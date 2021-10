Ordenan reglamentar revisión técnico-mecánica para vehículos eléctricos

El Consejo de Estado le ordenó al Presidente de la República y a los ministerios de Transporte y de Ambiente que reglamenten la revisión técnico mecánica y de emisión de gases contaminantes para los vehículos eléctricos, así como el reconocimiento de un descuento en la tarifa para estos usuarios de estos automóviles.



Al estudiar una demanda, el alto tribunal le dio seis meses de plazo al Gobierno para hacer dicha reglamentación, en cumplimiento de la ley 1964 del 11 de julio de 2019 que en su artículo cuatro que señala que, precisamente, dichas entidades deben fijar los lineamientos técnico para estos vehículos.



(Le puede interesar: Consejo de Estado mantuvo la investidura del senador Gustavo Bolívar)

La decisión obedece a una demanda que interpuso la Procuraduría Judicial II Ambiental alegando el incumplimiento de dicha normatividad, más de dos años después de expedida la ley.



En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca había negado la demanda al indicar que el gobierno había demostrado el desarrollo de gestiones serias, coordinadas, continuadas y eficaces para dar cumplimiento al mandato supuestamente desatendido.



(Le puede interesar: Caso Laura Rincón: investigarán a juez que dio casa por cárcel a su agresor)



La decisión fue impugnada por la Procuraduría con la intención de que el Consejo de Estado expidiera una orden judicial para que las entidades dieran cumplimiento a lo señalado en la ley. A su juicio, es incongruente considerar que las entidades accionadas no han sido renuentes al cumplimiento de la norma, pese a que no se ha materializado la reglamentación, para la cual tenían un plazo de seis meses.



La Sección Quinta revocó el fallo y ordenó emitir la reglamentación, en un plazo de seis meses contados desde la ejecutoria de la providencia.



(Le puede interesar: Mintic: Red de Veedurías se retracta de denuncia contra tres congresistas)



"Con fundamento en lo anterior, es evidente que el Gobierno Nacional, conformado por el presidente de la República y los Ministros de Transporte y Ambiente y Desarrollo Sostenible no han reglamentado sobre los lineamientos técnicos necesarios para la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes para vehículos eléctricos y establecer un descuento en el valor de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes a esos automotores", dice el fallo.

justicia@eltiempo.com

Lea más noticias de Justicia

-Corte revisará tutela que busca la creación de 3 zonas de reserva campesina



-Jefe de Inteligencia del Ejército, denunciado por teniente por abuso sexual