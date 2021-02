¿Cómo es el plan para resocializar a quienes cometen delitos sexuales?

En las demandas ante la Corte Constitucional que buscan tumbar la cadena perpetua contra violadores y asesinos de niños hay un asunto de fondo que han expuesto varios juristas para pedir que se caiga esa norma: la resocialización.

Según los escritos que académicos, penalistas y expertos en derecho le han enviado a la Corte, la cadena perpetua va en contra de la resocialización, que es una garantía en un estado de derecho como el de Colombia.



¿Por qué? Porque en un estado social de derecho el objetivo de las las penas no se agota en resarcir el daño ocasionado, pues si se dejara en esos términos su finalidad equivaldría a una venganza de Estado, un ojo por ojo oficial, algo que va en contra de la concepción del Estado moderno.



.Así es como las altas cortes han asegurado que un fin mayor de la pena es la resocialización y la reinserción de la persona que delinque en la sociedad.



Por eso es que, aseguran los juristas, si se impone una cadena perpetua se estaría partiendo de la creencia de que ese delincuente es incorregible, que ya no hay nada que hacer con esa persona y que por lo tanto, lo que debe suceder es que pase toda su vida en una prisión, llevando al Estado a renunciar a la resocialización como finalidad.



En medio de ese debate que se está dando en la Corte Constitucional, el Gobierno ha argumentado que lo que busca la cadena perpetua es prevenir los delitos contra menores de edad -que gozan de una mayor protección y cuyos derechos son prevalentes-, por lo cual es legítimo crear penas que para el Ejecutivo son más "proporcionales" frente a los crímenes contra los niños y niñas. Los juristas afirman que esta no es la vía para protegerlos, porque estos crímenes han venido creciendo a pesar de que hoy hay mayores penas, y porque lo que hay de fondo es una impunidad rampante en donde más del 90 por ciento de delitos sexuales contra menores no tienen hoy una condena.

Delitos sexuales contra niños Foto: Infografía / EL TIEMPO

De otro lado, el Gobierno asegura que en la cadena perpetua la resocialización sí se está teniendo en cuenta porque de todas maneras se podrá revisar a los 25 años de detención. La regulación busca que, superado ese tiempo, se revise qué tan resocializado está el detenido y dar un concepto sobre su salud mental y riesgo de reincidencia.



Surge la duda, entonces, sobre qué está haciendo hoy el Estado para resocializar a las personas que cometen delitos sexuales contra menores. Y esa fue, precisamente, la pregunta que la Corte Constitucional le hizo al Inpec.



El Instituto le envió al alto tribunal un documento en el que asegura que desde el 2012 firmó un contrato con la Universidad Nacional para desarrollar cinco programas psicosociales de tratamiento en las cárceles, los cuales se basan en los perfiles de los detenidos y en identificar los tratamientos para la población condenada a partir de sus delitos, y así reducir la reincidencia.

Dentro de ese programa, señaló el Inpec, está la intervención para agresores sexuales, diseñado por José Ignacio Ruíz, psicólogo, magíster en criminología, doctor en psicología, así como fundador del Laboratorio de Psicología Jurídica de la Universidad Nacional de Colombia. También por Manuel Javier Támara, psicólogo, especialista y magíster en psicología jurídica. Actualmente dirige una maestría sobre ese tema en la Universidad Santo Tomás.



El objetivo de ese programa, señaló el Inpec, es reducir factores de riesgo que lleven a reincidir en delitos sexuales en hombres condenados por esos hechos, pues la mayoría de población que comete estos crímenes es del sexo masculino.



El programa va dirigido a dos tipos de detenidos: los condenados por delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, y a internos condenados por otros delitos pero que, al explorar su carrera criminal, muestran que cometieron un delito sexual aunque nunca fueron judicializados por él.

