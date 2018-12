Renunció Margarita Cabello a la terna para fiscal ad hoc

Menos de dos horas después del arranque de la discusión en la Corte Suprema de Justicia para elegir el fiscal ad hoc del caso Odebrecht, la magistrada de ese tribunal Margarita Cabello Blanco declinó su aspiración.



En la Corte había fuertes resistencias a su inclusión en la terna propuesta por el presidente Iván Duque esta semana, y tras el intenso debate en la Sala Plena, Cabello decidió renunciar.



Cabello aseguró a sus compañeros que no tiene ninguna inhabilidad para reemplazar al fiscal Néstor Humberto Martínez en los casos de Odebrecht, pero que se aparta del proceso para evitar los ruidos que han surgido por su nombre.

"Por consideración con el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y por facilitar el fluido desempeño de las instituciones", dijo la magistrada sobre sus razones para declinar.



Cabello explicó que se aparta de la terna y que le envió al Presidente Duque su renuncia a la postulación, porque por encima de su "reconocimiento de sus condiciones de una buena jurista, está el país, está el presidente, quien quiere hacer las cosas bien y está el Presidente de la Corte Suprema de Justicia".



Dijo que "al observar que se presentaron críticas respetables -porque eso quiere decir que hay una democracia deliberante- y que podía originar dilaciones o problemas en una decisión tan importante como es designar un fiscal ad hoc, a pesar de que estoy completamente segura que no hay ninguna inhabilidad, debía dar un paso atrás porque primero está el país y luego ya cualquier tipo de manifestación u honor personal", aseguró.



Finalmente, la magistrada precisó que para ella está "primero el respeto por la institucionalidad, por un Presidente que quiere hacer las cosas bien, y por mi Corte Suprema de Justicia que tiene que seguir siendo el baluarte para el país. Y si mi nombre, por lo que las críticas constructivas están diciendo, podía influir en demorar una decisión tan trascendental para el país, doy un paso a un lado porque primero está la institucionalidad, y luego mi nombre y honra como jurista".

En este momento, la Corte evalúa si queda desintegrada la terna, caso en el cual esperara que el presidente Duque postule otro nombre, o si procede a la elección entre Clara María González, secretaria Jurídica de Presidencia; y el de Leonardo Espinosa, decano de la facultad de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda.



Aunque el presidente Duque había defendido a sus postulados, y ha dicho que son "garantía de transparencia y capacidad profesional", varios sectores habían planteado sus reparos ante la Corte pidiéndole que devuelva la terna.

Una de las primeras críticas a los postulados, en la que los tres candidatos son cercanos al uribismo, es que ninguno es penalista lo que plantea reparos debido a que el caso de Odebrecht es uno de los principales hechos de corrupción que ha tenido Colombia.



Una de las candidatas con más críticas, precisamente, era Cabello, pues algunos plantearon que no podía ser fiscal ad hoc porque es actual magistrada del alto tribunal. Como para ser fiscal ad hoc se requiere cumplir los mismos requisitos que se necesita para ser Fiscal General, su ejercicio actual sería incompatible con el de fiscal ad hoc, pues las normas plantean que los magistrados no pueden ser fiscales generales sino hasta dos años después de cumplir su periodo.



Otro lío que tenía Cabello es que sus votos ayudaron a elegir a la mayoría de magistrados que hoy hacen parte de esa corporación con lo que esa mayoría habría tenido que declararse impedida para votar y nombrar conjueces.



De 20 magistrados (Cabello no podía votar porque era parte de la terna, Gustavo Malo tiene suspendidas sus funciones como magistrado por el 'cartel de la Toga', y otro magistrado ya terminó su periodo), Cabello habría ayudado a elegir a por lo menos 15.



Esta situación complicaba la decisión ya que se necesitan 16 votos para conformar una mayoría y que haya fiscal ad hoc.



Pero además de Cabello, hay otros reparos sobre la terna. La otra candidata sobre la que hay críticas es Clara María González por ser funcionaria en ejercicio, lo que implicaría que por lo menos tendría renunciar a su cargo para poder ser fiscal ad hoc.



El presidente Duque ha manifestado que sus candidatos no están inhabilitados, y que en la figura de fiscal ad hoc no hay reglas que impliquen que no pueden ser funcionarios en ejercicio.



Por los líos entre los nombres, hay un sector importante de la Corte que piensa que se debería devolver la terna para que el presidente envíe candidatos que no tengan inhabilidades para llevar los procesos del caso Odebrecht.



Si el debate se alarga y, definitivamente no se toma una decisión sobre la terna, el tema podría dilatarse hasta el otro año debido a que la de este jueves es la última Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia del año, antes de la vacancia judicial, y no está claro si los magistrados quieran hacer una sala extraordinaria.



El jueves de la semana pasada la Corte Suprema aceptó el impedimento de la vicefiscal María Paulina Riveros para conocer tres casos en los procesos de investigación que involucran a la multinacional Odebrecht.



El impedimento se generó luego de que se conociera un video y grabaciones del excontroler de la Ruta del Sol II, Jorge Enrique Pizano, en donde afirmaba que desde el 2015 le informó al entonces abogado del grupo Aval (socio de Odebrecht en la Ruta del Sol II) sobre pagos irregulares de la multinacional.



Esa situación generó cuestionamientos sobre el fiscal Néstor Humberto Martínez y sobre la Vicefiscal por su cercanía con Martínez, cuestionando su imparcialidad para llevar las investigaciones de Odebrecht.



