Piden a la Corte estudiar tutela que busca prohibir gases en marchas

El magistrado de la Corte Constitucional Jorge Ibáñez insistió ante sus colegas para que sea seleccionada y estudiada una tutela que busca que el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) deje de usar gases lacrimógenos, en el marco de las movilizaciones sociales en el país y hasta que se supere la pandemia de covid-19.



Esa tutela la presentó el ciudadano Matheo Augusto Rincón Galvis, quien alegó que la Presidencia de la República y la Alcaldía de Bogotá no protegen los derechos fundamentales de las personas que salen a protestar al permitir el "uso de armas químicas" por parte del Esmad como: el gas pimienta, "lanzadores de pimienta, con propulsión pirotécnica; gas o aire comprimido; granadas con cara química CS, OC; granadas fumígenas; cartuchos con cargas químicas CS, OC, y cartuchos fumígenos".



Más, si se tiene en cuenta, el contexto generado por pandemia. La tutela fue fallada a su favor en primera instancia el 30 de noviembre de 2020 y fue revocada en enero de 2021 por el Tribunal Superior de Bogotá al señalar que no hay pruebas de que los agentes químicos afecten la función respiratoria, como había alegado Rincón.



El magistrado Ibáñez consideró que la tutela debe ser seleccionada por la Corte Constitucional por considerar que es un asunto novedoso en el ejercicio del derecho fundamental a la reunión y la protesta, en un contexto de crisis económica y social derivada de los efectos de la pandemia.



"(...) Por un lado, supuestamente, exacerbando el uso de la fuerza y determinación con la que se manifiestan los ciudadanos y por otro, la respuesta presuntamente desmedida por parte de la administración para preservar y mantener el orden público", dice la petición.



"Los hechos presentados por el accionante, en el desarrollo de la protesta social, dan cuenta de situaciones que no se habían exteriorizado en décadas en vigencia de la actual Constitución, tales como menoscabos a la salud, pérdida de vidas, olas de protestas, violencia generalizada, vandalismo, afectación a la economía local de los lugares donde se desarrolla la protesta, daños a bienes públicos y privados que pueden generar una animadversión al ejercicio de este derecho fundamental y que, ameritan un pronunciamiento por parte de esta Corte", agregó el magistrado Ibáñez.



"Considero relevante que la Corte se pronuncie, por un lado, sobre el alcance del derecho a la protesta social de cara a las normas de autocuidado y protocolos de bioseguridad que deben respetar los manifestantes y la limitación del derecho de reunión y protesta pacífica cuando se ha declarado un toque de queda u una orden de aislamiento", dijo el jurista.



Para Ibáñez, también es necesario que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la proporcionalidad en el uso de los elementos y dispositivos “menos letales”, empleados para disolver las manifestaciones en medio de la pandemia.



