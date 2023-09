El ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró que la reforma a la justicia que anunció el presidente Gustavo Petro es una idea para trabajar en conjunto con diversos actores como las altas cortes, y no un proyecto que ya esté listo o que elaborará solo esa cartera.



En un evento de la Corte Suprema de Justicia y ante la pregunta del director de EL TIEMPO Andrés Mompotes, Osuna dijo que hay que sentarse a concertar y aprovechó el espacio, en el que estaban magistrados de todas las Cortes, para pedir su apoyo.



“Hay que dialogar, hay que concertar, somos muchos los que estamos preocupados por la situación de impunidad, de corrupción, por los altos índices de criminalidad y me refiero por igual a la callejera, la alta criminalidad de las empresas e incluso la que hay dentro del Estado, y para eso necesitamos por supuesto el concurso de los jueces”, dijo.



Osuna dijo que por eso el presidente Petro propuso una comisión asesora sobre la que todavía no se conocen sus integrantes.



“Pero una vez ese grupo se reúna, comenzará a trabajar, a convocar foros y cuando tengamos lista la que pensamos que es la mejor solución, la radicaremos. Aprovecho para decir: ‘por favor, ayúdennos que nadie se las sabe todas en materia de lucha contra la impunidad y la corrupción”.



El ministro dijo que en todo caso la reforma a la justicia es “algo que le estamos debiendo a la sociedad colombiana” y aseguró que todavía no se ha definido si será una reforma constitucional o solo legal.

