Aplazan audiencia de Santrich en Consejo de Estado

Este lunes fue suspendida la audiencia en el Consejo de Estado a la que estaba citado el exjefe guerrillero de las Farc, Jesús Santrich dentro del proceso que se adelanta en su contra por pérdida de investidura.

Santrich está preso en La Picota tras ser pedido en extradición por Estados Unidos e iba a comparecer a través de videoconferencia a la citación. La audiencia fue suspendida porque no asistió.



El Consejo de Estado le había ordenado al Inpec su traslado para la diligencia judicial que se realizará en el Palacio de Justicia a las 9:30 de la mañana. Sin embargo, esa entidad no trasladó a Santrich, sino a que iba a facilitar que atienda la cita de manera virtual desde la cárcel.



De acuerdo con el abogado de Santrich, pese a que se solicitó el traslado del exjefe guerrillero, la Fiscalía lo impidió.



Sin embargo, el ente acusador respondió que la autorización "para participación virtual de Seuxis Paucias Hernández Solarte" en la audiencia fue emitida "oportunamente".



Santrich no pudo posesionarse como congresista, debido a que fue capturado el 3 de abril de este año. Iba a ser representante del partido Farc por el Atlántico, de acuerdo a lo pactado en el acuerdo de paz de La Habana en el punto de participación política.



Tras la no presentación al momento de la posesión, el Consejo de Estado empezó a conocer el caso. Tendrá que estudiar si el hecho de estar capturado es una causal de fuerza mayor que le impidió cumplir con el requisito de la posesión.

En su momento, Santrich, quien está acusado de conspirar para el envío de cocaína a Estados Unidos, trató de posesionarse a través de una carta, pero no le fue permitido por las directivas del Congreso.



Su presencia a diligencias judiciales no ha sido posible. Cuando fue citado para comparecer a la primera audiencia de excomandantes de las Farc ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a mitad de año, no fue trasladado. Se argumentaron motivos de seguridad y tuvo que comparecer a través de video conferencia.





REDACCIÓN PAZ Y JUSTICIA@PazyJusticia