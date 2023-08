El 24 de mayo de 2012, Rosa Elvira Cely fue víctima de una brutal agresión de parte de Javier Velasco, luego de salir de la institución educativa en la que validaba su bachillerato: fue golpeada en su cabeza, apuñalada múltiples veces, abusada sexualmente, empalada, estrangulada y torturada.



Luego,fue dejada a su suerte hasta que ella sacó sus últimas fuerzas para llamar varias veces al 123 pidiendo ayuda para ser atendida, con una serie de demoras que agravaron su estado de salud hasta su muerte cuatro días después.



(Lea: Cifras de feminicidios y de violencia de género en 2023 preocupan a la Procuraduría)



Por su caso que estremeció a todo el país y generó una ley con su nombre tipificando el delito de feminicidio, un juez condenó a la Nación, en una sentencia que hace fuertes advertencias.

Una de esas advertencias la hizo el Juzgado 37 Administrativo de Oralidad de Bogotá a la Secretaría Distrital de Gobierno para que evite "la inclusión de argumentos discriminatorios y que estereotipen a las víctimas de violencia sexual".



La razón de ello fue que, cuando la familia de Rosa Elvira demandó a la Nación, la Secretaría de Gobierno que entonces lideraba Miguel Turbay en la alcaldía de Enrique Peñalosa, propuso lo que en derecho se llama la "culpa exclusiva de la víctima”, pidiendo no condenar a la Distrito, diciendo que Rosa Elvira tuvo la culpa de lo que le pasó.



En concreto, dijo entonces, porque ella conocía a Velasco y al otro hombre con el que se fue a departir en la noche del 23 de mayo de 2012 y se movió en moto con su agresor hasta un sitio desolado, poniendo ella misma su vida en riesgo. Esa argumentación que fue ampliamente criticada entonces, fueron cuestionados por la jueza Adriana del Pilar Camacho.



"Los argumentos expuestos por la entidad demandada contribuyen a perpetuar la violencia y discriminación contra la mujer a través de manifestaciones de sexismo, las cuales deben ser erradicadas de los procesos judiciales y de la sociedad en general, como quiera que, resultan revictimizantes", dice el fallo.



"La excepción propuesta pretende endilgar culpa a la propia víctima, quien sufrió de manera directa el cruel ataque a su vida e integridad, situación que justifica la violencia contra la mujer. Por lo expuesto, se insta a la entidad demandada a evitar la inclusión de argumentos discriminatorios y que estereotipen a las víctimas de violencia sexual. Las autoridades y los distintos organismos de todos los órdenes del Estado son los primeros llamados a crear un entorno de apoyo que aliente a las mujeres a reclamar sus derechos".

Las graves fallas de atención que llevaron a la condena

Desde las 4:00 a.m. del 24 de mayo de 2012 y luego de múltiples y previos intentos, Rosa Elvira logró comunicarse con la línea 123 de emergencias, indicando que había sufrido un grave ataque, que había sido violada, que no se podía mover y que se encontraba en un paraje a orillas de una quebrada abajo de la circunvalar, más al sur de la calle 45.



La mujer solo fue encontrada hacia las 6 de la mañana, luego que Cely hiciera varias llamadas y que el personal de emergencias lograra ubicarla en la zona que queda relativamente cerca a una estación de Policía. Fue encontrada con hipotermia, las varias ambulancias que fueron despachadas en su caso al final no fue ninguna la que se usó, sino una que pasaba y que fue detenida por los agentes.



Y fue llevada al Hospital Santa Clara a donde llegó a las 7:52 a.m, dejada por el personal paramédico en la camilla de la ambulancia en un pasillo y falleció cuatro días después, cuando ya le habían hecho varias cirugías y en un crítico estado, tras sufrir un paro cardiorespiratorio. Según la juez, sí hubo fallas en la atención.

Las demoras de la ambulancia

Por un lado, el despacho judicial valoró toda la minuta de atención de urgencias del CRUE, de la Secretaría, de la Policía e indicó que sí hubo demoras en la respuesta del servicio de la ambulancia.



Ello porque "aunque a las 5:56:40 se recibió información de que hallaron a la víctima, se prestó el servicio médico por vehículo de respuesta rápida 9221 a las 06:22:49, es decir, 26 minutos después; y el servicio de ambulancia prestado por la ambulancia 5038 se realizó a las 06:35:36, esto es, 39 minutos después de encontrada la víctima".



"Valga recordar que, según oficio del Director de Urgencias y Emergencias en Salud, el tiempo de respuesta de un incidente para el año 2012 correspondía a 16 minutos y 03 segundos, el cual corresponde al tiempo de respuesta desde la llamada al NUSE hasta que llega el recurso al lugar de los hechos, por lo que resulta reprochable que, en el presente asunto, se haya tardado más del doble del promedio del tiempo de respuesta", dice el fallo.



Así, el Juzgado indicó que el tiempo de respuesta "excedió los tiempos de respuesta razonables, tiempo que pudo ser incluso mayor, si no se hubiera contado con la ambulancia que fue detenida por la Policía Nacional para la atención del incidente, por lo que resulta evidente una falla en la prestación del servicio".

