Ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia fue acusado formalmente el exgobernador de Santander y exsenador Richard Aguilar, por presuntos vicios en contratación cuando lideró el departamento entre 2012 y 2015.



En la diligencia, la Fiscalía presentó el escrito de acusación en contra de Aguilar, añadiendo nuevos hechos, asunto que fue cuestionado por la defensa del exmandatario por no haber sido conocidos ni imputados con anterioridad.​



La Fiscalía dijo que Aguilar Villa y funcionarios de la Gobernación de Santander pactaron porcentajes para la adjudicación de al menos seis contratos, como el del reforzamiento del estadio de fútbol en 2014, la rehabilitación y pavimentación del Corredor Agroforestal y Energético y otro sobre las obras en el corredor vial San Gil – Charalá (Santander).



Igualmente, hay un contrato para la construcción del tercer carril de la vía Bucaramanga – Floridablanca (Santander) y uno más para el suministro de raciones alimentarias para estudiantes de colegios oficiales de 82 municipios del departamento. Contrato N°2406 del 26 de agosto de 2014 del Plan de Alimentación Escolar (PAE).



En la diligencia, la defensa de Aguilar cuestionó la inclusión en la acusación del contrato sobre el PAE al estimar que esos hechos no habían sido imputados a Aguilar en la indagatoria que rindió el exsenador.



En este asunto, cabe recordar que tras una polémica judicial, la Corte determinó que la indagatoria rendida por Aguilar tenía una equivalencia funcional con la audiencia de imputación de cargos.



Según el abogado Iván Cancino, la acusación contra Aguilar incluye menciones al contrato sobre el PAE en las que no se afirma cuál sería la responsabilidad expresa del exgobernador. "No fue imputado, ese hecho tiene que ser excluido", dijo el abogado.



Los reparos de la defensa

El penalista Iván Cancino Foto: EL TIEMPO

El abogado Cancino señaló que la Fiscalía no ha expresado claramente los hechos jurídicamente relevantes que se exponen en este caso, en especial uno por el que está siendo procesado el también excongresista Edwin Ballesteros, quien fue director de la Empresa de Servicios Públicos de Santander.



Ballesteros es investigado porque, entre otros, habría hecho un acuerdo con Aguilar y recibido 600 millones de pesos a cambio de adjudicarle la construcción de los acueductos de Chiapatá y Barichara a Octavio Reyes Sarmiento, quien fue detenido en días pasados.



"El episodio que narra la señora Fiscal en el que se involucra a la ESANT con Ballesteros, de los 600 millones, hace parte de otra investigación, otro radicado que tiene la Corte Suprema. Ese hecho no fue objeto de imputación en la indagatoria porque el magistrado César Reyes (quien tenía el caso Aguilar) sí sabía que había otra investigación y hoy, en vez de retirarla, lo que hace (la Fiscalía) es crear otro hecho jurídicamente relevante", dijo Cancino.



El abogado pidió la reformulación de la acusación, asunto que no fue concedido por la Sala, que fijó la continuación de la audiencia para el próximo 5 de abril.



"No estoy hablando de temas de fondo, sino de legalidad del escrito. ¿Vamos a permitir que un caso que tiene otro radicado haga parte de dos acusaciones? Si es una orden no me queda más que acatarla, pero me parece supremamente grave para las garantías de mi cliente", dijo el abogado al indicar que se vulneró el derecho al ejercicio de la defensa.



Los contratos

Aguilar quedó formalmente acusado por los delitos de concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación agravado



En este caso, además del episodio que vincula a Ballesteros, que fue mencionado por la Fiscalía, se investigan varios contratos, como los siguientes:



1. Reforzamiento estructural del estadio de fútbol y adecuación de piscinas y del

Coliseo Vicente Díaz Romero, suscrito en febrero de 2014, y cuyo valor superó los

15.278 millones de pesos y tuvo una adición reconocida por más de 6.700 millones de

pesos. Además del contrato de interventoría.



Con relación a este contrato, el ente investigador afirmó que el exgobernador Aguilar Villa, la entonces secretaria de Infraestructura, el esposo de ésta última, y el director de Proyectos de Infraestructura de la Gobernación, se apropiaron de aproximadamente $ 9.886’000.000.



2. Mejoramiento, rehabilitación y pavimentación del Corredor Agroforestal y Energético, contrato N°3561 celebrado el 29 diciembre de 2014. Este contrato fue entregado a la Unión Temporal Promesa Sociedad Futura Unidos por Santander S.A.S, de la que era empleado el primo hermano del papá del exmandatario.



3. Obras en el corredor vial San Gil – Charalá (Santander), contrato N°2670 del 24 de septiembre de 2014.



4. Construcción del tercer carril de la vía Bucaramanga – Floridablanca (Santander), contrato N°2738 del 30 de septiembre de 2014.



5. Suministro de raciones alimentarias para estudiantes de colegios oficiales de 82 municipios del departamento. Contrato N°2406 del 26 de agosto de 2014 del Plan de Alimentación Escolar (PAE).

