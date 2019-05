Santrich, en libertad mientras Corte Suprema analiza su caso

Tras ser liberado este jueves por orden de la Corte Suprema de Justicia, el exjefe guerrillero Jesús Santrich aseguró que tiene un compromiso con ese tribunal –donde quedó su proceso por tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir– y con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) –donde debe responder sobre los crímenes que cometió durante el conflicto armado y contar la verdad– y que comparecerá a las dos instancias judiciales cuando sea requerido.

La Corte Suprema señaló que ya tiene en su poder el expediente del caso y el material probatorio que le envió la Fiscalía y que “analizará el tema con “detenimiento y ponderación”.



La Procuraduría esperaba una decisión rápida de la Corte, que podría incluir una orden de captura con fines de indagatoria, pero el alto tribunal no tiene un plazo específico para actuar en el caso.



De hecho, aunque el proceso tendrá que ser asumido por un solo magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, el tribunal adelantó que cualquier decisión se tomara en consenso con los seis integrantes de esa instancia, “conforme a los parámetros señalados en la Constitución y la ley”.



El magistrado que asume el proceso contra Santrich tendría que ordenar pruebas antes de llevar a Sala de Instrucción cualquier decisión sobre el exjefe guerrillero.

Sobre lo que sigue para Santrich, el Gobierno, a través del comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, dijo que “el Gobierno respalda la solicitud del Procurador, quien le ha pedido a la misma Corte que proceda a su captura”.



Por su lado, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez sostuvo que “sería un espectáculo realmente muy doloroso para el país ver que alguien que está involucrado en el narcotráfico, en las mafias con los mexicanos, con todos estos carteles que tanto daño le hacen a Colombia, pueda estar en la calle”.

Y añadió que el Gobierno “hará todo lo que esté a su alcance para proteger la vida de Santrich y sobre todo para que no se vaya a fugar de Colombia”.



El exguerrillero salió del búnker de la Fiscalía al mediodía de ayer, acompañado por los senadores Iván Cepeda, del Polo, y Pablo Catatumbo, de la Farc. Ante la insistente pregunta de si no tomaría el mismo camino de Iván Márquez y el ‘Paisa’, que se fueron con rumbo desconocido desde mediados del año pasado, Santrich afirmó: “Aquí estoy”.

Agregó que Márquez y el ‘Paisa’ no están desaparecidos y que lo que han hecho es “insistir en la necesidad del cumplimiento del acuerdo (de paz)”.



Incluso subrayó: “Y eso lo voy a hacer yo, desde estos escenarios de la legalidad, que nosotros pretendemos sean respetados por la institucionalidad, que es la que ha tomado el camino de la perfidia” .



Frente a las acusaciones de narcotráfico que le hacen la Fiscalía colombiana y la justicia de los Estados Unidos, el exjefe guerrillero afirmó: “Ha pasado más cocaína por la nariz de los que dudan de mí que por mis manos”.



El hecho es que mientras la Corte Suprema toma una decisión en su proceso, Santrich espera el trámite que le permitiría asumir su curul en la Cámara como representante de la Farc por el Atlántico.



Aunque el partido había pedido que se diera pronto la posesión, el exguerrillero se mostró tranquilo frente al tema y dijo que la decisión sobre su curul depende de que se “cumplan” algunas formalidades. Añadió que, en todo caso, dejaba el tema “en manos del partido”.



Según expertos del tema electoral, lo que debe seguir es la renuncia a la curul de Santrich de la persona de la Farc que lo había reemplazado, Benedicto González, para que él pueda presentar la acreditación como congresista que expidió en su momento el Consejo Nacional Electoral.



Santrich estuvo 13 meses en prisión, desde el 9 de abril del 2018, cuando fue detenido por la Fiscalía en atención a una orden de captura de Estados Unidos con fines de extradición, por supuesta conspiración para enviar cocaína a ese país.

Salió libre por orden de la JEP el 17 de mayo, pero fue recapturado inmediatamente a la salida de La Picota por el proceso quele abrió la Fiscalía en Colombia.

Incidente de incumplimiento a Iván Márquez

Luego de las reiteradas inasistencias del exlíder de las Farc Iván Márquez a los llamados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que responda en el caso de secuestro que lleva esa jurisdicción, más sus comentarios en redes sociales de que “fue un error haber entregado las armas”, la JEP le abrió un incidente de verificación de cumplimiento.



Esa justicia dijo que el comportamiento de Márquez permite inferir que rechaza su compromiso con la paz, por lo que evaluará sus comportamientos frente a lo pactado en el acuerdo de paz.Además, la JEP también abrió un incidente de verificación a José Manuel Sierra Sabogal, conocido como Aldinever, quien tampoco ha respondido ante ese sistema de justicia.

JUSTICIA