La Sección Quinta del Consejo de Estado negó las pretensiones de una demanda que pedía anular la elección de Alexander Vega como registrador nacional.



La demanda decía que el proceso de elección realizado por los presidentes de la Corte Suprema, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, que contó con un concurso de méritos y una serie de entrevistas, tuvo vicios de forma y de publicidad.



Por ejemplo, alegaban irregularidades en las entrevistas porque se hicieron en un espacio privado y restringido al público, porque no se efectuó un registro de las preguntas, ni de las razones que sustentaron la calificación de los 10 aspirantes finales; y porque no se hizo público los instrumentos idóneos de verificación y control que iban a desarrollar los entrevistadores.



Al estudiar el caso, luego de más de dos años y medio, el Consejo de Estado dijo que los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado, quienes adelantaron el concurso de méritos, cumplieron con los parámetros fijados en el reglamento del concurso.



También dijeron que la entrevista, como fase del concurso de méritos, era de carácter reservado y, por eso, no era posible la asistencia de público. "En este orden, no se afectaron los principios de publicidad, transparencia y participación ciudadana", dijo el alto tribunal.

En relación con las calidades y requisitos para ser registrador nacional del estado civil, el alto tribunal dijo que Vega Rocha sí acreditó los 15 años de experiencia profesional, exigidos para el cargo público.



En relación con este aspecto, la sala electoral desestimó las solicitudes de los demandantes para que se excluyeran las declaraciones extrajuicio allegadas por Vega.



No obstante lo anterior, en el fallo se exhortó a los organizadores del próximo concurso para que "determinen el registro de algún soporte, documento, grabación o archivo, que recoja el desarrollo de la entrevista como parte integrante de la fase de selección".



