La Corte Constitucional determinó que, de aquí en adelante, la Registraduría Nacional debe relevar de sus obligaciones a los jurados de votación que tengan que prestar sus servicios los días sábados que "demuestren oportunamente que practican el sabbat y que profesan alguna de las creencias que lo contemplan".



Se trata de una creencia fundamental de los adventistas, dirigida a guardar el sábado para el descanso, la reflexión, el disfrute y la adoración a Dios.



Así lo hizo al estudiar el caso de un hombre, integrante de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que fue seleccionado como jurado de votación para la consulta que se realizó el 4 de diciembre de 2021 en todo el país para elegir a los delegados del V Congreso Nacional del Polo Democrático Alternativo.



Al enterarse de su designación, el hombre presentó una tutela pidiendo la protección de su derecho a la libertad religiosa, de cultos y de conciencia y solicitó que fuera relevado, cosa que no sucedió, por lo que decidió no presentarse a la jornada en la ciudad de Cali y al final fue reemplazado por un jurado remanente.



En el trámite de la tutela, la Registraduría pidió negar las pretensiones al señalar que el hombre, que es servidor público, debía cumplir con sus obligaciones de manera estricta, indicando además que el rol de jurado cae los días sábados de manera excepcional.

La jornada de votación sigue sin mayores contratiempos en Cali. Foto: Santiago Saldarriaga / EL TIEMPO

Con ponencia de la magistrada Paola Meneses, la Corte Constitucional dijo que “la negativa de la Registraduría Especial de Cali a exonerar al actor de su nombramiento como jurado de votación comprometió sus derechos en forma irrazonable, como quiera que la entidad tenía medidas alternativas para asegurar la celebración del certamen electoral sin la comparecencia del accionante”.



El alto tribunal reprochó que, si bien se han hecho socializaciones al interior de la entidad sobre la garantía de la libertad religiosa, en este caso, la Registraduría Especial de Cali procedió a negar la petición del hombre sin tener en cuenta, además, que había formas para reemplazarlo.



“Lo que se reprocha a las autoridades de la organización electoral accionadas no es el nombramiento del actor, pues la jurisprudencia ha entendido que, en esa labor es materialmente imposible hacer diferenciaciones en razón del credo de los ciudadanos. La conducta que se estima contraria al derecho a la libertad religiosa, y a las facultades asociadas a este, es que una vez la Registraduría Especial de Cali conoció de la situación persistió en la designación del actor como jurado de votación, bajo la idea de que no hay más eximentes de las obligaciones asociadas al nombramiento que las legales”, dice el fallo.



La sentencia además asegura que la inobservancia del Sabbat para quienes lo practican y las consecuencias que de ella se derivan en el esquema de pensamiento adventista, “no puede estimarse en términos cuantitativos”.

"No adopten decisiones que obliguen a asistir como jurados de votación los días sábado a quienes demuestren, oportunamente, practicar el sabbat y profesar alguna de las creencias que lo contemplan". FACEBOOK

“La gravedad del compromiso del derecho no depende del número de sábados en los que se promueva la omisión en la desatención del culto, sino en la imposición de un actuar contrario a los esquemas de pensamiento, convicciones y prácticas religiosas. La fractura de la relación entre la divinidad y quien lo incumple se presenta cuando se trata de uno o de varios incumplimientos, con la misma gravedad según los conceptos expertos recibidos en sede de revisión”, agrega el fallo.



Por eso, la Corte previno a las Registradurías Nacional del Estado Civil y Especial de Cali para que, en adelante, “no adopten decisiones que obliguen a asistir como jurados de votación los días sábado a quienes demuestren, oportunamente, practicar el sabbat y profesar alguna de las creencias que lo contemplan”.

