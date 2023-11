Se mantiene en la justicia ordinaria caso contra coronel Feria por polígrafo a niñera

La juez 79 de garantías decidió rechazar la petición de la defensa del coronel de la Policía Carlos Feria Buitrago, jefe de seguridad de la Presidencia de la República, de enviar a la Justicia Penal Militar el caso por el polígrafo realizado a la exniñera Marelbys Meza.



La petición la hizo la defensa de Feria durante la audiencia del 23 de noviembre en la que la Fiscalía iba a imputarle cargos.

Coronel Carlos Feria durante audiencia del 28 de noviembre de 2023. Foto: Archivo particular.

En la audiencia también estuvieron el capitán Elkin Augusto Gómez Gutiérrez y el intendente Jhon Alexander Sacristán Bohórquez, quien sería el poligrafista que aplicó la prueba a Meza.



De acuerdo con los argumentos del ente investigador, los tres implicados habrían incurrido en los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal.



La juez se pronunció sobre el argumentos de la defensa de que el caso debe ser asumido por la Justicia Penal Militar "porque los implicados son investigados por unas conductas penales y porque se trata de servidores de policías activos en el servicio", explicó la jueza.



Y añadió que se trata de que se trata por "jurisdicción y no por competencia".



"No todo comportamiento que ejecute, teniendo la calidad de miembro activo, caerían bajo el conocimiento de la justicia militar, por lo que debe haber una relación directa, clara y específica entre los hechos con el servicio", añadió la jueza.



Para la época de los supuestos hechos el coronel Carlos Alberto Feria ejercía el cargo de jefe de seguridad de la Presidencia de la República.



Según la juez, "en este momento nadie está reclamando la competencia, hablando de la Justicia Penal Militar. Acá el conflicto de jurisdicción no es provocado autónomamente y se requiere que dos funcionarios se reclamen. Esta funcionaria no tiene 'con quien pelear la competencia'".



Asimismo, dijo que "la jurisdicción ordinaria es la competente y se da paso a la Fiscalía para la imputación".



Luego de esta decisión, el abogado del coronel Feria, Marlon Díaz, indicó que "en el análisis está tomando partido con la competencia de la justicia ordinaria pero la decisión es atípica y no es común. Cuando se toma una decisión, la regla general es que proceden los recursos y en el caso que no proceden, me explique por qué y se continúe".



En cuanto a la postura de la juez, ella dijo que “no es un acto arbitrario porque estos conflictos no tienen recursos, es una decisión de esta funcionaria porque se trata de un conflicto de jurisdicción y no de competencia. Es la decisión que se toma con el panorama que hay en este momento ”.

capitán Elkin Augusto Gómez Gutiérrez y el intendente Jhon Alexander Sacristán Bohórquez durante la audiencia Foto: Archivo.

En los hechos materia de investigación, Feria les habría ordenado a sus compañeros dar con el paradero de un dinero que le habían robado el 29 de enero a la entonces jefa de gabinete, Laura Sarabia, y en medio de los movimientos para encontrar la plata se habría aplicado el polígrafo a Meza.



En el expediente de la Fiscalía se señala que Feria Buitrago sería quien ordenó llevar a la exniñera desde su casa hasta el edificio Galán, donde queda la Sala de Polígrafo de la Casa de Nariño. Meza afirmó después que se sintió secuestrada; pero las autoridades gubernamentales que el procedimiento se aplicó con su consentimiento.

*En una versión inicial de esta historia se aseguró que la justicia penal militar llevaría el caso del coronel Feria. Lo que se decidió en la audiencia es que lo hará la justicia ordinaria.





