La Corte Constitucional zanjó un enredado pleito judicial y dejó en firme la condena dictada a cinco trabajadores y exdirectivos de Drogas La Rebaja que fueron condenados por haber lavado de activos a través de ese establecimiento a los capos del narcotráfico Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, exjefes del Cartel de Cali.



Se trata de Pedro Arboleda, Tiberio Fernández, Ricardo Calderón, Pablo Daza y Jairo Serna Serna, quienes fueron procesados junto a 19 personas más, incluidos hermanos de los narcotraficantes.



En primera instancia, en 2012, fueron absueltos. Y, en segunda, la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, en marzo de 2019, los condenó.



Contra esa condena podían interponerse o el recurso de casación, que es extraordinario, o el de impugnación, a fin de garantizar un derecho llamado la doble conformidad, debido a que la condena dictada contra ellos fue dictada por primera vez en el Tribunal y los procesados tenían derecho a que fuera revisada por un superior.



La defensa de los condenados interpuso el segundo recurso, el de impugnación, que fue estudiado y fallado por la Corte Suprema de Justicia en julio de 2020. En esa decisión, el alto tribunal confirmó la condena, pero rebajó la pena de 25 a 13 años de prisión a 14 personas y absolvió a otras nueve.



Contra esa decisión, que era ya definitiva, Pedro Arboleda, Tiberio Fernández, Ricardo Calderón, Pablo Daza y Jairo Serna Serna presentaron nuevos recursos pidiendo que la Corte Suprema les concediera ahora el recurso de casación. No obstante, ese alto tribunal lo negó bajo el argumento de que ya había cosa juzgada y ya se había concedido el derecho de que su sentencia condenatoria fuera revisada por un superior.



La Rebaja fue intervenida por el gobierno luego de que EE. UU. la incluyó en la Lista Clinton por lavarles plata a los herederos de los Rodríguez. Foto: Felipe Caicedo / Archivo EL TIEMPO

El caso en la Corte Constitucional

La Corte Suprema “no violó los derechos de los demandantes al disponer que el recurso de casación no era procedente contra la providencia que resolvió el recurso de impugnación”. FACEBOOK

Ante, ello, la defensa de los procesados insistió y el caso llegó por tutela a la Corte Constitucional. En fallo conocido este lunes, ese alto tribunal le dio la razón a la Corte Suprema y determinó que estas personas ya no pueden interponer más recursos porque la decisión que se tomó, al resolver la impugnación, es definitiva y contra ella no procede el recurso extraordinario de casación.



“La sentencia de la Sala Penal resolvió la impugnación contra la primera sentencia condenatoria de los actores, y constituye la última decisión en el proceso penal. Esta providencia fue emitida por el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria, y sobre ella no procede el recurso extraordinario de casación, según la regulación vigente”, dijo la Corte.



Con ponencia de la magistrada Paola Meneses, la Corte Constitucional revisó todo el proceso judicial y determinó que la Corte Suprema “no violó los derechos fundamentales de los demandantes al disponer que el recurso de casación no era procedente contra la providencia que resolvió el recurso especial de impugnación”.



“En este escenario, no puede entenderse que, en contra de la sentencia de impugnación de la Sala de Penal sea posible habilitar, nuevamente, el recurso de casación. Una interpretación de esa naturaleza —como lo pretenden los actores— desnaturalizaría el proceso penal y la finalidad misma del recurso”, insistió la Corte Constitucional.



Paola Meneses, magistrada de la Corte Constitucional. Foto: Corte Constitucional

El fallo reconoce que “hasta el momento no se ha expedido una ley que regule la doble conformidad en materia penal”, pero señala que, tal y como ha venido haciendo la Corte Suprema, ese alto tribunal puede garantizar ese derecho, sin importar la denominación del recurso, ya sea en el de impugnación o en el de casación.



“La Sala determinó que el recurso de impugnación especial es un mecanismo válido para garantizar el derecho a la doble conformidad de la condena de los actores, dictada por primera vez por el Tribunal Superior de Bogotá", dice el fallo.



"Esto porque atiende a los lineamientos fijados por la jurisprudencia constitucional. Asimismo, permite que se atienda el derecho a la doble conformidad y, a la vez, que se preserve la técnica de casación. La providencia concluye que el recurso extraordinario de casación no procede en contra de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que resolvió la impugnación especial de la condena de los actores”, insistió la Corte Constitucional.



Y, por tanto, negó las tutelas presentadas por los condenados, dejó en firme el fallo del 8 de julio de 2020 que les había rebajado la pena.



