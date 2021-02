Se aplaza de nuevo acusación contra el magistrado Juan C. Granados

Una vez más la audiencia de acusación por el caso Odebrecht contra el magistrado de la Comisión de Disciplina Judicial Juan Carlos Granados Becerra no podrá realizarse en la Corte Suprema de Justicia.

Granados, quien el pasado 13 de enero se posesionó como magistrado de esta Comisión que se encarga de investigar a fiscales, jueces y abogados por malas acciones disciplinarias, había sido citado por la Corte Suprema de Justicia para asistir a la acusación e inicio de juicio a las 8 y 30 de la mañana de este miércoles.



(Lea en contexto: Granados se posesionó hoy como magistrado y en 3 semanas irá a juicio).



El magistrado, quien llegó a la Comisión de Disciplina Judicial tras ser ternado por el presidente Iván Duque, es investigado porque como candidato y gobernador de Boyacá supuestamente intentó favorecer a la multinacional Odebrecht con la adjudicación de obras a cambio de sumas de dinero.



La audiencia se iba a realizar en la Sala Especial de Juzgamiento. Sin embargo, Granados aseguró que su defensa no estaba preparada para la diligencia porque había designado recientemente a un nuevo abogado, quien según él no ha tenido tiempo necesario para realizar un análisis de todo el proceso penal. El nuevo abogado de Granados es Óscar Fernando Mesa Granados.



(Lea también: Versión libre de Juan Carlos Granados por Odebrecht será por escrito).



Ante esta nueva solicitud, la Corte accedió a aplazar de nuevo la audiencia considerando que hace parte del derecho a la defensa disponer de tiempo y medios razonables para afrontar su proceso penal. Por el momento la Sala Especial de Juzgamiento está pendiente de fijar una nueva fecha para adelantar la acusación.



Esta es la segunda vez que se aplaza la audiencia de acusación contra Granados. La primera vez fue el siete de diciembre del año pasado, cuando Granados dijo que no había llegado a un acuerdo sobre los honorarios de quien entonces era su abogado, Darío Bazzani Montoya, y por lo tanto solicitó el aplazamiento.



(Le invitamos a leer: ¿Qué pasará con caso de Granados en la Corte una vez sea magistrado?).



Esa petición de aplazar la audiencia se dio a pesar de que la citación a la diligencia se había hecho desde el 20 de agosto del 2020.



Ahora, aunque Granados fue citado por la Corte desde el 12 de enero, aparece diciendo que su abogado no ha tenido tiempo para prepararse 22 días después.



Los dos aplazamientos llaman la atención ya que, precisamente, el papel de Granados como magistrado de la Comisión de Disciplina Judicial es investigar posibles faltas de los abogados como, por ejemplo, dilaciones que impidan que se desarrollen de forma oportuna los procesos penales.



Ahora, el proceso no solo sigue postergándose sino que además hay dudas sobre si la defensa de Granados solicitará que su caso pase a la Comisión de Acusaciones del Congreso señalando que, como ahora es magistrado, tiene fuero.



REDACCIÓN JUSTICIA