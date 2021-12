Al ratificar que la diligencia de indagatoria que rinden los aforados cuando son procesados bajo la Ley 600 de 2000 tiene una equivalencia funcional con una audiencia imputación de cargos de sistema acusatorio, la Sala Penal de la Corte Suprema confirmó la validez de investigación que se adelanta en contra del exsenador y exgobernador de Santander, Richard Aguilar.



En ese sentido, la Sala Penal dejó en firme la decisión que tomó el pasado 8 de noviembre la Sala de Primera Instancia de la propia Corte Suprema de Justicia en la que se negó la petición de la defensa de Aguilar de anular lo actuado. Aguilar es procesado por presuntas irregularidades en contratos cuando fue gobernador de Santander, entre 2012 y 2015.

Al resolver la apelación presentada por la defensa de Aguilar, la Sala Penal dijo que al exsenador y exgobernador no se le han vulnerado sus derechos al debido proceso ni a la defensa por la no realización de la audiencia de formulación de imputación.



Lo anterior, porque en la indagatoria que la Sala Especial de Instrucción adelantó en su contra bajo las reglas de la ley 600 del 2000 y antes de que renunciara al Senado, perdiera el fuero de congresista y su caso cambiara de sistema procesal, sí puede asimilarse a una imputación de la ley 906 del 2004.



La Sala Penal dijo que, tal y como recientemente lo señaló la Corte Constitucional en el caso del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, "existe equivalencia funcional entre la indagatoria y la imputación, lo cual no significa que guarden identidad entre sí, pues en efecto -como lo indicó la defensa- existen marcadas diferencias en cuanto a sus formas, lo cual no desdibuja la equivalencia referida si se tiene en cuenta que la injurada cumple -en lo sustancial- con el objetivo establecido para el acto de comunicación de cargos descrito en la Ley 906 de 2004, esto es, informarle al vinculado

acerca de los hechos jurídicamente relevante".

La Corte dijo que, contrario a lo considerado por la defensa de Aguilar Villa, en la indagatoria que se realizó en su contra a instancias del despacho del magistrado César Reyes, sí le fueron comunicados los hechos jurídicamente relevantes por los cuales se le vinculó al proceso penal, manteniéndose la equivalencia funcional con la imputación.



De otro lado, la Sala Penal también señaló que las actuaciones que la Sala de Instrucción adelantó contra Aguilar Villa antes de que renunciara al Congreso son válidas.



Lo anterior, dijo la Corte, ya que el cambio de procedimiento penal no implica decretar su nulidad, pues cuando dentro de una actuación judicial se provoque el cambio del sistema procesal, los principios de legalidad, acceso a la administración de justicia, seguridad jurídica y economía procesal “exigen conservar la validez y eficacia de lo actuado previo al correspondiente cambio”.



La Sala Penal además explicó que los dos sistemas procesales que coexisten en Colombia -la ley 600 del 2000 y la ley 906 del 2004- han superado los juicios de constitucionalidad a los que han sido sometidos en la Corte Constitucional y que cada uno permite el pleno ejercicio de derechos y garantías, lo cual significa que no es posible afirmar que existe un mayor grado de garantismo en uno u otro, ni que uno de ellos genere desventajas.



