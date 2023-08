La semana pasada el Presidente Gustavo Petro anunció que buscará sacar adelante una reforma de la justicia, que tendrá como prioridad su fortalecimiento, la lucha contra la corrupción y la cercanía con la ciudadanía.



(Lea: Presidente Petro dice que buscará una reforma a la justicia)



Al respecto, en entrevista con EL TIEMPO, el fiscal general, Francisco Barbosa, aseguró que "no vamos a permitir que la reforma se utilice como excusa para minar la independencia judicial o la separación de poderes en Colombia".



(Lea: ¿Qué dice la Corte Suprema del anuncio del Presidente de reformar la justicia?)

"Le puedo decir una cosa: el equilibrio previsto en la Constitución de 1991 fue sabio, no podemos dejar que se sustituya de un plumazo. En eso la Corte Constitucional deberá estar muy atenta", agregó.



(Lea: 'El tema ya está esclarecido, pero hay investigaciones activas': Fiscal sobre Odebrecht)



Con todo, Barbosa apuntó que no buscará entrar en controversias sobre una iniciativa cuyos detalles el país no conoce.



(Lea: Procuradora Cabello critica al Consejo de Estado: 'está creando un caos institucional')



"Una vez la propuesta se presente, si eso sucede, acudiremos al Congreso a dar nuestros argumentos en el marco del respeto institucional, como siempre lo hemos hecho. La justicia necesita fortalecimiento, la Fiscalía necesita fortalecimiento. Veremos qué se propone", dijo.

De otro lado, también en entrevista con EL TIEMPO, el presidente del Consejo de Estado, magistrado Jaime Enrique Rodríguez Navas, dijo que no es el momento para una reforma a la justicia y que, si se presenta, en su criterio, esta no tendría prioridad.



(Lea: Fiscal sobre su seguridad: 'Si no me protegen, mi suerte será el exilio o la muerte')



"Una reforma estructural a la justicia no tiene en estos momentos la urgencia que tienen otros temas relacionados con los derechos de las personas, con algunas expectativas que se han generado con las políticas de Gobierno: la reforma a la salud, la laboral, la reforma a la estructura de justicia agraria y ambiental. Son temas que están bien puestos sobre la mesa y se están debatiendo", dijo.



(Lea: Corte reclama a la Fiscalía por graves demoras en investigaciones de desaparecidos)

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia