Ante orden de la Corte, mindefensa reitera perdón del 11 de septiembre

Mediante una declaración de cuatro párrafos y casi sobre el tiempo de 48 horas que tenía de plazo, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, reiteró el perdón por la violación a la ley por parte de policías que ya había expresado el 11 de septiembre, dos días después del homicidio de Javier Ordóñez y de los desórdenes que le siguieron.



Por orden de la Corte Suprema de Justicia, que en un fallo de tutela protegió el derecho a la protesta, el funcionario tenía que “presentar disculpas por los excesos de la Fuerza Pública, en especial aquellos cometidos por el Esmad durante las protestas desarrolladas en el país a partir del 21 de noviembre de 2019”.

En su declaración de este jueves, el ministro Trujillo dijo que la cartera de Defensa reiteraba que el 11 de septiembre de 2020, el ministro de Defensa, “en un acto espontáneo, sincero, transparente y respetuoso, ampliamente difundido, señaló: ‘la Policía Nacional pide perdón por cualquier violación a la ley o desconocimiento de los reglamentos en que haya incurrido cualquiera de los miembros de la institución’ ”.



Y añadió “que esa espontánea expresión de perdón se refiere a cualquier violación a la ley, en cualquier tiempo, en que haya incurrido cualquiera de los miembros de la institución, con lo cual se garantiza el respeto al debido proceso que asiste a cada uno de los miembros de la Fuerza Pública”.

Igualmente, indicó que serán las autoridades judiciales y disciplinarias competentes las que determinen las responsabilidades en cada caso individual.



Horas antes de que Trujillo reiterara sus disculpas, juristas consultados habían señalado que esa orden de tutela era obligatoria y que de no cumplirla, el funcionario estaba en riesgo de un desacato que le podría significar arresto o multa.

Sobre lo dicho por el ministro, el abogado Alirio Uribe, quien coadyuvó a la tutela que originó las órdenes de la Corte Suprema, señaló que la declaración resultó “demasiado floja, general y leve”, aunque reconoció que el fallo no decía en qué términos se tenían que dar las disculpas. “Hubiese sido preferible que fuera más vehemente y más preciso. Además que no mencionó los excesos de la policía del año pasado”, indicó Uribe tras señalar que “difícilmente se podría decir que no cumplió”.



Y Denis Cruz, hermana de Dilan Cruz, quien murió en las protestas de 2019 por un disparo del Esmad, dijo en un video publicado en redes sociales que no aceptaba las excusas del ministro.

“Intenta extender las disculpas que de manera limitada asumió la Policía por el asesinato de Javier Ordóñez, pero pretende que entendamos que esas disculpas cubran todos los errores cometidos por la Policía desde su creación hasta el final de los tiempos”, expresó y añadió: “Con sus palabras se burla de las víctimas, la ley y la justicia”.

De otro lado, en la tarde de este jueves, el presidente Iván Duque, al posesionar a Yineth Merchán Calderón como magistrada de la Sala Laboral en Descongestión de la Corte Suprema, insistió en que su gobierno es respetuoso de las leyes.



“Nosotros como Gobierno tenemos absoluta certeza que todos los derechos constitucionales contemplados y tutelados son respetados y acompañados por nosotros y por todos los miembros de la Fuerza Pública”, expresó el mandatario. El Presidente mencionó igualmente que en el Gobierno han sido implacables cuando miembros de la Fuerza Pública pasan por encima de la Constitución y la ley.