El Inpec señaló que este Programa de Intervención Penitenciaria para Adaptación Social (PIPAS) está conformado por dos fases:



En la primera se da un tratamiento terapéutico en el cual se "identifican causas o factores relacionados con el delito sexual", para luego clasificar al interno en fase de tratamiento de mediana seguridad.



Así, afirma el Inpec, se busca intervenir con información y psicoeducación sobre los condenados por delitos sexuales. En esta fase no es necesario que el detenido reconozca que ha cometido el delito ni que busque ayuda especializada, y debe entrar voluntariamente.



Esta etapa inicial, además, tiene cinco módulos. El primero trabaja en el comportamiento humano, el sistema nervioso, la conducta, la cognición y emoción. El segundo, trabaja la sexualidad, la orientación e identidad sexual, así como los derechos sexuales. El tercero trabaja la sexualidad desde una perspectiva del delito, identificando los delitos sexuales que están en el Código Penal. El cuarto módulo trata las causas del delito sexual, buscando adicciones, violencia, distorsiones cognitivas, o la venganza. Y el quinto módulo se enfoca en motivar al interno hacia el cambio.



En la segunda fase o fase profunda, dice el Inpec, se busca actuar sobre los factores relacionados con la reincidencia de la agresión sexual y disminuir el riesgo de que vuelvan a incurrir en esos delitos. Esta fase tiene nueve módulos que se dividen en competencias como la voluntad, la sinceridad, la dignidad, la confianza, el respeto, autonomía, participación, confrontación reflexiva y el cambio. Esta fase tiene una final que busca prevenir recaídas para cuando el detenido reciba beneficios como el de la salida por 72 horas, la detención domiciliaria o la condicional.

El año pasado, según Medicina Legal, 15.359 menores de edad sufrieron delitos sexuales y 579 fueron asesinados. Foto: Juan B. Díaz / EL TIEMPO

Además de ese programa sobre delios sexuales, existe un programa de responsabilidad integral con la vida para los responsables de homicidio -que en el caso de la cadena perpetua aplicaría para los homicidas de menores de edad-, que evalúa las razones por las cuales una persona miente para justificar su comportamiento delictivo, con el fin de autoengañarse. "En el contexto penitenciario se encontró que el engaño es una característica de internos reincidentes y adictos", asegura el Inpec, afirmando que el objetivo de este programa es, entonces, reducir los niveles de autoengaño fomentando competencias sociales en los internos.

Un segundo programa para atender el homicidio es el de cadena de vida que busca generar una coherencia en los internos frente a la vida. "El programa pretende que los internos participantes comprendan el valor de la vida por medio de la confrontación del curso continuo de causas, comportamiento punible y sus consecuencias en términos de la afectación de la vida o de su calidad, a nivel individual y social, de manera directa e indirecta", señala el Inpec.



Adicionalmente, dice el Instituto, hay un programa que prepara a los detenidos para la libertad y les hace seguimiento cuando salen de prisión, que se enfoca en trabajar en el área individual, familiar, laboral-educativa y social-comunitaria de los detenidos. Y el último programa, el de educación integral y calidad de vida que busca intervenir sobre factores que inciden en el delito, como los psicosociales, la adherencia a las normas, el respeto por la vida propia y la de los demás, la empatía, el afrontamiento de problemas, las condiciones de vida, el egocentrismo, la manipulación, entre otros.



Pese a esto, no son pocos los expertos -y la misma Corte Constitucional- los que han criticado la realidad de la resocialización en las cárceles, que se mantienen desde 1998 en un estado de cosas inconstitucionales por una reiterada violación de derechos en estos sitios ante el hacinamiento y la vulneración de garantías como la salud, la alimentación, servicios públicos, una infraestructura adecuada y, en general, una vida digna.



Varios académicos, como Norberto Hernández Jiménez, docente de la Universidad LIbre, han escrito sobre la resocialización señalando que en Colombia, aunque esa es una finalidad de la pena, se está quedando en el discurso, pues "los programas de reeducación son insuficientes o poco efectivos", perpetuando "los fines retributivos y neutralizadores de la pena" por encima de la reinserción en la sociedad.

