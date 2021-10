Fallo sobre responsabilidad por cirugías no avaladas por comunidad médica

Tras estudiar un recurso de casación en un caso contra un médico condenado por la muerte de uno de sus pacientes, luego de una intervención quirúrgica, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia se refirió a la responsabilidad médica de los cirujanos que realizan un procedimiento no avalado por la comunidad médica.



En este caso se trató de un paciente de Barranquilla que murió debido a complicaciones de un procedimiento para control de la obesidad denominado 'surset gástrico de Sales' o 'plicatura gástrica', cirugía que habría sido "inventada" por el médico, puesto que no tenía el aval de la comunidad científica.



En la sentencia la Corte decidió no casar el recurso del médico, con lo que su condena a indemnizar los daños patrimoniales y extrapatrimoniales a la familia del fallecido quedó en firme. El alto tribunal dio claridades sobre la responsabilidad civil médica.

Se debe demostrar que el médico obró con culpa

En primer lugar, la Corte recordó que el fundamento de la responsabilidad civil del médico es que actúe con culpa y no solo que se haya obtenido un resultado indeseado tras una operación.



"La procedencia de un reclamo judicial indemnizatorio relacionado con un tratamiento o intervención médica no puede establecerse a partir de la simple obtención de un resultado indeseado -(como) el agravamiento o la falta de curación del paciente-, sino de la comprobación de que tal contingencia vino precedida causalmente de un actuar contrario al estándar de diligencia exigible a los profesionales de la salud", se lee en la sentencia.

Ese estándar de la diligencia exigible a los profesionales de la salud se determina, dijo la Corte, comparando el proceder del médico con lo que habría hecho un colega de su especialidad, con un nivel promedio de diligencia, conocimientos, habilidades, experiencia, etc., en caso de haberse enfrentado al cuadro clínico del paciente afectado.



"En los juicios de responsabilidad médica, entonces, se torna necesario determinar la conducta (abstracta) que habría adoptado el consabido profesional médico de la especialidad, enfrentado al cuadro del paciente, y atendiendo las normas de la ciencia médica, para luego compararlo con el proceder del galeno enjuiciado, parangón que ha de permitir establecer si este último actuó, o no, de acuerdo con el estándar de conducta que le era exigibles", señala la decisión judicial.

La historia clínica

Aunque en el proceso el médico intentó refutar que al paciente efectivamente se le hubiera practicado el 'surset gástrico de Sales', la Corte encontró que en la historia clínica que elaboró el propio cirujano no se registró de forma expresa el tipo de intervención practicada, sino que simplemente se indicó que se trataba de una 'cirugía bariátrica', que es una denominación genérica que no permite establecer concretamente el tipo de intervención.



Con base en testimonios y otros indicios, la Corte encontró que la conclusión del Tribunal que, en segunda instancia, mantuvo la condena al médico fue adecuada frente a que al paciente se le realizó una operación no avalada.



Además, en la historia clínica nunca se registró con precisión que esto no fuera así, ni se le informó al paciente las ventajas o desventajas específicas del procedimiento respecto de otros tratamientos para la obesidad, "como sería de rigor no solamente para asegurar la trazabilidad posterior de esa cirugía, sino también para garantizar un adecuado consentimiento por parte del paciente", dice el fallo.



De otro lado, en el proceso el médico criticó el análisis frente a la causalidad de la muerte del paciente porque se le hubiera practicado un procedimiento no avalado científicamente.



Sin embargo, varios testimonios de otros médicos y expertos en esta área de la medicina señalaban que el paciente presentaba complicaciones del procedimiento, y esas afirmaciones estaban sustentadas en observaciones al paciente consignadas en su historia clínica cuando estuvo internado en UCI días después de la cirugía.



Por eso, para el alto tribunal no puede tildarse de irracional la conclusión de que había "un indiscutible curso de acontecimientos iniciado con posterioridad a la cirugía bariátrica (que, reitera la Sala, correspondería realmente a una plicatura gástrica), que terminó provocando la muerte del paciente".



En ese sentido, el alto tribunal mencionó las afirmaciones de testigos y peritos son importantes siempre y cuando brinden explicaciones suficientes sobre su valoración, lo cual permita determinar su credibilidad. Esto es clave para diferenciar una apreciación técnica de una opinión subjetiva.

