimiento en la implementación del punto del acuerdo de paz sobre las garantías de seguridad para los excombatientes e integrantes del partido Comunes y crear una Sala de Seguimiento al interior del alto tribunal para ello.

Jorge Ibáñez: de acuerdo con órdenes estructurales, no con el ECI

Jorge Enrique Ibáñez Najar, magistrado de la Corte Constitucional. Foto: Corte Constitucional

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar señaló en su salvamento de voto que está de acuerdo con todas las órdenes adoptadas por la Corte Constitucional en la decisión, por considerar que ellas tienen por finalidad garantizar la protección de los derechos fundamentales a la vida e integridad personal de los excombatientes que firmaron el Acuerdo Final, a fin de “superar las fallas estructurales derivadas de la presunta violación múltiple y reiterada de sus derechos fundamentales”.



Ibáñez sólo se opuso al declarar el estado de cosas inconstitucional al estimar que esa no es una figura que esté prevista en las leyes colombianas, sino que se trata de construcción jurisprudencial que, si bien se ha usado por la Corte Constitucional, no tiene regulación.



El magistrado Ibáñez señaló que la Constitución Política “no contempla un estado de cosas inconstitucional para que, conforme a presupuestos procesales y materiales en ella previstos que obviamente no contempla, la Corte Constitucional pueda declararlo”.



“Históricamente, ni la Asamblea Nacional Constituyente le otorgó precisas facultades al Gobierno para que regulara una competencia en tal sentido a cargo de las Salas de Revisión de la Corte o de la Sala Plena, ni la Comisión Legislativa encargada de revisar este tema entendió que tal competencia le atribuía al juez de tutela tales poderes para declarar un estado de cosas inconstitucional”, dijo el magistrado.



Para Ibáñez, el concepto de estado de cosas inconstitucional ha evolucionado desde 1997 cuando se declaró por primera vez y si su permanencia o superación depende de criterios subjetivos, indeterminados o imposibles de alcanzar en un tiempo razonable,” la constatación de un ECI se convierte en una figura autoritaria que deslegitima la actuación de la Corte y contraría el equilibrio democrático entre las Ramas del Poder Público”.



“El objetivo de la herramienta es hacer que las autoridades adopten las medidas propias de sus competencias para superar la situación, más no el de reemplazar a las autoridades competentes en sus funciones respecto del diseño o adopción de medidas, a través de imponer al gobierno o al legislador, medidas cuyo diseño, implementación y ejecución requieren de competencias y herramientas que son propias de otras entidades”, dijo Ibáñez.



“Sea cual sea la gravedad de la situación, la ECI como herramienta dirigida a resolver un problema estructural, no puede generar otro a través de la usurpación de competencias que le son totalmente ajenas a un órgano judicial”, agregó al indicar que cuando se admita la figura del ECI, esta debe existir por el menor tiempo posible, mientras se logra cumplir con su finalidad que es la de ayudar a superar los problemas estructurales que impiden la protección de los derechos humanos.



“Una figura tan impactante, puede quedar reducida a lo inútil si se pretende con ella objetivos que superan el orden constitucional y que desconozcan los principios democráticos con los cuales se construye el Estado Social de Derecho”, precisó al señalar que no hay reglas sobre cómo debe funcionar un ECI.

Alberto Rojas: de acuerdo con órdenes, no con ECI

Alberto Rojas Ríos, presidente de la Corte Constitucional. Foto: Archivo particular

A su turno, el magistrado Alberto Rojas dijo que “está sustancialmente de acuerdo con la providencia adoptada por la Corte Constitucional y estima que la situación de seguridad de los ex miembros de las Farc comprometidos con la construcción de la paz estable y duradera entraña un caso complejo de violación de derechos humanos, al punto que están en una situación delicada que obliga al Estado a garantizar el respeto irrestricto de la vida, integridad y actividades políticas de las personas desmovilizadas y sus familias”.



Sin embargo, Rojas expuso que, en su criterio, ese escenario no alcanza a configurar los requisitos que exige la jurisprudencia para declarar un ECI que son constatar que hay una vulneración generalizada de derechos fundamentales respecto de un número plural de personas, que es causada por fallas estructurales.



Según el magistrado, en este caso, no se había “evidenciado que se hubiera presentado un elevado número de acciones de tutela por parte de la población firmante del acuerdo final de paz. Es decir, la sentencia no satisface cuantitativamente el requisito de sistematicidad de los reclamos vía tutela”.



“Tampoco (se) identificó que esa vulneración hubiese sido el resultado de una prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar derechos. A su vez, llamó la atención de que la ausencia de la declaratoria del ECI jamás impedía que la Corte Constitucional dictara órdenes complejas en la presente causa. Los casos complejos que no alcanzan a constituir un ECI también imponen al juez constitucional el deber de dictar remedios efectivos que permitan asegurar los derechos fundamentales en juego”, dijo Rojas.

