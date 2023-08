La sentencia completa de la Corte Constitucional sobre la reforma a la Procuraduría deja en claro que la entidad puede seguir suspendiendo, destituyendo e inhabilitando a funcionarios elegidos por voto popular, pero que esas sanciones no se ejecutan mientras el Consejo de Estado hace una revisión judicial automática de la misma, siendo el que, al final, tiene la última palabra.



La sentencia, no obstante, hace una precisión que es clave: que la revisión automática del juez administrativo solo aplica para los funcionarios elegidos por voto popular que estén en sus cargos en el momento en el que son sancionados.



Esa revisión automática judicial fue la fórmula para armonizar la jurisprudencia nacional con la Convención Americana de Derechos Humanos y el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, que en el caso del hoy presidente Gustavo Petro, indicó que solo un juez penal puede afectar los derechos políticos de los sancionados por voto.



En la decisión, la Corte Constitucional hace toda una valoración jurídica de los mandatos de la Convención, a la luz de la Constitución colombiana, para decir que la restricción o limitación temporal del derecho a ser elegido de un servidor de elección popular, en ejercicio de sus funciones, tiene reserva judicial y solo puede ser impuesta de manera definitiva por un juez de la República de cualquier especialidad.



"La interpretación sistemática, armónica y ponderada de los mandatos de la (Convención Americana) permite concluir que las decisiones sancionatorias de destitución, suspensión e inhabilidad, en contra de los servidores de elección popular, que efectivamente estén desempeñando los cargos en que fueron electos, solo pueden ser impuestas de forma definitiva por un juez”.

La razón de ello es que la Convención Americana de Derechos Humanos busca proteger que los servidores elegidos por voto popular, que pueden ser alcaldes o gobernadores, solo puedan ser expulsados de esas posiciones por un juez, que para ese sistema es uno penal, pero según la interpretación de la Corte Colombiana puede ser cualquier juez.



En ese sentido, la revisión judicial automática que la Corte dispuso como una forma de zanjar esta discusión, solo aplica a los elegidos por voto popular que se encuentran ejerciendo el cargo en el momento en que la Procuraduría impone la sanción.



Eso quiere decir que los exfuncionarios que sean sancionados por la Procuraduría no podrán acudir a esa revisión automática, sino que su sanción se ejecutará y la forma de que se garantice ese mandato de la revisión judicial, es acudir a una demanda de nulidad ante el propio Consejo de Estado y rebatir allí esa decisión.

"La interpretación sistemática, armónica y ponderada de los mandatos superiores contenidos en los artículos 29, 92, 93, 44.1, 277.6 de la Constitución y 8 y 23.2 de la CADH, permite concluir que es imperioso asegurar que las decisiones sancionatorias de destitución, suspensión e inhabilidad de la PGN, en contra de los servidores de elección popular, en ejercicio de sus funciones, no puedan quedar ejecutoriadas ni ser ejecutables antes de que su determinación final se defina por medio de sentencia que expida un juez.

Las implicaciones

Esta precisión de la Corte es relevante porque en el Consejo de Estado se ha generado una controversia, pues algunos magistrados no han accedido a hacer esa revisión automática de sanciones, asegurando que es contraria a la Convención, y otros sí.



El caso más sonado fue el del magistrado Gabriel Valbuena quien decidió inaplicar la revisión automática frente a una sanción impuesta a la exalcaldesa de Arjona, Bolívar, Esther Jalile, generando un fuerte ruido entre ambas Cortes. Y eso sucedió en mayo, cuando ya se conocía la decisión de la Corte Constitucional, pero no la sentencia completa con esta precisión nueva.



Esto deberá tener implicaciones, además, porque ante la controversia generada y la insistencia de la Procuraduría, la Sala Plena del Consejo de Estado decidió que tomará una postura unificada, pero como se advirtió, el caso que estudiarán es sobre una exalcaldesa que como dejó el cargo, su sanción de suspensión de dos meses se convirtió en una multa.

¿Candidatos inhabilitados?

