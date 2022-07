La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia impuso medida de aseguramiento no privativa de la libertad al representante a la Cámara Juan Carlos Reinales.



El congresista es investigado por, al parecer, solicitar al representante legal de una EPS el pago de cartera de varias I.P.S, como contraprestación de un pago.

La Corte señaló que Reinales tiene la obligación de presentarse cuando sea requerido por cualquier autoridad, la prohibición de salir del país y la prestación de una caución prendaria.



El legislador es investigado por los delitos de concusión y enriquecimiento ilícito.



El caso está en el despacho del magistrado Marco Antonio Rueda Soto.

El caso

En diciembre de 2020 EL TIEMPO reveló una conversación que enreda al congresista y que lo puso a dar explicaciones.



"Usted me le pagaría carterita a unos hospitales que tengo por ahí?”; “No, yo le paso el listadito y mejor personal, para evitar malos entendidos y malas güevonadas”.

Estas son algunas de las frases que se escuchan en un audio de 16 minutos, que hace parte del proceso. La conversación se registró en un café del aeropuerto El Dorado entre Reinales y el gerente de la EPS Asmet Salud, Gustavo Aguilar.



“Él (Reinales) me citó. Me dijo que quería hablar conmigo varios temas, uno de ellos relacionado en el tema del hospital San Jorge y me presentó una recomendación frente a unos prestadores que él me iba a pedir, que cómo le ayudábamos con los temas de contratación y pagos”, aseguró en su momento el gerente de la EPS.



Y añadió: “Me dijo que si le podía colaborar con los pagos a unos prestadores conocidos de él. Me dijo que él representaba a la región y que conocía a los prestadores (...). Me dio a entender que le ayudaban a él en los temas políticos, que como parlamentario era gente a la que le interesaba ayudar".

