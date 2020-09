Se cae decreto que permitía entregar local de comercio por la pandemia

La Corte Constitucional tumbó en su totalidad el decreto 797 del 2020, que les había permitido a los arrendatarios de locales comerciales que estuvieron cerrados por la pandemia de coronavirus, terminar unilateralmente sus contratos de arrendamiento.



(Le sugerimos: Vea cómo acceder al subsidio para compra de vivienda en clase media)

El decreto aplicaba para los contratos de arrendamiento de locales comerciales cuyos arrendatarios, a partir del primero de junio de este año, y debido a las medidas de orden público y sanitarias, tuvieron cerrados sus establecimientos. A ellos se les había permitido terminar unilateralmente esos contratos hasta el 31 de agosto.



Tras la decisión de la Corte, aún no está claro cuántos arrendatarios habían terminado sus contratos regidos por esa norma y qué pasará en esos casos.



Al revisar este decreto, con una votación de cinco contra cuatro, la Sala Plena de la Corte Constitucional decidió tumbarlo. Salvaron su voto los magistrados Richard Ramírez Grisales, Antonio José Lizarazo, Gloria Stella Ortiz Delgado y Cristina Pardo.



(Lea el contexto de esta noticia: Arriendos de locales: cómo negociar para devolverlo sin toda la multa).



La Corte tumbó este decreto considerando que no era necesario en el marco de un Estado de Emergencia, y además consideró que el Código Civil y el Código de Comercio tienen diversos instrumentos para poder superar circunstancias imprevisibles (como lo sería una pandemia) frente a un contrato.



De otro lado, la Corte consideró que la autonomía de la voluntad (que es lo que está de por medio en una relación contractual), "sólo puede afectarse frente a circunstancias objetivas de asimetría que requiera la necesaria intervención del Legislador para superarla".



(Le puede interesar: La Corte tumba 'inhabilidades perpetuas' para violadores de menores).



Es decir, si en este caso los arrendatarios estaban en una clara desventaja frente a los dueños de los locales comerciales, para la Corte se necesitaba la intervención del Congreso con una ley para poder superar esa situación.



En este caso la Procuraduría General había pedido mantener el decreto pero condicionándolo a que la terminación unilateral sólo podía darse si las partes (arrendador y arrendatario) no llegaban a un acuerdo para mantener el contrato. Sin embargo, el alto tribunal decidió tumbar toda la norma.



La norma que tumbó la Corte aplicaba para los arrendatarios de actividades económicas como: bares, discotecas, billares, casinos, bingos, gimnasios, pisicinas, spa, saunas, balnearios, canchas deportivas, parques de atracciones, cines, teatros, servicios religiosos, hoteles, restaurantes, o eventos de carácter público con aglomeraciones.



(Además: Requisito de convivencia de 5 años para la pensión no es para todos).



Aunque con esa norma los arrendatarios podían terminar su contrato de forma unilateral, debían pagar un tercio de la cláusula penal pactada en el contrato, pero no podían ser penalizados con ninguna otra multa, sanción o indemnización para los dueños de los locales.



Para terminar con esos contratos, también debían estar al día con el pago de los arriendos de cada mes, así como de los servicios públicos.



JUSTICIA