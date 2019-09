Más de 15 intentos y magistrados de Corte Suprema no llenan vacantes

Aunque han pasado más de 10 meses desde que la Corte Suprema de Justicia recibió la primera lista de candidatos para llenar sus vacantes, hasta ahora, los magistrados no han logrado ponerse de acuerdo sobre quiénes deberían ser elegidos como sus compañeros en el alto tribunal.

Para intentar llegar a una decisión, los magistrados se reunirán este lunes -una vez más- en una sesión extraordinaria cuyo único propósito es estudiar cuatro listas de candidatos, con el fin de intentar llenar cuatro de las cinco vacantes que tienen.



De momento, no se han elegido los reemplazos de los exmagistrados de la Sala Penal José Luis Barceló y Fernando Castro Caballero. Tampoco los de Jorge Mauricio Burgos y Luis Gabriel Miranda en la Sala Laboral, ni el de la exmagistrada de la Sala Civil (hoy ministra de Justicia), Margarita Cabello.



A esto se suma que en octubre se termina el periodo del magistrado de la Sala Penal Luis Guillermo Salazar Otero. Y en los próximos meses también saldrá de la corporación el magistrado de la Laboral, Rigoberto Echeverry.

Su salida pondría en más aprietos las decisiones dentro de la Sala Plena. Como se necesitan mínimo 16 votos para tomar una decisión en el pleno de los magistrados, si no se han llenado las vacantes de aquí a que se vayan Salazar y Echeverry, la Corte quedaría con 16 magistrados y tendría que llegar a decisiones unánimes, lo cual hace mucho más difícil destrabar cualquier elección en el alto tribunal.



Frente a este problema, la idea de la Corte es lograr llegar este lunes a una votación mayoritaria en la que se elija a los dos magistrados que faltan de la Sala Penal y los dos de la Sala Civil, según fuentes del alto tribunal, con lo que solo quedaría pendiente el nombramiento del reemplazo de Cabello.



En los últimos meses, en los que se suman más de quince intentos, los magistrados no han logrado ponerse de acuerdo, ya que en la Sala Plena hay fraccionamientos.



Según fuentes de la Corte, una de las dificultades es que históricamente se respetaba el compromiso de que los elegidos, o por lo menos los favoritos que se discutían, eran los que tenían el apoyo de la sala a la que aspiraba cada candidato.



Es decir, si, por ejemplo, en la Sala Penal hay dos vacantes, la Sala Plena respetaba que la Penal apoyara a ciertos finalistas para esos cargos.



Pero este año no se ha respetado ese acuerdo, y algunas salas han mostrado sus preferencias sobre candidatos de otras especialidades distintas de las suyas.

Incluso hay cinco magistrados que han votado en blanco.



De que se llenen las sillas vacías depende el futuro del fiscal general, cuya elección está en manos de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. Aunque legalmente no es un requisito, el presidente Iván Duque aseguró que no enviará su terna para elegir el reemplazo del exfiscal general Néstor Humberto Martínez hasta que la Corte llene todas sus vacantes.



A la elección del fiscal se le suma otra dificultad: Dejusticia demandó un decreto del pasado 2 de julio con el que Duque tumbó el procedimiento de seis etapas que se había establecido en el 2016 para elegir al fiscal general. La demanda es estudiada por el Consejo de Estado.



