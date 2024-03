Se salvó de morir en toma del Palacio de Justicia y llegó a presidir la Corte Suprema

El día de su posesión como presidente de la Corte Suprema de Justicia, Aroldo Quiroz Monsalvo, con las manos entrelazadas en su espalda, escuchaba el murmullo de la ciudad. Se asomó por la ventana del Palacio de Justicia –abajo un río de gente corría incesante– y detuvo su mirada en la vieja Casa del Florero. Entonces fue inevitable que recordara un momento decisivo de su vida: vino a su memoria, otra vez, aquel 6 de noviembre de 1985, cuando la historia de Colombia dio un vuelco y él tuvo la buena suerte de esquivar la muerte y volver a nacer.

Quiroz Monsalvo era en ese momento un escuálido estudiante de Derecho que vestía camisa guayabera y se disponía a encaminarse a la biblioteca del Palacio de Justicia para resolver una tarea de la universidad. Era su rutina, pues el acceso a las comunicaciones no era fácil en aquella época y necesitaba desplazarse hasta allí para encontrar y copiar las sentencias que debía estudiar. Sin embargo, su jefe de entonces lo llamó y le impidió que se marchara al Palacio, ya que tenían un voluminoso expediente por revisar.

Horas después, Aroldo se enteró de que el movimiento guerrillero M-19 se había tomado el Palacio de Justicia. En el acto, se cubrió el rostro con las manos, cerró los ojos, dio gracias a Dios por mantenerlo vivo y prometió que dedicaría su vida a ejercer justicia, sin importar el escenario en el que se encontrara.

El Palacio de Justicia durante la toma de 1985. Foto:Archivo EL TIEMPO Compartir

Nadie se imaginó que casi treinta y siete años después aquel estudiante, que se salvó de morir abrasado por las llamas del voraz incendio que consumió minuto a minuto y palmo a palmo el Palacio de Justicia la noche de ese 6 noviembre, recibiría ahora al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, antiguo integrante amnistiado del movimiento M-19, en el edificio ahora reconstruido del Palacio. A veces la realidad se empeña en parecer inverosímil y sorprende más que las historias de ficción.

La mañana del viernes del 12 de agosto de 2022, el jefe de Gobierno atravesó el umbral de la Corte Suprema de Justicia y encontró en el pasillo a una multitud que lo observaba con curiosidad, posiblemente atraída por la sugestión que el poder despierta o por la paradoja que entrañaba su nueva condición, después del adiós a las armas. El primero en acercarse fue un hombre de traje azul y corbata roja. Se trataba del mismo estudiante de Derecho, Aroldo Quiroz, ahora revestido de la dignidad de presidente de la Corte Suprema de Justicia, que observaba todo con la serenidad de quien ha vivido y superado muchas batallas en esa larga carrera de obstáculos que llamamos vida.

Presidente Gustavo Petro con el presidente de la Corte Suprema, Aroldo Quiroz, en 2022. Foto:Corte Suprema Compartir

Al estrechar sus manos los dos presidentes, Petro y Quiroz, se juntaban dos vidas en el curso de la historia: por un lado, la de un exguerrillero que acudió a las armas para tomarse el poder, que después creyó en la paz y que, gracias a una amnistía, se entregó a la institucionalidad para convertirse democráticamente en presidente de la República; por el otro, un abogado nacido en una calurosa provincia distante del poder central, ajeno a las élites y a las grandes fortunas del país, que gracias a su trabajo, determinación, vocación de servicio y don de gentes logró alcanzar una de las máximas dignidades en la administración de justicia, desde donde se comprometió con la paz y con el avance hacia una sociedad, diferente.

Sobraban motivos para emocionarse con el encuentro. El Palacio de Justicia, que ahora recibía al presidente Petro, fue asaltado y ocupado, en aquel lejano noviembre de 1985, por un comando armado del grupo guerrillero del que Petro hacía parte en esa época. Se produjo entonces una retoma por parte del Ejército, que resultó en el incendio del edificio y su posterior destrucción. El resultado fue un holocausto que dejó muchas heridas, dolores y lecciones en la memoria nacional.

El presidente Petro avanzó por el pasillo y saludó a quienes le dieron la mano. Algunas personas lo abrazaron y varios aprovecharon para tomarse fotos junto a él. Algunos más aplaudían y vitoreaban en coro: “¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo!”, en alusión a su reciente elección con más de once millones de votos. Cuando Aroldo tuvo al frente al nuevo mandatario, con una sonrisa en el rostro le manifestó: “¡Bienvenido, presidente! ¡Usted es más famoso aquí en la Corte que yo, aunque soy el presidente de ella! ¡Tiene que darme el secreto!”. Y Petro respondió: “El amor es el secreto, señor presidente”.

El magistrado de la Corte Suprema, Aroldo Quiroz. Foto:Sergio Acero / EL TIEMPO Compartir

Minutos más tarde, en su despacho, Aroldo le entregó un obsequio. Se trataba del libro La ira y el perdón, de la filósofa Martha Nussbaum, en donde la autora destaca a dos personajes históricos que, a pesar de todo lo que padecieron, superaron el rencor y asumieron el perdón, no la venganza, cuando llegaron al poder: Mahatma Gandhi y Nelson Mandela. Según Nussbaum, ellos “repudiaban por completo la ira y en apariencia tenían éxitos evitando sentirla, le mostraron al mundo que la no ira no es una postura de debilidad y servilismo, sino de fuerza y dignidad”. Era el mensaje que implícitamente quería trasmitirle Aroldo al presidente Gustavo Petro, quien recibió el libro y prometió que esa misma noche empezaría su lectura.

