El Consejo de Estado negó la petición que había presentado Roy Barreras para que se aclarara el fallo que le anuló su elección como senador de la República por incurrir en doble militancia.



Con esta determinación, en consecuencia, queda en firme la decisión, por la cual Barreras ya abandonó el Senado.



El fallo inicial indicó que Barreras incumplió con el deber constitucional de renunciar a su curul 12 meses antes de la fecha límite para inscribirse en las elecciones en el periodo 2022-2026, pues se presentó como del movimiento ADA y en el periodo anterior fue elegido por el partido de 'la U'.



Y, tras analizar las normas constitucionales aplicables al asunto y los precedentes de la Corporación, se determinó que, con los Actos Legislativos 01 del 2003 y de 2009, "la expulsión del demandado del partido de 'la U' no lo eximía de su deber de renunciar a la curul en el plazo constitucionalmente establecido".



En la decisión que negó la aclaración del fallo, la Sección Quinta del alto tribunal dijo que las dudas presentadas por la defensa de Barreras sobre la doble militancia cuando la persona ha sido expulsada de un partido, no tienen vocación de revocar el fallo.



"La Sala debe decir que esta supuesta duda en el fallo no implica confusión ni la prueba de frases que afecten la parte resolutiva de la sentencia. Por el contrario, se trata de apreciaciones sobre la forma en la que la Sala abordó el asunto, buscando dar un contexto general de las reformas constitucionales respecto de la prohibición objeto de análisis", dice el auto de 21 páginas.



"En cuanto a la aplicación de la doble militancia, porque el demandado no renunció a la curul en los 12 meses anteriores a la fecha de inscripciones, la Sala se remite a lo expuesto en los párrafos 205 a 226 del fallo de 4 de mayo de 2023, en los cuales se hizo la exposición para resolver el problema relativo a la interpretación de la prohibición en el caso concreto, particularmente en la situación del demandado, expulsado de su partido", dice el documento.

Roy Barreras durante su última rueda de prensa en el Congreso. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

El Consejo de Estado, en general, se remitió al fallo original sobre las peticiones presentadas por la defensa de Barreras en la petición de aclaración que, cabe precisar, no es una apelación, ya que la sentencia que lo sacó del Congreso es de única instancia.



"Nuevamente se resalta que la situación del señor Roy Leonardo Barreras Montealegre, como miembro expulsado de su partido y la aplicación de la modalidad de doble militancia por ese hecho, fue analizada por la Sala al decidir el caso concreto, en los párrafos 205 a 226 del fallo. Por tanto, no existen motivos de dudas al respecto, sino una apreciación del apoderado del demandado que escapa al objeto de la aclaración de la sentencia", agregó el alto tribunal.

