Sala Penal se abstiene de pedir que Eyder Patiño se aparte de la Corte

Aunque el pasado 13 de mayo, al presentarse la acusación contra el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos, por el 'Cartel de la Toga', la Comisión de Acusaciones de la Cámara compulsó copias para que se investigue al actual magistrado Eyder Patiño por hechos que presuntamente lo relacionarían con esas actuaciones ilegales, sus compañeros de la Sala Penal se abstuvieron de pedir que se lo aparte del cargo temporalmente.

Así, esa medida que quedó establecida en el reglamento de la Corte Suprema de Justicia para los casos en los que recaigan graves señalamientos contra miembro de esa corporación, y por la que el alto tribunal decidió en el pasado apartar de sus funciones al magistrado Gustavo Malo (también investigado por el 'Cartel de la Toga'), no se le aplicará a Patiño.



La Sala Penal, de la que Patiño es presidente, aseguró que "no tiene conocimiento de hechos o evidencias que permitan corroborar lo afirmado por los testigos Leonardo Pinilla y Luis Gustavo Moreno Rivera contra el doctor Eyder Patiño". Según la Comisión de Acusaciones, tanto Pinilla como Moreno han relacionado al magistrado Patiño con el 'Cartel de la Toga'.



Según la Sala Penal, en la información que se conoce, "apenas se hace alusión al magistrado Patiño Cabrera, sin que se le atribuya, en concreto, haber cometido alguna conducta que comprometa su responsabilidad penal".



Por eso, a diferencia del caso de Gustavo Malo, contra el que la misma Sala Penal compulsó copias y a quien sí apartó de sus funciones, en el caso de Patiño afirma que "no se dan las exigencias para activar el procedimiento" de separación de su cargo.

Para la Sala Penal "no existen motivos fundados para cuestionar su honorabilidad ni afirmar, con acatamiento de los estándares exigidos por el Reglamento General de la Corte, que el ejercicio de sus funciones judiciales y administrativas impide garantizar la imparcialidad, moralidad y ética en la administración de justicia".



Incluso, la Sala Penal dice que la Corte Suprema ya tenía conocimiento de lo que han dicho Moreno y Pinilla, "sin que las respectivas Salas de Instrucción ante las cuales se recibieron los testimonios de Gustavo Moreno (...) hubieran considerado que existía mérito para efectuar una compulsa de copias a fin de que se investigara el eventual compromiso penal del doctor Eyder Patiño".



La Sala de Casación Penal también asegura que no encontró "ninguna irregularidad" en la actuación que Patiño tuvo frente al proceso del exgobernador Luis Alfredo Ramos Botero, procesado por 'parapolítica' en el alto tribunal, y cuyo expediente estuvo varios años en el despacho de Patiño.



La Sala dice que no ha encontrado actuaciones que lleven a cuestionar la imparcialidad de Patiño ya que, contrario a lo que dice Pinilla, el magistrado siempre presentó ponencias contra Ramos que iban en sentido condenatorio. Patiño ya no tiene el caso pues el proceso se le pasó a la nueva Sala de Juzgamiento en Primera Instancia, que comenzó a operar desde mediados del año pasado.



La Corte recordó que la posibilidad de apartar a un magistrado de sus funciones no es una medida sancionatoria, sino administrativa, que depende de la gravedad y seriedad de los fundamentos para cuestionar a un funcionario de la corporación, así como de la existencia de motivos fundados.



Así, "la separación temporal de las funciones no es una medida de aplicación automática cuando algún magistrado es denunciado o investigado penalmente ni procede por cualquier tipo de señalamiento o cuestionamiento".



El reglamento de la Corte asegura que la Sala Especializada de la que haga parte el magistrado cuestionado, o un número no menor de cinco magistrados de la Corporación, puede pedirle a la Sala Plena apartar al funcionario de su cargo. Esa posibilidad procede en los casos en que un magistrado "esté siendo investigado penalmente por autoridad competente y, a causa de ello, se encuentre cuestionada de manera grave y fundada su honorabilidad".



Esa posibilidad de apartar a un magistrado de su cargo, dijo la Corte en su reglamento, se hace "con el fin de garantizar la imparcialidad, la moralidad y la ética en la función de administrar justicia, y para salvaguardar la legitimidad y credibilidad, el buen nombre y el prestigio de la Corporación".



La Corte aseguró que, según la compulsa de copias, los hechos por los que la Comisión de Acusación pidió investigar a Patiño están relacionados con una grabación que el gobierno de Estados Unidos remitió a las autoridades colombianas, en la que se escucha una conversación entre el abogado Leonardo Pinilla con el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, en la que le habla del caso del exgobernador Luis Alfredo Ramos, cuyo proceso penal por parapolítica está listo para fallo, expediente que estuvo en el pasado en el despacho de Patiño.

