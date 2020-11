Niegan investigar a excúpula de M19 por delitos en Palacio de Justicia

Al revisar una apelación contra una sentencia de 2013, con la cual un juzgado condenó a 8 exmiembros del M-19 por homicidio agravado por las muertes durante la toma del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá se negó a vincular al caso a la excúpula de esa exguerrilla.

Una de las partes civiles en el proceso (la familia del capitán Héctor Aníbal Talero Cruz, quien murió en los hechos del Palacio) pedía anular el proceso y el fallo para vincular en indagatoria a “los autores intelectuales de esos hechos".



Es decir, a la cúpula de la exguerrilla integrada por: Antonio José Navarro Wolff, Germán Rojas Niño, José Otty Patiño Ormanza, Vera Grave Leovenhrerz, Libardo Parra Vargas, Israel Santamaría Rendón, Rósemberg Pabón Pabón, Jesús Arjaid Artunduaga Rodríguez, Éver Bustamante García, Rafael Arteaga Giraldo, José Yamel Riaño, Remberto Artunduaga Palomares, Gerardo Ardila Serrano, Rafael Ernesto Vergara Navarro, Augusto Erazo Murcia, Eduardo Chávez López, Jaime Bermeo Cruz, Alix María Salazar Salazar, Gustavo Francisco Petro Urrego, María Otero Cifuentes, Fabio Alejandro Mariño Vargas, Amelia Sossa Sierra, Rafael Jaime Navarro Wolff, Blanca Inés Chavarro Rozo y Guillermo Elvencio Ruiz Gómez.



La familia del capitán también pedía que la condena fuera no solo por homicidio como crimen de lesa humanidad sino por homicidio fuera de combate, asesinato en estado de indefensión, tentativa de homicidio, secuestro, incendio y actos de ferocidad y barbarie, concierto para delinquir y terrorismo; y que tanto los autores intelectuales como materiales pagaran a cada una de las víctimas 1000 salarios mínimos mensuales, y que pidieran perdón al país.

En virtud de la ley 77 de 1989, la cúpula de la exguerrilla fue indultada por delitos políticos, por lo que en su momento fueron desvinculados de este proceso, pero para estas víctimas la juez de primera instancia “indultó lo inindultable” puesto que, según ellos, no podían tratarse como delitos conexos a los políticos cosas como el homicidio fuera de combate, entre otros.



Además, dijeron que los crímenes cometidos en este caso contra miembros de la Fuerza Pública también debían ser declarados como de lesa humanidad, y no solo las de civiles.



Al respecto, en primer lugar el Tribunal consideró que no se podía anular la actuación puesto que las decisiones de cesar los procedimientos penales contra varios miembros del M-19 están ejecutoriadas y son cosa juzgada por lo que son definitivos e inmutables.



Sobre la no consideración de las muertes de miembros de la Fuerza Pública como delitos de lesa humanidad, el Tribunal recordó que la legislación interna, en concordancia con la internacional, da esa clasificación a un ataque contra la población civil, con carácter general o sistemáticos, y con conocimiento del ataque. Por ello fue que se clasificaron los hechos del Palacio de Justicia, en general, como de lesa humanidad, al considerarlo un ataque dirigido en específico contra civiles.

“Bajo ese panorama, emerge con claridad que los integrantes del grupo M-19 no dirigieron su ataque contra de las Fuerzas Militares, toda vez que el enfrentamiento con estas se dio con ocasión de la posición asumida por el gobierno, por lo que obviamente ante la irrupción del Ejército y de la Policía Nacional se produjo un enfrentamiento armado, que conllevó a la muerte de varios miembros de las mencionadas instituciones, las cuales no pueden ser consideradas como delitos de lesa humanidad, sino propias del combate”, dice la sentencia.



Frente al tema de que se condene a las personas no solo por homicidio sino por otros delitos, la Sala Penal explicó que en virtud del principio de congruencia, no puede condenarse a alguien por algo que no se le imputó, y que en este caso, a los acusados no se les imputó en la acusación secuestro, incendio y actos de ferocidad y barbarie, concierto para delinquir y terrorismo.



Dijeron igualmente que como se confirmó la absolución de los procesados por las muertes de miembros de la Fuerza Pública, no resultaba procedente pronunciarse sobre la indemnización que pedían sus familiares, quienes además solo podían actuar por ellos mismos y no en representación de todas las demás víctimas de la toma y retoma del Palacio de Justicia.