Meneses y Ortíz: es una intervención desproporcionada en la implementación del acuerdo

Por su parte, las magistradas Paola Meneses y Gloria Stella Ortiz salvaron parcialmente su voto al indicar que “si bien acompañaron la decisión de amparar los derechos fundamentales de los accionantes en cada caso concreto, se apartaron de la declaratoria de Estado de Cosas Inconstitucional-en adelante ECI-, la creación de una Sala Especial de Seguimiento y de la mayoría de las órdenes estructurales y complejas derivadas del mismo”.



Para ambas juristas no se aportó en el proceso “evidencia suficiente que demostrara la existencia de una vulneración masiva de los derechos fundamentales de los excombatientes”.



Meneses y Ortiz “reconocieron que la garantía de seguridad de esta población es un presupuesto esencial para lograr el efectivo cumplimiento del acuerdo, por tal razón, la muerte de cualquier reinsertado es un hecho gravísimo que requiere de respuestas efectivas, directas e inmediatas por parte del Estado”.



Sin embargo, “consideraron que la gravedad de las violaciones que algunos excombatientes han padecido no era prueba suficiente de que aquellas fueran masivas en los términos de la jurisprudencia constitucional”.



Por ejemplo, dijeron que las cifras aportadas por el Gobierno demostraban que la vida, seguridad e integridad personal del 98 por ciento de los reinsertados ha sido garantizada. De igual forma, durante el trámite de la tutela, la ANJDE, el Consejero para la Estabilización y el Director de la UNP coincidieron en que ninguno de los excombatientes asesinados y que refiere la decisión mayoritaria, había solicitado medidas de protección.

“Las pruebas aportadas al proceso no demostraban la existencia de una omisión prolongada de las autoridades en su deber de proteger los derechos fundamentales de los excombatientes y en el cumplimiento de los compromisos del punto 3 del acuerdo”, agregaron.



Y señalaron que las amenazas a la vida, seguridad e integridad personal de los excombatientes provenían de diferentes causas y que las obligaciones de proteger y garantizar los derechos fundamentales de esta población a cargo del Estado eran de medio y no de resultado.



Por esta razón, concluyeron “que no podía inferirse, como lo hizo mayoría, que existía un nexo causal entre las violaciones a distintos derechos de esta población, incluida la garantía de la seguridad, y las supuestas falencias y omisiones en la implementación del acuerdo”.



De otro lado, Meneses y Ortiz destacaron que el punto tercero del acuerdo está previsto para implementarse de forma gradual y progresiva durante el plazo de tres periodos presidenciales, por lo que no se podía concluir que existía una omisión prolongada en su implementación.



Para las magistradas, no se probó cuáles eran las prácticas o los bloqueos inconstitucionales impuestos por el Gobierno y dijeron que el hecho de que haya 800 solicitudes de protección a la UNP no era suficiente para declarar un ECI, “pues bastaba una orden sencilla de exigir la ejecución de un programa de evacuación de solicitudes”.



“A pesar de la evidencia sobre esfuerzos en términos de gestión pública y presupuestal, la mayoría insistió, sin argumentos, en que el Gobierno Nacional no había adelantado las actuaciones suficientes para la garantía de los derechos. Por tal razón, dicho presupuesto tampoco fue acreditado”, dijeron.

Igualmente, las magistradas se opusieron a la creación de una Sala de Seguimiento al señalar que ello implica “una intervención injustificada de la Corte en el proceso de implementación del acuerdo de paz que resulta contraria a lo pactado y es inconveniente. El acuerdo cuenta con diversas instancias de verificación de cumplimiento por las partes firmantes en relación con el punto 3”.



“La declaratoria del ECI y la apertura de una instancia de seguimiento a cargo de la Corte suponía una injerencia judicial desproporcionada, injustificada e innecesaria del tribunal constitucional en la implementación del acuerdo. Además, produce una inconveniente judicialización del proceso de justicia transicional”, señalaron.



“Las órdenes derivadas de la declaratoria del ECI ampliaron el objeto de la tutela y, además, impusieron plazos cortos para el cumplimiento de variados componentes del acuerdo de paz”, señalaron al indicar que se dictaron órdenes que no tenían ninguna relación con el objeto de las tutelas como aquellas relacionadas por los PDETS y los Programas Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo.



Y aseguraron que en otras órdenes se dieron plazos muy cortos al Gobierno. “Estas órdenes desconocen lo pactado, puesto que, reiteraron, la implementación del acuerdo final fue prevista mediante acciones estatales en el lapso de 3 periodos presidenciales”.

