Para el nuevo año quedó aplazada la discusión de una de las ‘papas calientes’ que tiene en su agenda la Corte Constitucional: definir una demanda presentada en contra de la reforma que el Congreso hizo en 2021 que le permitió seguir sancionando a los funcionarios elegidos por voto popular.



La última Sala Plena de la Corte, que se hizo este miércoles 7 de diciembre, no alcanzó a empezar a discutir el tema que debía iniciar con definir si se acepta o no el impedimento que presentó el nuevo magistrado Juan Carlos Cortés, quien fue viceprocurador, para no participar en el debate.



Se sumó igualmente que el magistrado José Fernando Reyes Cuartas se enfermó y tiene una incapacidad. Así las cosas, el tema volverá a debate después de la vacancia judicial y sobre la última semana de enero.



La Corte estudia una demanda en contra de una ley de 2021 que le dio facultades jurisdiccionales a los procuradores que adelantan las investigaciones en contra de los funcionarios elegidos por voto popular, como fórmula para cumplir con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del presidente Gustavo Petro.



Ese fallo dijo que los funcionarios elegidos por voto popular no pueden ser retirados por autoridades administrativas sino por un juez penal y la misma Corte IDH aseguró luego en un concepto, de diciembre del año pasado, que la ley 2094 de 2021 no cumplía con su sentencia.



La demanda tiene esos mismos argumentos sobre una reforma que fue duramente criticada por el hoy presidente Gustavo Petro y que fue defendida ante el alto tribunal por el Gobierno de Iván Duque.



El caso está en manos de la magistrada Cristina Pardo.