El despacho dejó en claro que la muerte de Cely no se debió a la demora de la ambulancia, sino que la responsabilidad acá del CRUE se basa en que la falla del servicio privó a la víctima de contar con un tiempo que, pudo resultar relevante en su tratamiento médico. Y teniendo en cuenta que la misma víctima dijo desde sus primeras llamadas que fue abusada y que no se podía mover, por lo cual, dice el fallo, "se debieron haber realizado esfuerzos adicionales que le permitieran contar con el traslado y una atención médica primaria más pronta".



La Policía fue absuelta en este punto al probarse que sus agentes sí hicieron esfuerzos por ubicar a Cely lo más pronto posible pese a las dificultades de la zona.

Las fallas en la atención en salud

La decisión recopila múltiples testimonios de enfermeros y médicos que trataron a Cely y que explicaron en detalles las graves heridas que la mujer tenía. El primer día la mujer de desmayó, tuvo un paro cardiorrespiratorio, fue reanimada, estaba en muy mal estado y no se le realizó de primeras el examen genital.



Cuando este se hizo, pero de manera no exhaustiva, se evidenciaron los daños producto del empalamiento del que fue víctima que afectaron varios de sus órganos y generó una infección interna con un pronóstico muy malo. Tenía soporte para respirar y a lo largo de su estadía se le hicieron varias cirugías.



EL TIEMPO se abstiene de publicar todo el tema médico de Cely por sus detalles. El juzgado hizo varios reproches como que su primer día Cely fuera dejada en un pasillo de observación sin que se le hiciera el examen sexológico de inmediato o toma de muestras, "a pesar de que habían pasado 23 minutos después de la valoración por triage, dada su condición especial de víctima sexual".



"Para el Despacho, si el examen exhaustivo a los genitales o la toma de muestras se hubiese realizado en la valoración inicial, o inmediatamente al egreso del triage, se hubiese divisado la gravedad de la paciente de una forma más pronta, omisión que incidió en la agravación de la paciente", dice el fallo.



"Finalmente, debe señalarse que, si bien resulta incierto cual hubiera sido el desenlace de la paciente de haberse atendido inmediatamente, la señora Rosa Elvira Cely requería y merecía una atención médica prioritaria al ser una víctima de violencia sexual, atención que no recibió, razón por la cual se concluye que existió una falla en el servicio de salud prestado por el Hospital Santa Clara, a la cual resulta imputable el fallecimiento de la señora Rosa Elvira Cely por cuanto se le privó de la posibilidad de que los médicos tuvieran certeza de su cuadro clínico e implementaran las acciones médicas que requería su condición, de una manera más oportuna", agrega.

Las fallas de la Fiscalía y los antecedentes de Velasco

Javier Velasco. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

Javier Velasco había sido denunciado el 2 de de noviembre de 2007 por haber abusado sexualmente de una de sus hijas quien contó que ya había pasado varias veces. En ese proceso hubo múltiples demoras, hasta que en 2012 fue judicializado y fue condenado el 14 de febrero de 2013 a 437 meses de prisión (cuando ya había sucedido el caso de Rosa Elvira)



El 2 de agosto de 2008 otra mujer denunció a Velasco por violación. Por este caso, el hombre fue judicializado, detenido y condenado el 18 de marzo de 2013 a 120 meses de prisión por el delito de acceso carnal violento. No obstante, en este caso, detalló la jueza, aunque desde el 17 de octubre de 2008 había pruebas para detenerlo, "sólo hasta el 26 de marzo de 2012 se solicitó orden de captura en su contra".



Y antes de los hechos de los que fue víctima Cely, Velasco había sido condenado por la muerte de la señora Dismila Ochoa Ibañez a internación en establecimiento psiquiátrico por 3 años, pena que luego fue reducida a nueve meses y que ya había pagado.

Al revisar las fechas y las demoras de la Fiscalía en las judicializaciones previas de Velasco, el Juzgado indicó que es "evidente la falla de la administración de justicia en las 2 investigaciones penales que cursaban en contra de Velasco Valenzuela, y en las cuales se investigaba la comisión de delitos sexuales, omisión investigativa que permitió que el agresor perpetuara una vez más, una agresión sexual, esta vez, en contra de la señora Rosa Elvira Cely".



"Debe precisase que, la celeridad con la que debe actuar la administración de justicia debe analizarse, con mayor rigor, en los casos de violencia contra las mujeres, precisamente, por la necesidad de tomar medidas urgentes que eviten el riesgo de reincidencia de la violencia", agrega.



El juzgado resaltó que solo en la denuncia de 2008 solo hasta mayo de 2012 se ordenó la captura de Velasco y, en la segunda, por la violación de su propia hija, solo hubo una medida de aseguramiento cuando ya había pasado el ataque a Rosa Elvira.



"Dicha mora en las investigaciones no cuenta con una justificación razonable, por lo que se concluye que la muerte de la señora Rosa Elvira Cely resulta imputable a la Fiscalía General de la Nación por el defectuoso servicio de administración de justicia, situación que permitió que el investigado continuara su actuar delictivo de violencia de género", agrega la decisión.

El juzgado ordenó una indemnización en favor de la familia y que se le de atención psicosocial a la familia, si así lo desea.