Hernández asegura en su artículo 'El Fracaso de la Resocialización en Colombia', que hay "impedimentos para concretar la resocialización", porque la labor del Consejo de Evaluación y Tratamiento en las cárceles "es parsimoniosa y las labores a él encomendadas, en especial la clasificación de los internos en las fases del tratamiento, pueden demorar más de un año", lo cual se agrava por la falta de personal especializado, escasez de recursos, la mala infraestructura, la imposibilidad de hacerle un seguimiento debido a quienes cometen delitos dentro y fuera de prisión, entre otros factores.



Esas críticas dejan por lo menos dos dudas. Si la resocialización es un fin de la pena, ¿realmente se está consiguiendo esa finalidad en las cárceles colombianas y hay una manera de lograr que se cumpla para evitar, por ejemplo, que los presos por delitos sexuales contra niños vuelvan a delinquir?. Si la ley de cadena perpetua contempla la revisión de la pena a los 25 años, ¿cómo va a conseguir el Estado que haya garantías efectivas para que en ese periodo el preso tenga todas las condiciones para resocializarse?



Precisamente ese es uno de los puntos que tendría que formular la reglamentación que el Ministerio de Justicia debe presentar el Congreso sobre la cadena perpetua. En el borrador de reglamentación que por ahora se ha conocido, se dice que el plan resocializador debe ser definido por el Ministerio de Justicia atendiendo a una "Justicia Terapéutica", y señala que "contrario a lo que la sociedad suele creer, la evidencia empírica muestra que los agresores sexuales son rehabilitables en condiciones adecuadas de acompañamiento".



Por eso señala el borrador que se crearán programas específicos para los condenados a prisión perpetua. Y aunque por el momento las cárceles tienen el Programa de Intervención Penitenciaria para la Adaptación Social de Condenados por Delitos Secuales (PIPAS), el Ministerio asegura que se debe hacer un diagnóstico sobre ese programa, sus dificultades y una actualización sobre riesgo de reincidencia.

¿Qué tan alta es la reincidencia en delitos sexuales?

Hasta el momento no se conocen estadísticas que permitan afirmar cuál es el nivel de reincidencia en delitos sexuales.



Preguntado por la Corte, el Inpec aseguró que 1.251 personas detenidas en prisión o en su domicilio han reincidido en delitos sexuales contra menores, 692 de ellos en actos sexuales con menores de 14 años, y 559 en acceso carnal abusivo con menor de 14 años.



Aunque no pone esa cifra con otras que permitan hacer comparaciones, en la página del Inpec hay otros datos con los que se podría sacar porcentajes para obtener un índice, pero únicamente frente a las personas que están efectivamente detenidas, porque de las que están por fuera de prisión (que por los niveles de impunidad podrían ser la mayoría) no hay datos y es imposible medir el tema.

Haciendo esa aclaración, en total, según los datos del Inpec, los detenidos que son catalogados como reincidentes por todo tipo de delitos son 22.679, es decir, los 1.251 reincidentes en delitos sexuales contra menores son el 5,51 por ciento de todos los delitos.



De otro lado, en el país hay 97.515 presos y 74.035 personas en detención domiciliaria, para un total de 171.550 detenidos. Es decir, de ese número de detenidos, el 13,2 por ciento (los 22.679) son reincidentes.



Además, en Colombia hay 13.411 personas en cárceles por delitos sexuales contra menores, 975 en prisión domiciliaria, y 53 con vigilancia electrónica, para un total de 14.439 detenidos por estos delitos. Esa cifra representa el 8,41 por ciento de los presos. De los 14,429 detenidos por delitos sexuales, el 8,6 por ciento son reincidentes.



Con estas cifras se podrían establecer dos cosas: el índice de reincidencia general de personas detenidas por todo tipo de delitos es del 13 por ciento, y el de reincidentes en delitos sexuales es del 8,6 por ciento.

