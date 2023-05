El 27 de marzo de este año, el presidente del Congreso, Roy Barreras, anunció en Twitter que acababa de interponer una denuncia en la Corte Suprema de Justicia contra el representante a la Cámara Miguel Polo Polo por palabras ofensivas contra el jefe de Estado, Gustavo Petro.



Con el anuncio de su accionar jurídico contra Polo Polo, Barreras adjuntó que también había puesto una queja disciplinaria, pues estaba defendiendo "la honra del presidente Gustavo Petro y la institución de fefe de Estado", ya que el representante a la Cámara supuestamente lo había insultado, injuriado, calumniado y hostigado.

He presentado nueva denuncia penal y queja disciplinaria en defensa de la honra del Presidente @petrogustavo y la institución de Jefe del Estado contra el Representante Polo Polo que insiste en insultar, calumniar, injuriar y hostigar al Presidente 👇Aquí las demandas: pic.twitter.com/Xy4RW7krml — Roy Barreras (@RoyBarreras) March 27, 2023

Finalmente, este viernes el alto tribunal dio a conocer que la denuncia no prosperó, puesto que el recurso era por hechos de presunta injuria y calumnia que terminaron afectando al mandatario nacional, por tal motivo, no era el senador Roy Barreras el que estaba legitimado para interponer dicha acción, ya que no era el directamente afectado.



Gustavo Petro durante la entrega de tierras en Sucre. Foto: Presidencia

La decisión la tomó la Sala Especial de Instrucción de la Corte, la cual documentó que la denuncia que llegó decía que "esta es al cuarta visita que el guerrillero le hace a (Nicolás) Maduro". Ante ello, la Sala de Instrucción no halló suficientes pruebas para determinar que se constituyó el delito de hostigamiento.



En ese sentido, el alto tribunal optó por inhibirse de abrir una investigación formal y pasó a archivar el proceso, convirtiéndose así en una nueva derrota en los altos estrados judiciales para Roy Barreras, quien perdió su silla en el Senado por cuenta de un fallo del Consejo de Estado que anuló su elección por doble militancia.



Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

