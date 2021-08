Revisarán condena dictada a extranjero que apuñaló a su expareja en Bogotá

El 7 de junio de 2017, el ciudadano extranjero Todd Erik Benson llegó a la casa de su expareja en Bogotá para entregarle a su hijo, de entonces dos años. Luego, se abalanzó sobre ella y le dio cuatro puñaladas en varias partes del cuerpo que la dejaron gravemente herida.



La hermana de la mujer logró interrumpir el ataque y llevársela a un centro asistencial, mientras que la comunidad sometió al ciudadano estadounidense. Al día siguiente la Fiscalía le imputó el cargo de intento de feminicidio, por el que fue condenado finalmente a 16 años de prisión por el Juzgado 54 Penal del Circuito de Bogotá el 25 de julio de 2019.



(Le puede interesar: Apelan decisión que dio libertad al presunto feminicida de Adriana Aponte)

En segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá, el 10 de julio de 2020, confirmó la condena contra Benson pero le cambió el delito de tentativa de feminicidio a homicidio agravado tentado por lo que, el caso, dejó de ser considerado como un feminicidio.



La razón de ello, según el Tribunal, fue que la Fiscalía no comunicó en la audiencia de imputación de cargos los hechos que hacían que el caso se considerara un feminicidio. Ante esa determinación, tanto Benson, como la defensa de la víctima, acudieron a la Corte Suprema de Justicia con recursos de casación.



(Le puede interesar: Demanda pide ajustes a la ley que prohíbe el castigo físico a menores)



Benson, quien no aceptó nunca cargos en el proceso, busca tumbar su condena o que la misma sea modificada por estimar que no se identificaron los hechos por los cuales la conducta que cometió sería agravada. La representación de la víctima busca que se mantenga la imputación inicial de tentativa de feminicidio.



La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia estudió los dos recursos y admitió únicamente el presentado por la defensa de Benson “para examinar de fondo los problemas jurídicos que plantea”. En consecuencia, las partes y la Procuraduría tendrán 15 días para sustentar sus argumentos ante el alto tribunal.



Sobre la demanda presentada por la defensa de la víctima, la Corte dijo que esta no cumplía con los estrictos parámetros que tiene un recurso de casación y que, en todo caso, el Tribunal no incurrió en errores al cambiar la calificación jurídica a Benson pues la Fiscalía no podía imputarle al extranjero intento de feminicidio en la audiencia preliminar, sin mayor argumentación, y solo exponer el sustento de ello hasta el escrito de acusación.



(Le puede interesar: Corte tumba millonaria condena que debía pagar Enrique Peñalosa)



“La Sala observa que la demandante, al cuestionar la decisión de segundo grado, en realidad no hace cosa distinta que exponer una postura personal sobre la manera en que, en su entender, debería comprenderse y aplicarse el principio de congruencia fáctica. Con ello, sin embargo, no evidencia ni indica yerro alguno, porque, como quedó explicado, la Fiscalía, no podía válidamente incorporar en la acusación hechos jurídicamente relevantes que no comunicó en la audiencia preliminar sin antes ampliar lo imputado en ésta y, más en concreto, aquéllos según los cuales el atentado contra la víctima se perpetró por su condición de ser mujer y en el marco de un ciclo de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial”, dijo la Corte.



La Sala dijo que no desconoce la importancia de aplicar el enfoque de género en casos de violencias contra la mujer pero indicó, que en el caso concreto, la defensa de la víctima no explica por qué supuestamente no se aplicó. “No se entiende cómo su reconocimiento podría haber conducido a que, contrario a lo decidido por el Tribunal, Todd Benson fuese condenado por un delito que no le fue fácticamente imputado”.



(Le puede interesar: Razones por las que la Corte revivió al Nuevo Liberalismo, partido de Galán)



La Corte dijo que solo está describiendo una realidad: “que al momento de la imputación la Fiscalía no mencionó ningún hecho jurídicamente relevante para el aspecto subjetivo del delito de feminicidio, por lo que acudió a esta tipología únicamente porque la víctima es una mujer”.

justicia@eltiempo.com

En Twitter: JusticiaET

Lea más noticias de Justicia

-Ante falta de verdades nuevas, JEP rechaza a Enilce López, la 'Gata'



-Los detalles de solicitud que Mancuso envió a la JEP pidiendo que lo acepte



-Contraloría pone lupa a más de 100 obras inconclusas en Antioquia