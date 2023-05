El Consejo de Estado admitió para estudio una demanda que presentó Marelen Castillo Torres, quien fue fórmula a la vicepresidencia de Rodolfo Hernández, en contra de la resolución con la cual el Consejo Nacional Electoral le otorgó la personería jurídica al partido Liga de Gobernantes Anticorrupción, del cual el excandidato es presidente y representante legal.



Se trata de un recurso judicial que agudiza la pelea política que existe entre ambos políticos, cuya relación se enfrió después de perder en las elecciones tanto por los dineros de campaña como por el partido como tal, del cual ella no hace parte formalmente ni fue incluida.



Precisamente ese es uno de los argumentos que Castillo, a través del abogado Juan Pablo Lozada, presentó en la demanda de 82 páginas que fue admitida por el despacho del magistrado Luis Alberto Álvarez Parra de la Sección Quinta del Consejo de Estado.



Como Hernández y Castillo quedaron segundos en la votación a la Presidencia de 2022, ambos pudieron llegar al Senado y a la Cámara de Representantes respectivamente en virtud del Estatuto de Oposición, razón por la cual el grupo significativo de ciudadanos Liga de Gobernantes en ese momento citó a una reunión en julio para hacer la asamblea fundacional del partido.



Según la demanda, Castillo no fue citada ni a esa ni a otras posteriores reuniones en las que se decidió crear el Partido Liga de Gobernantes, aprobar sus estatutos y elegir directivas. El 4 de agosto de 2022 el CNE reconoció la personería y la confirmó el 23 de agosto, mientras que el 10 de octubre Hernández renunció al Congreso.

La representante a la Cámara, Marelen Castillo. Foto: Twitter: @CastilloMarelen

Castillo fue citada por el CNE el 19 de octubre para que explicara su participación en las actividades que sirvieron de base para la solicitud del partido y suspendió los efectos de la resolución que inicialmente le había dado la personería. Y el 23 de febrero de 2023, el CNE ordenó que se modificara uno de esos artículos y que se hiciera una convención que le permitiera a Castillo intervenir en ella y garantizar su participación.



La demanda de la representante dice que como el CNE ya consideró que Hernández no es congresista y no puede ejercer los derechos de la oposición, “sin la señora Marelen Castillo en su partido, no tendría razón de ser la personería jurídica de la nueva organización política para el ejercicio de la oposición en el Congreso”.



“A partir de la renuncia del señor Rodolfo Hernández la presencia de la señora Marelen Castillo Torres en el reconocimiento de la personería jurídica del Partido Liga de Gobernantes Anticorrupción es fundamental. Pero no puede olvidarse que ella (no) participó en la asamblea de su fundación, ni tampoco ha realizado actos de militancia en la nueva organización política”, agrega la demanda.



“La presencia del señor Rodolfo Hernández Suárez en el grupo significativo de ciudadanos al no ser senador, dejó de justificar el otorgamiento de la personería jurídica (…) De ahí que, a la señora Marelen Castillo, así no hubiera participado en su fundación, tenía que considerársela como militante y rechazársele la impugnación que presentó”, insiste el recurso.



La presencia del señor Rodolfo Hernández Suárez en el grupo significativo de ciudadanos al no ser senador, dejó de justificar el otorgamiento dela personería jurídica FACEBOOK

Además, la demanda dice que si bien el CNE “es consciente de que la señora Castillo fue desconocida” en este proceso, esa entidad no tiene facultad para ordenarle a un partido la protección de un derecho a participar con voz y voto a un militante en el trámite de registro de una personería.



“El Consejo Nacional Electoral se inventó una atribución pues la ley a lo único que faculta es para registrar la personería jurídica y para invalidar las decisiones de ellas. No para ordenar tener en cuenta a alguien en la adopción de decisiones”, dice la demanda que también cuestiona la respuesta del CNE a varios recursos que presentó allí Castillo y que en su criterio fueron resueltos sin argumentos suficientes.



Lo anterior, por ejemplo, porque el CNE no se habría pronunciado sobre la supuesta clandestinidad de la primera reunión en la que el grupo significativo de ciudadanos decidió crear ya un partido político: “De haber entrado a conocer esa solicitud, el CNE había tenido que declarar que la asamblea que llevó a cabo el señor Rodolfo Hernández para crear su partido era ilegal”.

