La Sala Plena de la Corte Constitucional negó el impedimento que había presentado la magistrada Natalia Ángel Cabo para no participar del estudio de la reforma a la justicia aprobada el año pasado por el Congreso.



El caso estaba en manos del magistrado Alberto Rojas Ríos, quien finalizó su periodo como magistrado en febrero pasado, por lo que pasó a la magistrada Ángel Cabo.



La jurista se había declarado impedida para no participar en el expediente, por cuenta de haber dado su opinión sobre algunos de los artículos que se tramitaron por el Congreso.



En auto conocido por EL TIEMPO, la Sala Plena decidió no aceptarlo el impedimento “para sustanciar y presentar proyecto de fallo y participar en la deliberación y decisión del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara– 475 de 2021 Senado ‘mediante el cual se aprueba una reforma a la Ley Estatutaria a la Administración de Justicia’”.



Con esta decisión, la magistrada podrá empezar a preparar el proyecto de fallo sobre este tema, que es proyecto de ley estatutaria que requiere el aval del alto tribunal para poder convertirse en ley.



Ángel se había declarado impedida porque “un informe publicado este año por la Corporación Excelencia en la Justicia, me pronuncié directamente sobre el contenido del artículo 2 del proyecto de la referencia, en particular sobre el tema de los criterios que deben orientar la determinación sobre la oferta de justicia en los municipios”.



Igualmente, en el citado informe, dio su opinión sobre los estándares de la OCDE sobre la cantidad de jueces que debe haber por número de habitantes y el presupuesto para ello.



“Si bien el proyecto de reforma a la Ley estatutaria aprobada recientemente por el Congreso de la República hace una breve mención al respecto, esto parece ser más un ‘saludo a la bandera’ que una disposición que ayude a materializar en la práctica, en un corto plazo, dicho propósito”, dijo la magistrada en el informe mencionado, en afirmaciones hechas en su rol de abogada.

