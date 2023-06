Más de un mes después de que se tomara la decisión, la Sala Plena de la Corte Constitucional dio a conocer su fallo sobre el proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara – 475 de 2021 Senado, que es la última reforma a la justicia aprobada por el Congreso de la República durante el Gobierno de Iván Duque.



Ese proyecto de Ley que deberá pasar a sanción del presidente Gustavo Petro tiene 100 artículos de los cuales fueron avalados 50, siete se cayeron y el resto tiene condicionamientos o inconstitucionalidades parciales.



EL TIEMPO le explica en esta nota las disposiciones que la Corte tumbó entre las cuales está una clave: la flexibilización de los requisitos para ser Fiscal General.

Esto es esencial porque al finalizar el año o a comienzos de 2024 el Presidente deberá elaborar la terna para reemplazar en el cargo a Francisco Barbosa.

Los requisitos para ser Fiscal y experiencia de jueces

Francisco Barbosa y Gustavo Petro. Foto: Fiscalía y Presidencia

Uno de los temas que más debate generó en el Congreso en ese momento fue que se flexibilizaron los requisitos de experiencia para ser Fiscal General de la Nación en el sentido que a los abogados que sean tenidos en cuenta para ese cargo se les podía contar como experiencia las que hayan tenido no en su rol de abogados, sino por tener títulos en áreas como la ciencia política.



En concreto, el parágrafo segundo del artículo 67 de la ley dice que para ser Fiscal, Procurador, Defensor del Pueblo y Registrador "los abogados que cuenten con títulos adicionales en programas de educación superior podrán acreditar como experiencia profesional aquella adquirida en ejercicio de profesiones en ciencia política, gobierno, finanzas, relaciones internacionales, economía, administración de empresas y administración pública".



La Sala Plena señaló que eso es contrario a la Constitución que, en su artículo 249, dice que para ser Fiscal se debe reunir las mismas calidades exigidas para ser magistrado de la Corte Suprema de justicia que son: ser abogado, no haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad a menos que se trata de delitos políticos o culposos y contar con más de 15 años de experiencia en cargos judiciales, del Ministerio Público, la academia o en el ejercicio con buen crédito de la profesión.

La Corte dijo, en consecuencia, que con la ley se buscó "modificar un requisito constitucional a través de una ley estatutaria, situación que, por supuesto, es violatoria de la Constitución".



De igual forma, se tumbó la regla de homologación de la experiencia incluida en dicho parágrafo para ocupar los demás cargos mencionados en el artículo, es decir: para se juez municipal, juez del circuito y magistrado de Tribunal.



"Esta disposición es inconstitucional, por cuanto una garantía de la función judicial es que los jueces y magistrados cuenten con las competencias jurídicas necesarias para ejercerla. Esto solo ocurre si se asegura de manera clara que el funcionario cuenta con una experiencia jurídica mínima.



La Sala Plena consideró que los jueces deben tener una formación dirigida a resolver las controversias que le son planteadas. Por lo tanto, "si bien el hecho de que los jueces tengan otra formación profesional puede ser relevante, esas calificaciones adicionales no pueden suplir la experiencia requerida en el cargo, que se basa en analizar y resolver asuntos jurídico".

Se cayeron cambios sobre las inhabilidades para ejercer cargos públicos

Natalia Ángel magistrada de la Corte Constitucional. Foto: Corte Constitucional

Con ponencia de la magistrada Natalia Ángel Cabo, la Sala Plena de la Corte Constitucional también tumbó los artículos 88, 89, 90 y 91 del mencionado proyecto de ley al indicar que vulneraron la unidad de materia, es decir, que regulaban materias que no tenían conexidad con la temática de este proyecto de ley.



El artículo 88 disponía que la inhabilidad para ejercer cargos públicos que es consecuencia de haber sido declarado responsable fiscalmente y no haber pagado la condena, "no aplicará a los cargos de elección popular".



El 89 creaba un trámite nuevo sobre la nulidad y restablecimiento del derecho contra decisiones con responsabilidad fiscal, que era un nuevo recurso que se podía poner en contra de estas decisiones, y que tenía un trámite preferencial en la justicia administrativa.



El artículo 90 que la Corte tumbó creaba un incidente de declaración judicial de inhabilidad para ocupar cargos de elección popular que se podía interponer en cuatro meses.



El artículo 91 decía que los controles automáticos de legalidad de fallos con

responsabilidad fiscal que se encuentren en trámite para la fecha en que entre en

vigencia la presente ley se declararán terminados y serán devueltos al órgano de

control de origen. Esos controles, no obstante, dejaron de hacerse porque la Corte Constitucional también los tumbó en otra decisión.



