Corte Suprema le envía a la Fiscalía caso contra exsenador Richard Aguilar

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le remitió a la Fiscalía el expediente en curso contra el exgobernador de Santander Richard Aguilar, al estimar que, luego de su renuncia al Congreso, perdió competencia para seguir tramitado la investigación por posibles irregularidades en contratos que suscribió entre 2014 y 2015 cuando lideraba el departamento.



Aguilar, que tiene medida de aseguramiento, fue detenido el pasado 27 de julio en horas de la noche por orden de la Sala, que consideró que de permanecer libre, era inminente una afectación al proceso de investigación en curso.



Al día siguiente, el político renunció al Congreso, tal y como han hecho otros congresistas procesados por la Corte Suprema. La Sala, con ponencia del magistrado César Reyes, decidió remitir todo el expediente a la Fiscalía y dejar a Aguilar a su disposición y de la del centro de servicios judiciales de Paloquemao.



Aguilar, quien lideró el departamento entre 2012 y 2015, es investigado por vicios en cuatro contratos que suscribió: tres en 2014 para obras de mejoramiento en la carretera San Gil–Charalá, para el corredor vial Agroforestal y Energético y para labores de mejoramiento en la vía Bucaramanga–Floridablanca; y uno de 2015 para obras e interventoría para el reforzamiento del estadio en la Villa Olímpica de Bucaramanga.



Se trató, según la Corte, de todo un plan gestado desde el inicio de su mandato para satisfacer intereses personales, direccionar contratos y apropiarse de recursos públicos a través de un staff de secretarios y asesores.



“El sindicado se habría constituido en líder de la empresa criminal, no solo por idear un complejo entramado de corrupción para defraudar el patrimonio de ese ente territorial a su cargo, sino por su constancia en la promoción o determinación de las conductas ilícitas de subalternos y contratistas, dando instrucciones a sus emisarios para manipular la celebración de los procesos licitatorios a fin de obtener 'coimas' por concepto de comisión a su favor, y permitir que ellas engrosaran el patrimonio de terceros escogidos amañadamente para la ejecución de los contratos”, dijo la Corte.



El exgobernador Aguilar habría obtenido para beneficio propio más de $2.400.000.000 producto de “coimas”, y habría permitido la apropiación por terceros de recursos públicos del Departamento de Santander por más de $3.500.000.000 pertenecientes al contrato de obra No. 0766 de 2015 para el reforzamiento estructural del estadio de Bucaramanga.



Todo eso, sostuvo el alto tribunal, sin tener en cuenta las consecuencias para la ciudad y actuando en interés propio, incluso, enviando supuestamente emisarios a los testigos que están buscando negociar con la Fiscalía para ofrecerles hasta $ 2.800 millones para que no lo nombraran en sus declaraciones.



Ahora, la Fiscalía deberá decidir el curso a tomar en este expediente.