Además, la precisión es relevante en el sentido de que hay exmandatarios regionales que fueron investigados por la Procuraduría por hechos cometidos cuando eran alcaldes o Gobernadores, pero cuya sanción fue emitida cuando ya no estaban en los cargos, y que ahora aspiran a nuevos cargos de elección popular en octubre.



Ese es el caso del exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández, que acaba de ser inhabilitado por cuatro meses en segunda instancia en la Procuraduría y que busca la gobernación de Santander, lo cual implicaría que su situación de cara a los comicios y si está inhabilitado o no para participar, no es clara.

La reacción del Presidente y la opinión de expertos

Tras conocerse la sentencia de la Corte Constitucional, el presidente Gustavo Petro se refirió a la solución que encontró el alto tribunal para que las sanciones de la Procuraduría sean revisadas por el Consejo de Estado (que podrá tomar la decisión que considere) y, mientras tanto, no se ejecuten.



“Le quita las funciones jurisdiccionales a la Procuraduría que había asumido a través de una ley que como senador voté en contra. La suspensión de funcionarios de elección popular debe ser tomada transitoriamente por la justicia contenciosa hasta que el Congreso haga la reforma constitucional”, dijo.



Y luego apuntó: “El Consejo de Estado se pronunció en el mismo sentido al decir que no hay funciones para suspender de sus cargos a funcionarios de elección popular por parte de la Procuraduría”. Aunque no lo dijo, Petro podría estar refiriéndose al fallo de junio pasado, en el cual se anuló la destitución que dictaba al exsenador Eduardo Merlano, por tráfico de influencias.

¿Cambió de postura el Presidente? Aunque mantiene la idea de que la entidad no puede afectar derechos políticos de los elegidos por voto, Petro no se mostró en desacuerdo, al menos en ese pronunciamiento, sobre que la revisión posterior la haga no un juez penal, como dice la Corte Interamericana, sino un juez administrativo.



La expresidenta del Consejo de Estado, Lucy Jeanette Bermúdez, dijo a EL TIEMPO que la Corte creó un mecanismo que mantiene la potestad sancionatoria contra los elegidos popularmente en la Procuraduría y "una intervención del juez en un trámite sui generis como es la “revisión del acto sancionatorio de destitución e inhabilitación” antes de que pueda ejecutarse".



Además, expresó que como consejeros de Estado han optado, en casos concretos, por no aplicarla, ahora ese alto tribunal en pleno buscará tomar una postura unificada. “En la actualidad está por decidirse esta situación en lo contencioso administrativo y, seguramente, dada la perversidad de trámite indefinido de nuestros procesos judiciales, todo terminará algún día en manos de la Corte Constitucional, quien en la revisión de alguna tutela determinará lo que considere”, dijo.

El expresidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, le dijo a EL TIEMPO que la fórmula de la Corte de crear la revisión judicial de las sanciones de los elegidos por voto, implica que se trata de una instancia de juzgamiento de sus conductas.



"Esto asegura que el efecto de la sentencia no determina ningún tipo de impunidad por evento de conductas que impliquen sanción de suspensión o destitución de funcionarios de elección popular. Es decir, sí hay funciones en el ordenamiento para sancionar este tipo de conductas", apuntó.



Ahora, sobre la controversia generada y los 'choques de trenes', el jurista consideró que se trata más de un tema de egos, ya que las sentencias obligan a todos los servidores públicos a conjuntamente dar efecto al orden jurídico vigente, ya que "ese es el compromiso indeclinable con nuestra democracia".



"El Congreso ha de proceder a seguir las pautas del fallo y producir un nuevo estatuto que honre la Constitución y su bloque Constitucionalidad, o a tramitar un acto legislativo que rediseñe la estructura de poderes del Estado. Personalmente, creo que es mucho más fácil y expedita la primera alternativa", agregó al tiempo que dijo que, en todo caso, todavía hay dudas.



Lo anterior porque, el remedio de la Corte parece referirse únicamente a los procesos en curso en la Procuraduría, por lo que queda el interrogante de qué pasa con las sanciones ya emitidas, entre otros.

