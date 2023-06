El Consejo de Estado negó una demanda que pedía que se decretara la pérdida de investidura o la 'muerte política' del exsenador Rodolfo Hernández Suárez.



La demanda decía que Hernández supuestamente había incurrido en tráfico de influencias "al solicitar a la representante a la Cámara Marelen Castillo Torres que designara unas personas en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), para lo cual e envió un correo electrónico con unas hojas de vida".



Marelen Castillo y Rodolfo Hernández Foto: Prensa Marelén Castillo y AFP

La demanda fue presentada por Nisson Alfredo Vahos Pérez y Yezid Gaitán Marín luego de que en septiembre de 2022, Castillo diera una entrevista en la que decía que Hernández "quiso imponerle" las personas que debía vincular en su UTL.



Hernández respondió a la demanda diciendo que no había motivos para declarar la 'muerte política' porque si se envió un corre para que revisara los perfiles de las hojas de vida, esto fue con un "propósito de los congresistas del movimiento político para designar, de común acuerdo, un equipo de profesionales que los asesorara en conjunto".



Con ponencia del magistrado Guillermo Sánchez Luque, el Consejo de Estado dijo que para cuando se envió el correo, el 20 de julio de 2020, Hernández no había tomado posesión en el senado y Castillo tampoco. Ambos alcanzaron curules por cuenta del Estatuto de Oposición, tras perder en las elecciones presidenciales.



"De modo que no se cumple el primer presupuesto de la causal de desinvestidura, pues el exsenador acusado no había tomado posesión del cargo ni tenía investidura de

congresista", dice el fallo de 16 páginas.

Marelen Castillo. Foto: Twitter @ingrodolfohdez

Ahora sobre un mensaje de julio de 2020 en el que se mencionan los nombres del abogado Ernesto Matallana y al ingeniero civil Jesús Rodrigo Fernández Fernández para que fueran incluidos en la UTL de Hernández, la Sala no encontró que esto fuera una presión indebida para Castillo.



Fernández, por ejemplo, dijo que la razón por la que su hoja de vida fue incluida en el correo era para que Castillo no repitiera la calidad de asesores que ya estaban listos para ser contratados, porque se buscaba conformar equipos complementarios.



La Sala dijo que ese testimonio es creíble y también escuchó a la representante Castillo quien dijo que no buscó en la entrevista hacer una acusación sino expresar su molestia.



"Al valorar la declaración de Marelen Castillo Torres, supuesta afectada por la influencia indebida del exsenador Hernández Suárez, la Sala advierte que lo relatado por la representante a la Cámara en la entrevista no constituyó una 'acusación' en contra de aquel, sino una manifestación de 'malestar' (...) Se evidencia que ella no se sintió constreñida o influenciada, de manera indebida, con el mensaje de datos contenido en el correo electrónico del 7 de julio de 2022", dice el fallo.

Así, para el Consejo de Estado, "tampoco se encuentra configurado el segundo presupuesto de la causal de tráfico de influencias, pues no se probó que Hernández Suárez hubiera invocado su condición de senador ante Marelen Castillo Torres para influirla y obtener de esta la postulación de unos profesionales en su UTL".



