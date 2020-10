Exministro Saulo Arboleda pedirá por quinta vez que le revisen condena

Veinte años después de su condena en única instancia, el exministro de Comunicaciones Saulo Arboleda insiste en que su caso debe ser revisado por la Corte Suprema. Arboleda fue condenado en el 2000, junto con el exministro de Energía Rodrigo Villamizar, por el escándalo del ‘miti-miti’ por la adjudicación de una emisora en Cali, tras recomendación de este último.



En 2005 y 2006, fallos dijeron que la adjudicación fue legal; también en 2006, la Corte Constitucional anuló la sentencia de Villamizar y ordenó a la Fiscalía investigarlo de nuevo, y en 2009, la Fiscalía precluyó el caso. Aunque con esa preclusión el proceso quedó sin determinador, ya que Villamizar había sido señalado como tal, Arboleda sigue condenado y la Corte Suprema ha inadmitido cuatro peticiones de revisión de su condena.

¿Por qué debería la Corte revisar su caso?

​

Existen cuatro pruebas posteriores a la sentencia que ameritan la revisión, como la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado, que dijeron que la adjudicación de la emisora fue legal; la decisión de la Corte Constitucional, que dijo que Villamizar hizo la recomendación como particular y no en uso de funciones públicas, y la preclusión con la que la Fiscalía admite que se equivocó.



Esto cambia radicalmente los hechos que sustentaron la condena. Al no existir determinador me tienen que revisar la sentencia. Yo no pido que me absuelvan, pero me tienen que revisar. Si ahí se determina que la confirmen, pues es la justicia y hay que aceptarla. A mí me está pasando lo del exministro (Andrés Felipe) Arias, que hubo que luchar y luchar hasta que logró que le concedieran la segunda instancia.

También acudió a la CIDH, ¿eso en qué va?

​

Presenté esta demanda en el 2002 y en el 2016 la CIDH la admitió. Después de eso sigue la decisión de fondo. En el entretanto, las partes hacen sus descargos. Yo los hice y el Estado, a través de la Agencia de Defensa Jurídica, también; incluso la Agencia le dijo a la Comisión que no admitieran mi caso porque aún faltaba internamente el recurso de revisión. Además de que tengo todos los argumentos, me deberían dar la revisión porque se va a venir la decisión de la CIDH, que creo que va a ser confirmando la admisión. Me dijeron que esto en la Comisión lo decidían en 2020 o 2021.



¿Ha acudido a una tutela para que, como con Villamizar, la Corte Constitucional revise el caso?



He acudido 4 veces a la Corte Constitucional y la han revisado en 2 o 3 oportunidades, pero no la han concedido. He tenido una negación del derecho a la justicia en las cortes.

Como no puedo presentar una impugnación, voy a presentar por quinta vez una solicitud de

Al exministro Arias le dieron una impugnación y la Corte Constitucional fijó el 2014 como límite para la retroactividad de ese tipo de recurso...

​

Yo no presento la impugnación porque me la van a inadmitir por ser anterior a 2014, una fecha puesta, a mi parecer, para evitar revisar las 200 sentencias en única instancia antes del 2014 y después de 1991. La fecha a partir de que la impugnación rige en Colombia es desde julio de 1991, que entró en vigencia la Constitución, en donde se consigna ese derecho.



Y si vamos a fechas internacionales, no es desde 2014, cuando a un exministro de Surinam la Corte IDH le concede la segunda instancia. Debería ser desde 1978, cuando entró en vigencia la Convención Interamericana de Derechos Humanos, sobre la cual se basó esa decisión. Como no puedo presentar una impugnación, voy a presentar por quinta vez una solicitud de revisión.

