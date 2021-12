El Consejo Superior de la Judicatura le solicitó a la Corte Constitucional que tumbe el proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara – 475 de 2021 Senado, que es la última reforma a la justicia aprobada por el Congreso de la República.



(Lea: Asonal Judicial pide tumbar la última reforma a la justicia aprobada)



En su criterio, la iniciativa tuvo vicios de forma en el trámite en el Congreso. “Las votaciones realizadas en el último debate de la Plenaria del Senado, no se sujetaron a lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley Quinta de 1992, dando lugar a la configuración de sendos vicios que no pueden ser subsanados, habida cuenta de que afectaron preceptos fundamentales de la Constitución”, indicó la entidad.



(Lea: Las tres cosas que la Corte Suprema pide tumbar de la reforma a la justicia)

Según la Judicatura, hubo irregularidades en la votación de los impedimentos presentados por los congresistas que tienen investigaciones en la Corte Suprema y en el Consejo de Estado por falta de quorum. Igualmente, indicó la entidad que también hubo vicios en la votación de algunas proposiciones, que no se leyeron las proposiciones no avaladas y que se violó el principio de publicidad.



Además, para la Judicatura, este trámite debió votarse de manera presencial y no con sesiones virtuales. De fondo, el Consejo Superior se mostró en desacuerdo con el hecho que la reforma le haya dado nuevas funciones a la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial que se vuelven vinculantes a las que tiene la Judicatura.



“(…) Previó una serie de disposiciones que no solo contrarían lo establecido en la Constitución y la jurisprudencia, sino que claramente transgreden la voluntad del constituyente, la autonomía e independencia judicial y la separación poderes, al entregar funciones de gobierno y administración judicial a la Comisión lnterinstitucional de la Rama Judicial”, indicó la entidad.



(Le puede interesar: Aprobada en su último debate en el Congreso la reforma a la Justicia)



Se refiere en concreto a la facultad de elegir al Director Ejecutivo de la Rama Judicial, la definición de las políticas de la Rama Judicial, a la naturaleza vinculante del concepto previo y favorable al proyecto de presupuesto, al plan de inversiones, al plan sectorial de desarrollo, la estructura y la planta de personal de la Rama Judicial, al Plan de Transformación Digital así como a la creación, ubicación, redistribución, fusión, traslado, transformación y supresión de juzgados y tribunales.



“Desplazar el centro de gravedad del Consejo Superior de la Judicatura a la Comisión lnterinstitucional, convirtiéndola en el verdadero motor del Consejo, y a éste en un órgano de facto subordinado, son medidas que constitucionalmente vulneran la naturaleza de este órgano constitucional, cuyos lineamientos se expusieron in extenso en el marco normativo, y en los referentes históricos y conceptuales de esta intervención”, agregó.



(Le puede interesar: 'Los costos de inseguridad e impunidad no son responsabilidad de jueces')



En un concepto de 60 páginas, la Judicatura expuso que la nueva facultad de la Comisión lnterinstitucional para definir las políticas de la Rama Judicial, convierte al Consejo Superior “en un órgano constitucional de entidad reducida, que no es libre de ejercer sus competencias constitucionales, pues al amparo de ésta reforma, debe allanarse a las políticas fijadas por funcionarios que administran justicia, esperar el concepto de la Comisión en el resto de temas vitales propios del gobierno judicial y, someterse a tales conceptos, que por ser vinculantes, en modo alguno puede sustraerse del deber de acatarlos”.

La postura de la Presidencia

De otro lado, la Presidencia de la República solicitó a la Corte dar su visto bueno al articulado firmado al estimar que “es una apuesta dirigida a actualizar y modernizar el funcionamiento del sistema judicial nacional”.



“Justamente, el mandato constitucional de facilitar el acceso material a la justicia exige la creación de condiciones que devuelvan la confianza de los ciudadanos y la certeza en el actuar de esta Rama del poder público”, indicó la entidad.



(Le puede interesar: Corte Constitucional exige plan de descongestión de la justicia penal)



La Presidencia dijo que la propuesta fija reglas “idóneas, razonables y proporcionales frente a sus objetivos y, en consecuencia, respetan la Constitución Política de Colombia, debido a que responden a un propósito legítimo principal: eliminar y superar las barreras del acceso efectivo a la administración de justicia, lo que contribuye a brindar seguridad jurídica al País”.



justicia@eltiempo.com@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia

-Nuevos detalles sobre caso Mauricio Leal: el doble homicidio que investigan



-Fiscalía y Procuraduría piden condenar a detenido por atentado a Escuela



-Los cinco delitos más cometidos en cinco ciudades capitales