“Me resultó inevitable en ese momento recordar aquel 6 de noviembre –comentó Aroldo– cuando mi jefe de entonces me detuvo y no fui al Palacio de Justicia. De no haber sucedido eso, tal vez no estaría contando esta historia. Bien decía un amigo: “¡Cuando uno va a servir en la vida, Dios no lo deja morir!”, y posiblemente tenía razón”.

Sus vidas, la de Quiroz y Petro, transcurrieron en paralelo. Mientras Quiroz no pudo ir ese día al Palacio por las exigencias de su trabajo, Petro estaba encarcelado en la sede del Ejército en el Cantón Norte. Eran dos personas que tomaron caminos diferentes para buscar justicia e intentar construir una sociedad más equitativa: uno por la vía revolucionaria armada y otro por los caminos revolucionarios permitidos por la ley. Si Petro hubiese participado ese día en la toma, quizá habría muerto. Y tal vez Aroldo habría sufrido la misma suerte de cumplir su rutina. Ahora, años más tarde, los dos personajes comparten la misma dignidad de presidentes, el segundo en la rama judicial y el primero como jefe de Estado y Gobierno.

Cuando la avanzada del presidente Petro inspeccionó los lugares en los que estaría el mandatario, encontró en el despacho del presidente de la Corte la pintura ¡El Palacio de Justicia en llamas!, un óleo sobre lienzo del artista santandereano Isaías Malavera Lizarazo. En la obra, de colores vivos, el Palacio de Justicia se ve envuelto en llamas y muchas lenguas de fuego salen de sus ventanas, en medio de una noche que no permite vislumbrar ningún mañana. La sugerencia de los funcionarios de la avanzada fue quitar la pintura, pero Quiroz se negó y el presidente Gustavo Petro pudo contemplar la obra, en silencio, con una expresión de vivo interés y evidente conmoción.

Del despacho de Quiroz se dirigieron hasta el recinto de la sala plena de la Corte, en donde el mandatario fue presentado ante todos los honorables magistrados que integran la corporación. Después de las formalidades, Gustavo Petro se levantó y Quiroz lo llevó hacia el Cristo de madera, suspendido en la pared del recinto, que treinta y siete años antes, durante la toma guerrillera y el incendio posterior, milagrosamente se salvó de quedar calcinado: una mitad está carbonizada y la otra intacta, tal vez como una alusión al pasado y un presagio de futuro, entre la ignominia y la esperanza.

Cristo que sobrevivió a incendio en toma del Palacio de Justicia. Foto:Archivo Compartir

Quiroz, en una entrevista a un medio de comunicación, con voz apagada y expresión triste, expresó que ese Cristo es un “símbolo de la memoria histórica para los funcionarios que integran el poder judicial”. Explicó que, por eso, “gestionamos y logramos que el Ministerio de Cultura por primera vez declarara un bien mueble como patrimonio cultural de la nación. El Cristo y la pintura al óleo del holocausto del Palacio de Justicia es la memoria de lo que pasó y de lo que nunca debió haber pasado”.

“Me sorprendió su timidez”, anotó Quiroz sobre Petro, a propósito de aquella visita:

Me expresó su esperanza de que, en un país con tantas dificultades como Colombia, algún día se pueda lograr la reconciliación. Dijo también que la justicia tenía que convertirse en la columna vertebral de esa búsqueda permanente de la paz e hizo énfasis en la importancia de la independencia del poder judicial. Creo que el presidente debe estar agradecido con la justicia colombiana, pues gracias a ella pudo redimir su nombre, después de la sanción que, en su momento, le impuso la Procuraduría General de la Nación.

Al finalizar la visita, el presidente Gustavo Petro se acercó al libro de visitantes ilustres de la Corte Suprema de Justicia y en una de sus páginas escribió un mensaje esperanzador: “El Cristo a mi espalda en este recinto se salvó del holocausto de 1985. Que nos acompañe en el fortalecimiento de la justicia en Colombia. La paz es justicia”.

Su carrera en el derecho

Compartir Aroldo Quiroz, presidente de la Corte Suprema Foto:Corte Suprema

El magistrado Aroldo Quiroz Monsalvo llegó a la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, del alto tribunal, en el año 2016 y finaliza su periodo el próximo 10 de abril. Oriundo de Valledupar (Cesar), es egresado de la Universidad Autónoma de Colombia, especializado en Derecho de Instituciones Jurídicas Familiares de la Universidad Nacional de Colombia; magíster en Derecho de la Universidad Nacional; con 25 años de experiencia en los campos de litigio, academia y gerencia administrativa.

Es fundador de la estrategia ‘Municipios y departamentos por la infancia y la adolescencia’, del año 2005, liderada en la actualidad por la Procuraduría, Unicef y la Federación Nacional de Departamentos. Además, es fundador y miembro honorífico de la Asociación de Facultades de Derecho. A lo largo de su carrera ha publicado cinco libros sobre temas como ‘Civil general y sujeto de derecho’, ‘Manual civil de bienes’, ‘Manual civil de familia’ y ‘Manual de derecho de infancia y adolescencia’. También se destaca en su carrera el cargo que ocupó como procurador delegado para la Defensa de la Infancia, Adolescencia y la Familia (2003-2008).

En el 2010 fue exaltado con la máxima distinción que otorga la Procuraduría, la medalla Carlos Mauro Hoyos, por sus trabajos por la infancia.