El proceso para reemplazar a Alexánder Vega Rocha como cabeza de la Registraduría Nacional del Estado Civil se quedó con 10 candidatos antes de lo esperado, luego que solo estos, de 38 en total, pasaron la prueba de conocimientos que los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado elaboraron como una de las fases que tiene este concurso.



La prueba, realizada el pasado 10 de septiembre, en la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla en Bogotá, dejó por fuera a personajes como el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral José Nelson Polanía, el excontralor de Bogotá Andrés Castro y a uno de los nombres cercanos al presidente Gustavo Petro en esta contienda, el exmagistrado del CNE y actual superintendente de Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez.



Ellos no respondieron correctamente al menos 30 de las 50 preguntas que tenía la prueba de conocimientos, al igual que las cuatro mujeres que estaban en la contienda. Ellas eran Ludy Mercedes Arenas, quien también participó en el concurso de 2019 que ganó Vega; la expresidenta del CNE Doris Méndez; María Victoria Romero y Cecilia Calderón Jiménez, exdirectora de Activos Fijos del Acueducto de Bogotá y esposa del exmagistrado del CNE José María Armenta.



Armenta también se presentó a este concurso, pero quedó por fuera de la prueba porque no asistió a la sesión que inicialmente estaba programada para el 26 de agosto pasado y que tuvo que aplazarse por asuntos técnicos.

Los que pasaron

Virgilio Almanza, José Joaquín Vives y Carlos Mario Isaza. Foto: EL TIEMPO y Consejo de Estado

A la prueba de conocimiento se sumó una de competencias para todos los 38 aspirantes (eran 39, pero Carlos Simoes Piedrahíta no llegó a la cita), que permitió fijar los puntajes que por ahora tienen los aspirantes.



Aunque quedó de segundo en la prueba de conocimientos, con el resultado de la segunda prueba, Virgilio Almanza Ocampo encabeza el concurso. Este abogado experto en temas electorales es cercano a sectores liberales, de ‘la U’ y Cambio Radical, fue magistrado del Consejo Nacional Electoral y es considerado una persona cercana al registrador Vega, así que su elección sería bien recibida en la actual administración de la entidad.



Le sigue Joaquín José Vives Pérez, más conocido como Jota Vives, quien hace parte del grupo político de los Vives del Magdalena, fue representante a la Cámara por el Partido Liberal y magistrado del CNE con el apoyo de esa colectividad, pero ha estado distanciado del expresidente César Gaviria en los últimos años. Vives fue investigado por ‘parapolítica’, pero la Corte Suprema archivó el caso, y en 2019 también estuvo entre los 10 finalistas en la carrera por la Registraduría.



Luego va Carlos Mario Isaza Serrano, natural de Villanueva, La Guajira, quien ha dedicado gran parte de su vida a la academia y al litigio. Es abogado con especialización en Gestión Pública y Filosofía del Derecho, así como conjuez en el CNE, en el Consejo de Estado y de la Judicatura y destacó en su cuenta de Twitter, el 19 de junio de 2022, la elección de Gustavo Petro como presidente. “Ganó el país, ganó la democracia”, dijo.

Jaime Hernando Suárez, Armando Novoa y Orlando Muñoz Neira. Foto: Consejo de Estado, EL TIEMPO y Universidad Sergio Arboleda

En cuarto lugar va Jaime Hernando Suárez Bayona, quien es un hombre con experiencia en la Registraduría. Fue registrador distrital de Bogotá y registrador delegado para temas electorales durante el segundo periodo de Juan Carlos Galindo al frente de la entidad. En el pasado aspiró a ser integrante de la Sección Quinta del Consejo de Estado, la que se encarga precisamente de los temas electorales, y es junto a Isaza conjuez del CNE.



Sigue Armando Novoa García, quien, se dice, tendría el respaldo del Gobierno Nacional para quedarse con el cargo. Novoa fue magistrado del Consejo Nacional Electoral y ha sido bastante crítico con Vega, con quien trabajó en el CNE en asuntos como las decisiones de archivo que tomó esa entidad frente a la supuesta financiación irregular de la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga por parte de Odebrecht.



En la lista está igualmente el reconocido abogado y exmagistrado del Tribunal Superior de Bogotá Orlando Muñoz Neira, quien es doctor en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, especialista en Derecho Penal y Comercial, tiene licencia para litigar en Estados Unidos, donde estudió una maestría en Derecho, y forma parte de la barra del estado de Nueva York.

José Darío Castro Uribe, Hernán Penagos ,William Mauricio Ochoa y Nerio José Alvis. Foto: Registraduría, EL TIEMPO, captura de pantalla

Luego aparece José Darío Castro Uribe, quien es considerado igualmente como uno de los candidatos que tendrían el respaldo de Alexánder Vega, ya que durante los últimos cuatro años ha trabajado en la Registraduría y desde septiembre del año pasado se desempeña como secretario general de la entidad.



Su nombre suena en los pasillos judiciales, al igual que el del siguiente en la lista: Hernán Penagos Giraldo, quien fue magistrado del CNE, entidad de la cual fue presidente dos veces y quien tiene un amplio recorrido político. Fue representante a la Cámara por el Partido de ‘la U’, de donde viene su cercanía con el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, con quien además tiene otra conexión, ambos son de Caldas.



William Mauricio Ochoa, noveno en la lista, viene de una línea más académica que política. Es especialista en Derecho Constitucional en la Universidad Nacional y en Administración y Gestión Pública en la Escuela Superior de Administración Pública. Ha sido profesor de Derecho y en el sector público tiene experiencia en la Personería de Bogotá y fue asesor jurídico en el Concejo de Bogotá.



La lista la completa Nerio José Alvis Barranco, quien fue director de Función Pública durante el gobierno de Iván Duque, del que fue cercano. De hecho, el entonces presidente lo ternó en 2020 para la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Alvis no tiene puntaje en la prueba de competencias porque no la terminó dentro del tiempo asignado y está a más de 220 puntos de Virgilio Almanza.

Lo que viene

Concurso para la Registraduría Foto: Corte Suprema de Justicia

Aunque solo diez pasaron las pruebas, las reglas de juego contemplaban un escenario en el que más candidatos la pasaran y fijaron otra evaluación que se realizará de todas maneras: la valoración de las hojas de vida, los estudios (hay más puntos por doctorados y maestrías), así como de publicaciones que hayan hecho.



El puntaje que definan los presidentes de las cortes se sumará al que ya tienen, por lo que podría haber cambios en la puntuación actual, y es la antesala a la entrevista, que se hace de forma reservada y la que tiene más valor en todo el proceso.



Fuentes del CNE le dijeron a este diario que en su criterio estas deberían ser públicas para que la ciudadanía tenga claro tanto las respuestas como la ponderación que de estas hagan Diana Fajardo, presidenta de la Corte Constitucional; Fernando Castillo, presidente de la Corte Suprema, y Jaime Rodríguez, presidente del Consejo de Estado.



Esta es una de las fases que, además, genera controversia judicial, como pasó con el proceso anterior, que fue demandado ante el Consejo de Estado por, entre otros, por una supuesta falta de publicidad, lo cual fue desestimado en septiembre de 2022 cuando se negó el recurso que pretendía tumbar a Alexánder Vega.



Ahora, como se ha indicado que habría candidatos cercanos a Vega, allegados a este indicaron que él no intervendrá en dicho proceso pues está enfocado en las elecciones regionales y en dejar listo el cargo para entregarlo a quien sea elegido.

ALEJANDRA BONILLA MORA Y MATEO GARCÍA

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com

