El senador Roy Barreras, quien viene de perder su curul por cuenta de un fallo del Consejo de Estado, este miércoles salió favorecido en un proceso que se le llevaba en la Corte Suprema de Justicia.



El caso por el que el alto tribunal puso el punto final estaba en la Sala Especial de Instrucción, que intentaba averiguar si Barreras había incurrido en un supuesto enriquecimiento ilícito.



Durante las averiguaciones se intentó establecer qué pasó alrededor del supuesto robo de 1.200 millones de pesos que estaban guardados en una caja fuerte de un apartamento ubicado en Cali, el cual habría sido del saliente presidente del Congreso.



10 años de la denuncia temeraria , 7 años de investigación exhaustiva sobre mis ingresos, bienes , declaraciones de renta propios y de mis allegados, para demostrar que no existió enriquecimiento ilícito, ni lícito digo yo porque nunca fui, no soy, ni seré un hombre rico. Viví de… https://t.co/tNpWp3l8Cu — Roy Barreras (@RoyBarreras) May 10, 2023

Asimismo, la Sala de Instrucción quiso determinar si esa plata tenía algún nexo con Roy Barreras, para así pasar a investigar si había incrementado su patrimonio de manera injustificada.



Finalmente, la Corte Suprema no halló que los cuestionados 1.200 millones de pesos hubieran existido, y mucho menos que fueran de propiedad del congresista.



Ante la decisión, Barreras reaccionó en su cuenta de Twitter contestando que esto se da después de 10 años de la denuncia. "Siete años de investigación exhaustiva sobre mis ingresos, bienes, declaraciones de renta propios y de mis allegados, para demostrar que no existió enriquecimiento ilícito, ni lícito digo yo porque nunca fui, no soy, ni seré un hombre rico. Viví de mi salario hasta hace ocho días", explicó Roy.



Carlos López

En Twitter: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

