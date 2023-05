La decisión del Consejo de Estado que anuló por doble militancia la elección como senador de Roy Barreras asegura que este debió haber renunciado al Partido de la U, a pesar de que fue expulsado por este, 12 meses antes de postularse de nuevo al Congreso por el Movimiento Alianza Democrática Amplia, ADA.



(Lea: Roy Barreras ya fue notificado de fallo que lo saca del Congreso, ¿qué sigue?)



EL TIEMPO revisó los registros del Consejo de Estado y encontró detalles de otros procesos que llevan los abogados que presentaron las demandas, seis en total, que llevaron a la decisión del alto tribunal.



(Lea: ¿Qué es la doble militancia que sacó a Roy Barreras el Senado?)

¿Quiénes eran los demandantes?

La elección de Barreras la demandaron, por separado, en seis ocasiones. Luego, en el trámite, el Consejo de Estado las acumuló y le quedaron todas al magistrado Pedro Pablo Vanegas.



De esas seis demandas, cuatro tenían los mismos argumentos y las presentaron los abogados Moisés David Anaya Villadiego, Martín Emilio Cardona Mendoza, Roberto Carlos Daza Cuello y Michelle Steffany Gómez Congote. Ellos argumentaban, en concreto, que había doble militancia. Otras de Andrés Felipe Villalobos Erazo y de Gómez Congote tenían otro argumento.



(Lea: Corte a Petro: 'malinterpretar las bases de nuestro Estado crea incertidumbre')



Sus nombres no son desconocidos para el Consejo de Estado, pues ya en el pasado han presentado varias demandas en materia electoral.

Facebook Twitter Linkedin

Moises Anaya fue quien interpuso la demanda contra Roy Barreras. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO / Cortesía

Anaya, quien es abogado especialista en derecho contencioso administrativo de la Universidad del Externado, ha presentado tutelas respecto a decisiones de la Contraloría en relación con la Alcaldía de Cartagena.



“Cuando vi que él se lanzó la elección me quedó la duda. (...) Me puse a revisar y vi que en el Consejo de Estado había un precedente, como que había ciertos ingredientes pequeños (...) así que decidí intentarlo por iniciativa propia. En realidad, no lo hice por una cuestión política o por atacar al Gobierno", le dijo a EL TIEMPO.



(Lea: Roy Barreras: los caminos que tiene para salvar su curul en el Senado)



Anaya dijo que su verdadera intención era que se respetara el "orden legal que existe" y que no le parecía justo que, si el Consejo de Estado había reiterado que no se podía incurrir en doble militancia, el senador lo hiciera.



"No he estado inmerso en militancias políticas, pero siempre he cuestionado a los políticos que intentan engañar al electorado", agregó.

Martín Emilio Cardona fue diputado de Antioquia y también es conocido de marras en el Consejo de Estado. Fue él quien interpuso la demanda que tumbó a Ángela María Robledo quien, tras ser candidata a la vicepresidencia, llegó al Congreso por la curul que da el Estatuto de Oposición. El Consejo de Estado le anuló su elección y de ahí siguió un largo litigio por la vía de la tutela que llegó hasta la Corte Constitucional que ratificó la nulidad.



(Lea: Las razones del Consejo de Estado para anular elección del senador Roy Barreras)



Cardona también demandó y logró la salida del diputado de Antioquia Rodrigo Mendoza Vega y del concejal de Medellín Carlos Alberto Zuluaga.



Además, demandó la elección como concejal del hoy congresista Alex Flórez.

Roberto Carlos Daza Cuello, otro de los demandantes, también es un conocido del Consejo de Estado. Abogado nacido en San Juan del Cesar en La Guajira, pidió la pérdida de investidura de la congresista María del Mar Pizarro, la cual fue negada el año pasado por ese alto tribunal.



También fue una de las personas que demandó, como apoderado de Baldomero Ascanio Rosado Quintero, la elección de Flor Teherán Puello como contralora de Valledupar, la cual fue anulada en 2021.



(Lea: Corte avaló la restricción de drogas en parques)



EL TIEMPO consultó los registros del Consejo de Estado y encontró que el abogado Daza también presentó una demanda de pérdida de investidura en contra de Susana Gómez Castaño, conocida como Susana Boreal, al Congreso de la República.



Esa demanda fue admitida el pasado 20 de abril de 2023 por el Consejo de Estado y está en trámite.

Facebook Twitter Linkedin

Susana Boreal, representante a la Cámara. Foto: Twitter: @SusanaBoreal

Michelle Steffany Gómez Congote, por su parte, también demandó la elección de María José Pizarro, de Cesar Pachón y de Gustavo Bolívar al Congreso de la República.



De esas demandas sigue en trámite, con otras que fueron acumuladas presentadas por otros abogados, el caso en contra de Pachón quien fue suspendido preliminarmente por el alto tribunal.



(Lea: Corte Suprema aprueba extradición a Estados Unidos de Ómar Ambuila)



La demanda presentada contra Bolívar, también por doble militancia, fue negada en marzo pasado por la Sección Quinta. Y la presentada contra Pizarro también fue negada en marzo.

Facebook Twitter Linkedin

Roy Barreras, presidente del Congreso, y Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: @petrogustavo

Gómez Congote también presentó otra demanda en contra de la elección de Barreras pero argumentado, en este caso, que había incurrido en doble militancia porque como miembro del Alianza Democrática Amplia apoyó la candidatura de Gustavo Petro a la Presidencia, cuando ese movimiento habría decidido apoyar a Alfredo Saade.



En este caso, en la decisión que anuló la elección de Barreras, el Consejo de Estado dijo que no se configuró la causal porque el apoyo se dio como precandidato, lo cual no aplica para determinar la doble militancia.



(Lea: Dosis personal: concejos deberán definir en qué parques se puede consumir)



"La Sala concluye que el señor Roy Leonardo Barreras Montealegre no incurrió en doble militancia por haber apoyado al precandidato Gustavo Petro Urrego y que esta modalidad tuvo una precisión en la jurisprudencia de esta Sección, cuando se trata de apoyo a un precandidato, escenario en el cual esta no se configura", dice el fallo.

Por último el abogado Andrés Felipe Villalobos Erazo aparece junto con Gómez Congote como demandantes de la elección de Gustavo Bolívar por doble militancia, que ya fue negada. Y como uno de los demandantes de César Pachón, caso que sigue en marcha.



En el caso contra Barreras, Villalobos Erazo sale como representado por el curtido abogado en temas electorales José Manuel Abuchaibe, quien fue el que presentó la demanda que sacó del Congreso a Antanas Mockus, y quien presentó, por ejemplo, una demanda de pérdida de investidura contra Gustavo Petro en 2020.



(Lea: 'Farcpolítica': Corte deja en firme proceso contra Piedad Córdoba)

También presentó demanda contra todos los congresistas del Pacto Histórico para el período 2022-2026.



Y otra contra el acto de declaratoria de elección de la Cámara de Representantes en la circunscripción territorial de Bogotá que ya fue negada por el Consejo de Estado, entre otros.

justicia@eltiempo.com

@AlejaBonilla

Lea más noticias de Justicia