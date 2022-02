La Corte Constitucional protegió los derechos de la comunidad indígena Wounaan de Santa Rosa de Guayacán, Río Calima, ante la negativa de la Secretaría de Salud de Buenaventura de entregar el cuerpo de su médica tradicional indígena.



(Le puede interesar: ¿Qué recursos caben contra el fallo que despenalizó parcialmente el aborto?)



Se trata de Iluberta Quiro negria quien falleció el 4 de mayo de 2020 con síntomas asociados al covid. Sus familiares solicitaron a la Secretaría de Salud de Buenaventura que les entregaran el cuerpo para enterrarla de acuerdo con los ritos propios de su cultura y tradiciones, en caso de que el resultado de la prueba practicada para detectar el virus fuera negativo.



(Lea: Procuraduría pide anular laudo de $ 17.000 millones contra TransMilenio)

Sin embargo, ese mismo día la entidad ordenó que fuera inhumada. El 8 de mayo, tan solo cuatro días después del fallecimiento, se conoció el resultado negativo de la prueba, por lo que los miembros de la comunidad se desplazaron desde su resguardo hasta Buenaventura y le solicitaron a la Secretaría la entrega del cuerpo.



Esa petición fue negada argumentando que, a causa de la pandemia, el Ministerio de Salud estableció que los cuerpos fallecidos de personas pertenecientes a las comunidades indígenas no podían ser trasladados.



(Le puede interesar: Tras despenalización parcial del aborto, ¿qué pasa con procesos en curso?)



Con ponencia de la magistrada Cristina Pardo, la Corte Constitucional advirtió que la Secretaría de Salud de Buenaventura vulneró gravemente los derechos fundamentales a la diversidad étnica y cultural y a la libertad de cultos de la comunidad indígena Wounaan.



“Esto, sobre todo, considerando que: la comunidad Wounaan tiene una arraigada conservación de sus usos y costumbres; las leyes de las comunidades indígenas, plasmadas en el Derecho Mayor, obligan a sus miembros a conservar sus usos y costumbres; (y) la posibilidad de despedir a Iluberta Quiro, de acuerdo con sus ritos y costumbres, que es esencial para el bienestar comunidad”.



(Le puede interesar: No prosperó demanda contra normas que permiten el matrimonio infantil)

Lo anterior, según la Corte, “teniendo en cuenta que la religiosidad en la comunidad Wounaan hace parte de su identidad”. El fallo dice que “la incapacidad de enterrar el cuerpo de Iluberta Quiro en su territorio deviene en un sufrimiento para toda la comunidad” y que, al contrario, “poder hacerlo contribuye a la existencia de una armonía comunitaria”.



De acuerdo con el alto tribunal, en la comunidad indígena Wounaan, los médicos cumplen una función esencial, porque están a cargo de curar las enfermedades físicas y del espíritu, por lo que la muerte de Quiro dejó un profundo vacío en la comunidad.

“Su ‘poder’ se transmite de una generación a otra y, para esto, es necesaria la práctica de un ritual, que involucra necesariamente la tenencia del cadáver dentro de su territorio”, indicó la Sala.



La Corte Constitucional señaló que no solo la disposición enunciada por la Secretaría de Salud de Buenaventura es inconstitucional, sino que era aplicable únicamente para los cadáveres con causa de muerte confirmada por covid-19.



(Le puede interesar: La CIDH celebró despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación)



“Esto lo advirtió el juez de única instancia quien, en la sentencia en que resolvió el caso, ordenó a la Alcaldía Distrital de Buenaventura que realizara las gestiones presupuestales y administrativas necesarias para lograr la exhumación y el traslado del cadáver hasta su comunidad y a la Secretaría Distrital de Salud realizar el seguimiento, vigilancia y acompañamiento del cadáver. Sin embargo, a pesar de mediar una orden judicial, la Secretaría de Salud ha incumplido flagrantemente la orden del juez”, indicó la Corte.

El alto tribunal dijo que no es excusa, como lo señaló la Secretaría, que el cumplimiento de la orden judicial no era posible porque estaba en proceso de contratación la actividad de exhumación.



“La jurisprudencia de esta Corte ha explicado que la contratación de actividades asociadas a disposición de cadáveres es una actividad sanitaria de alto grado de urgencia, hasta el punto de que su contratación ni siquiera puede ser suspendida en época electoral. Por lo tanto, para la Sala resulta reprochable el hecho de que, aun cuando ha transcurrido más de un año desde que el juez de única instancia dictó su sentencia, la orden no se haya cumplido por una eventual falta de contratación asociada al servicio de exhumación”, dijo la Corte.



(Le puede interesar: Laureano Acuña, a versión libre tras audios sobre compra de votos)



El alto tribunal le dio cinco días a la Alcaldía de Buenaventura para que, si aún no lo ha hecho, realice el traslado del cadáver de conformidad con lo dispuesto por la comunidad indígena afectada y teniendo en cuenta todas las medidas sanitarias correspondientes.



También se le ordenó a la Defensoría del Pueblo que vigile el cumplimiento de la sentencia y compulsó copias a la Procuraduría para que, dentro de sus competencias, investigue la presunta conducta irregular de la Alcaldía por “su omisión frente a la entrega del cadáver y la renuencia a dar respuesta a los requerimientos judiciales realizados por la Corte Constitucional”.

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia