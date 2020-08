¿Investigación de Uribe saldría de la Corte por renuncia a su curul?

Tras la renuncia a su curul en el Congreso del expresidente Álvaro Uribe Vélez la Corte Suprema de Justicia tendría que definir la suerte de su proceso.

Esta decisión no solo tiene efectos políticos, sino también jurídicos, pues su proceso podría salir de la órbita de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y podría pasar a ser investigado por la Fiscalía General y juzgado por un juez de conocimiento. El tema no es del todo claro.



(Lea también: Corte Suprema no recibió ningún recurso en el caso de Álvaro Uribe).



Sobre esta situación, EL TIEMPO consultó con magistrados y penalistas qué podría suceder y hasta qué punto la Corte dejaría de investigar a Uribe para pasarle el caso a la Fiscalía.



En primer lugar, dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia le dijeron a este diario que el proceso contra Uribe pasaría a la Fiscalía.

Como el presunto delito (soborno a testigo y fraude procesal) no tiene nada que ver con la función, ni fue usado para obtener la curul, si renuncia, automáticamente pierde el fuero y va a la Fiscalía FACEBOOK

TWITTER

"Como el presunto delito (soborno a testigo y fraude procesal) no tiene nada que ver con la función, ni fue usado para obtener la curul, si renuncia, automáticamente pierde el fuero y va a la Fiscalía", explicó un magistrado.



El segundo magistrado señaló lo mismo, afirmando que al expresidente ya no le tocaría presentarse ante la Corte, sino que tendría que ir a los juzgados de Paloquemao.

(Además: ¿Uribe podría seguir siendo senador pese a su detención domiciliaria?).



El penalista Camilo Burbano afirma que si un congresista renuncia a su cargo pueden pasar dos cosas, según la jurisprudencia de la Corte a partir de 2009.



Si el delito tiene relación con su cargo como congresista o su llegada a ese escaño, la Corte Suprema lo sigue investigando aun cuando él renuncie.



Pero en una situación como la de Uribe, señala Burbano, si él renuncia al cargo y la investigación no tiene nada que ver con sus funciones como senador ni en cómo llegó al Congreso, pasaría a la Fiscalía General de la Nación.



En todo caso, señaló Burbano, el proceso de Uribe no pasaría, como han dicho algunos, a la Comisión de Acusación porque el fuero presidencial él ya no lo tiene al dejar de ser Presidente de la República.



El abogado penalista y profesor de la Universidad del Rosario Francisco Bernate aseguró que el asunto podría no ser tan claro.

(Lea también: Abecé del caso que tiene detenido al expresidente Álvaro Uribe Vélez).



Bernate recordó el auto 31.653 del primero de septiembre de 2009, que es el mismo del que habla Burbano. Esa decisión se dio en el caso del representante a la Cámara Édgar Ulises Torres Murillo, quien al ser capturado con fines de indagatoria presentó renuncia a su cargo.



En ese caso, dice Bernate, "la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia sostuvo que aun cuando se renuncie a la condición de congresista se mantiene el fuero si el hecho guarda relación con las funciones de congresista".



Así, dijo Bernate, en esa decisión se señaló que para mantener el fuero a los congresistas después de haber cesado en el desempeño de sus labores, y por lo tanto seguir siendo juzgados por la Corte, el delito debe ser "inherente al ejercicio de la función pública que corresponde a senadores y representantes, de manera que se mantiene cuando se advierta el vínculo con la función pública propia del Congreso".



En el caso de Uribe, asegura Bernate, "no se trata de hechos relacionados con la condición de congresista, por lo que, efectivamente, si desaparece esta condición, el caso tendría que pasar a la Fiscalia General de la Nación".



Sin embargo, dice, la razón por la cual no hay claridad es que la Corte podría señalar que los hechos, "si bien no tienen relación con la condición de senador, se cometieron en vigencia de su vinculación con el Senado, y, adicionalmente, se tendría la presunta participación de una persona de su UTL, por lo que podría mantener el fuero".

Lo que vendría

En conclusión, aunque preliminarmente, atendiendo el antecedente de la Corte Suprema de Justicia, Bernate considera que el caso tendría que pasar a la Fiscalía, afirma que el pronóstico no es fácil pues todo dependerá de la valoración que haga la Corte en el eventual caso en que Uribe renuncie.



Otro abogado consultado off the record coincide con Bernate en que la solución podría no ser tan sencilla y clara, y la razón es esa misma jurisprudencia de 2009.



Afirma que esa sentencia se emitió en la Corte Suprema de Justicia cuando los 'parapolíticos' empezaron a renunciar a su curul para que el alto tribunal dejara de conocer sus casos. Y, con esa sentencia, asegura, el alto tribunal evitó perder la competencia en sus procesos, así los congresistas dejaran el Legislativo, al encontrar que los hechos sí tenían relación con sus cargos.



(Le recomendamos: 'Hoy fui reseñado como preso #1087985': Álvaro Uribe)



El abogado agrega que cuando salió esa sentencia no existían la Sala de Instrucción ni la ley de doble instancia —que entró en operación en 2018—, y esto deja menos clara la situación.



No es la primera vez que se crea esta discusión. De hecho, en el 2018 ya se había debatido si el caso de Uribe podía pasar a la Fiscalía luego de que él renunció, tras conocerse que la Corte Suprema de Justicia lo había llamado a indagatoria y le había abierto un proceso formal por presunto soborno de testigos y fraude procesal.



Sin embargo, finalmente en ese momento esa renuncia no se concretó porque Uribe se retractó, diciendo que le había pedido al entonces presidente del Senado, Ernesto Macías, que retuviera sin consideración su carta de renuncia.



(Además lea: Esta es la notificación de la Corte sobre la curul de Álvaro Uribe)



"Por razones de honor nunca ha estado en mi mente que la Corte Suprema deje de conocer el caso para el cual me citan a indagatoria", señaló en ese momento el senador y expresidente.

Lo invitamos también a leer:

- Radican tutela para que se levante la reserva sumarial del caso Uribe



- Corte notifica a Senado medida de aseguramiento contra Uribe



- Defensa de Uribe no interpondrá recurso de reposición ante la Corte

JUSTICIA@JusticiaET