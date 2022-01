En octubre de 2011, la empresa Bodytech denunció a Nilson Lamuel Gómez Rodríguez, quien se desempeñaba como auxiliar contable desde el año 2006 en la empresa, por el delito de hurto luego de encontrar que este, al parecer, creó pagos inexistentes para apoderarse de 359 millones de pesos. El proceso fue repartido y en 2018 fue reasignado sin que nada pasara.



Por ello, la empresa le solicitó la Fiscalía acelerar el caso. En noviembre de 2019 se realizó una audiencia de conciliación que resultó fallida y en mayo y julio de 2020 la empresa insistió a la Fiscalía para que tomara alguna decisión pues el caso estaba a punto de prescribir sin culminar la fase de indagación.

Bodytech acudió a una tutela que llegó hasta la Corte Constitucional y solo en medio de ese trámite se supo que el fiscal que inicialmente tuvo el caso había citado a una audiencia de imputación de cargos en 2014 que no se pudo hacer por inasistencia de la defensa.



Y la fiscal que luego asumió el caso advirtió que solo después de siete años de radicada la denuncia recibió el asunto, añadió que recibió 3 mil carpetas y emitió órdenes de policía judicial por lo que, en su criterio, no hubo negligencia sino que se ha actuado a pesar de la alta carga laboral.



Durante el trámite en la Corte, la fiscal 8 especializada de la Unidad de Delitos contra la Fe Pública y Orden Económico de Bogotá informó que el 28 de mayo de 2021 fue reubicada. Y que en ese despacho se encontraban 1.990 carpetas, algunas desde el año 2005.



La fiscal aseguró que desde su reubicación ha tramitado 55 carpetas y sobre el caso concreto, explicó que está activo en la Fiscalía 130 Seccional de Bogotá, en etapa de juicio desde el 19 de marzo de 2021. El proceso está asignado al Juzgado 54 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá.

Por su parte, en agosto de 2021, el director seccional de Fiscalías de Bogotá encargado dijo a la Corte que se convocó a una audiencia de verificación de allanamiento de cargos para el 9 de junio de 2021 que se aplazó y está pendiente de realizarse.



Y agregó que por una circular de 2017 se crearon unidades y grupos de trabajo en cada seccional, se establecieron lineamientos para el enrutamiento inicial estratégico de los casos, la distribución de la carga de trabajo y de los recursos de personal, la aplicación de la política de intervención temprana de entradas, los criterios de priorización y la preparación y descongestión de la carga activa de procedimiento penal especial abreviado.



Ante ello, la Dirección Seccional de Bogotá modificó la estructura funcional y administrativa con la que se desarrollaba su función, lo que originó la redistribución de carga laboral. A la Corte se le indicó que la Fiscalía 8 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado quedó asignada al equipo de “Intervención Tardía años 2005 a 2012, inclusive hasta el traslado del escrito de acusación radicado en el Centro de Servicios Judiciales”.



En fallo conocido por EL TIEMPO, la Corte determinó que como el caso está en etapa de juicio (el traslado del escrito de acusación en febrero de 2021 suspendió los términos de prescripción) y está citada una audiencia para aceptar cargos, no hay lugar a conceder la tutela por objeto superado.

El pronunciamiento de la Corte

No obstante, llamó la atención de la Fiscalía para que se adopten las medidas destinadas a que este tipo de hechos no se repitan.



“La Sala encuentra que existen razones que le impidieron a la Fiscalía accionada obrar con celeridad. Dicha mora no se deriva de una conducta negligente o desinteresada. Por el contrario, surge de la carencia de una estructura interna en el despacho, ante la imposibilidad humana, física y material en la que está el ente accionado”, dijo la Corte.



“Sin embargo, se hace necesario realizar una advertencia sobre la congestión judicial que afecta el oportuno y eficaz funcionamiento del aparato jurisdiccional. Esta congestión implica una posible afectación a las garantías de las personas procesadas y de las víctimas”, agregó.



El alto tribunal señaló que “se advierte que la congestión judicial que enfrenta la Fiscalía se traduce en una dificultad estructural. Esta puede afectar el eficaz funcionamiento del aparato jurisdiccional y causar una posible afectación a las garantías de los usuarios del sistema judicial”.



Por eso, instó “al fiscal general de la Nación y al director seccional de Fiscalías de Bogotá a que adopten las medidas que consideren necesarias para superar la congestión que presentan las Fiscalías especializadas de Bogotá. Ello a fin de que la Fiscalía General de la Nación y la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá adopten las medidas indispensables para la garantía efectiva del debido proceso sin dilaciones injustificadas y el acceso oportuno y eficaz a la administración de justicia”.



